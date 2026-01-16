தனுஷ்-மிருணாள் தாகூர் விரைவில் திருமணம்? எப்போது தெரியுமா? தேதியெல்லாம் குறிச்சாச்சு..

Dhanush Mrunal Thakur Wedding Rumors : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருக்கும் தனுஷிற்கும், வட இந்திய நடிகை மிருணா் தாக்கூருக்கும் திருமணம் நடக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. திருமணம் செய்ய தேதி கூட குறிப்பிடப்பட்டு இருப்பதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
தனுஷ்-மிருணாள் தாகூர் உறவு:
தமிழ் திரையுலகம் தாண்டி, கண்டம் விட்டு கண்டம் சென்ற நடிகராக இருக்கிறார், தனுஷ். தமிழை விட்டு இப்போது இந்தி, தெலுங்கு மொழிகளை கடந்து, வெளிநாட்டு படத்தில் கூட நடித்து விட்டார். இவருக்கு, இந்தியிலும் மார்கெட் ஓரளவிற்கு சூடு பிடித்துள்ளது. இந்த நிலையில், அவருக்கும், பிரபல நடிகை மிருணாள் தாகூருக்கும் காதல் என்ற தகவலும் பரவியது.
‘சீதா ராமம்’ திரைப்படம் மூலம் தெலங்கு மற்றும் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு பரீச்சியம் ஆனவர் மிருணாள் தாகூர். இந்தி நடிகையான இவருக்கு, தொடர்ந்து தெலுங்கு பட வாய்ப்புகள் அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கின்றன. இதையடுத்து, இவரது பட ப்ரமோஷன் ஒன்றில் தனுஷ் கலந்து கொண்டதும், இருவரும் பேசிக்கொண்ட வீடியோவும் இணையத்தில் வைரலானது. கூடவே, தனுஷும் மிருணாளும் ஒருவரை ஒருவர் சமூக வலைதளங்களில் பின்தொடர்கின்றனர். போதாக்குறைக்கு, மிருணாள் தாகூர் தனுஷின் சகோதரிகளையும் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலாே செய்தது, சந்தேகத்தை கிளப்பியது.
விரைவில் திருமணம்?
தனுஷிற்கும் மிருணாள் தாகூருக்கும் விரைவில் திருமணம் நடக்க இருப்பதாக இணையத்தில் தகவல்கள் பரவிய வண்ணம் இருக்கின்றன. காதலர் தினமான பிப்ரவரி 14ஆம் தேதியன்று, தங்களது குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்கள் முன்னிலையில் இருவரும் வாய் மொழி (Vows) சத்திய பிரமானம் எடுத்துக்கொண்டு திருமணம் செய்ய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த திருமணத்தில் மிக சிலர் மட்டுமே கலந்து கொள்ள இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியானது. இதையடுத்து, Deccan Hearld தளம், தனுஷின் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்ட ஒருவரிடம் இது குறித்து கேட்டதாகவும், அவர், இது முழுக்க முழுக்க வதந்தி மட்டுமே என்று தெரிவித்திருப்பதாகவும் கூறியுள்ளது.
விவகாரத்து:
தனுஷ், இதற்கு முன்னர் இயக்குநரும், ரஜினிகாந்தின் மகளுமான செளந்தர்யாவை திருமணம் செய்திருந்தார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இவர்களுடையது, காதல் திருமணம் ஆகும். கிட்டத்தட்ட 18 ஆண்டுகள் திருமண உறவில் இருந்த இவர்கள், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவாகரத்து பெற முடிவு செய்து அறிவிப்பு வெளியிட்ட போது, இவர்களின் ரசிகர்களுக்கு பகீரென தூக்கி வாரிப்போட்டது. இருப்பினும், இருவரும் தங்களின் விவாகரத்திற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து தெரிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், தங்களின் இரு மகன்களையும் இருவரும் கோ-பேரண்டிங் முறையில் வளர்த்து வருகின்றனர். தங்கள் மகன்கள் தொடர்பான எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் அதில் பெற்றோர்களாக இருவரும் கலந்து கொண்டு, பெற்றோர்களாக தங்கள் கடமையை செய்து வருகின்றனர்.
தனுஷின் அடுத்தடுத்த படங்கள்..
நடிகர் தனுஷ், தற்போது ‘போர் தொழில்’ பட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜாவின் இயக்கத்தில் ‘கர’ என்கிற படத்தில் நடித்திருக்கிறார். இதன் டைட்டில் டீசர், சமீபத்தில் வெளியானது. அதே போல, ‘லப்பர் பந்து’ படத்தை இயக்கிய தமிழரசன் பச்சமுத்து படத்திலும் நடிக்கிறார். இதன் பிறகு, மாரி செல்வராஜின் பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒன்றில் நடிக்க இருக்கிறார். தொடர்ந்து அவருக்கு பிற மொழிகளில் இருந்தும் வாய்ப்புகள் வந்த வண்ணம் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
