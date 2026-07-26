/ராயன் படத்திற்கு தேசிய விருது கிடைத்தது ஏன்...? தனுஷ் கொடுத்த புது விளக்கம்

Dhanush Viral Speech : கடந்த ஜூலை 18ஆம் தேதி, 72வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இந்தி மொழியில் வெளியான Article 370 படம், சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருதை வென்றது.
சிறந்த நடிகருக்கான விருதை 'சந்து சாம்பியன்' திரைப்படத்திற்காக கார்த்திக் ஆர்யன், 'பிரம்மயுகம்' திரைப்படத்திற்காக மம்மூட்டி ஆகியோர் வென்றனர். சிறந்த நடிகை யாமி கௌதம் (Article 370), சிறந்த இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி (அமரன்), சிறந்த பொழுதுபோக்கு திரைப்படம் கல்கி 2898 AD என சிறந்த திரைப்படங்களுக்கும், கலைஞர்களுக்கும் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.
தமிழ் பிராந்தியத்தை பொருத்தவரை, சிறந்த திரைப்படம் ராயன், சிறந்த இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி (அமரன்), தேசிய சமூக சூழலியல் விழுமியங்களை போற்றிய சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருதை கேப்டன் மில்லர் வென்றது.
அதேபோல், சிறந்த நடிகருக்கான (Special Mention) விருது தனுஷ் வழங்கப்பட்டது. சிறந்த ஒலி வடிவமைப்புக்கான விருதை மெய்யழகன் திரைப்படம் வென்றது.
இதில் தனுஷின் தேசிய விருது எண்ணிக்கை தற்போது 6 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அவரது நடிப்பில் வெளியான ராயன், கேப்டன் மில்லர் உள்ளிட்ட படங்களும் விருதுகளை குவித்தன. தனுஷின் ராயன் மற்றும் கேப்டன் மில்லர் திரைப்படங்கள் மீது பெரும் விமர்சனங்கள் இருந்த நிலையில், அப்படங்களுக்கு விருது கொடுக்கப்பட்டதும் விமர்சனங்களை எழுப்பியது.
தனுஷிற்கு மட்டும் ஏன் இத்தனை விருதுகள் என்றும் மெய்யழகன், மகாராஜா போன்ற பெரும் வரவேற்பை பெற்ற திரைப்படங்கள் இருந்தும் ராயன் சிறந்த படமாக தேர்வு செய்யப்பட்டது எப்படி? என்ற கேள்வியும் எழுந்தது.
இந்நிலையில், திருவள்ளூரில் நடந்த தனது பிறந்தநாள் விழாவில் இன்று தனுஷ் பங்கேற்றார். நூற்றுக்கணக்கானோர் பங்கேற்ற இந்த கூட்டத்தில் பேசிய நடிகர் தனுஷ், "ராயன் படத்திற்கு தேசிய கிடைத்தது. அந்த வருடம் அந்த படத்தை விட பல தகுதியான படங்கள் நிச்சயமாக இருந்தன. அந்த படத்தின் ரசிகர்கள் அதற்கான அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி இருந்தார். நான் அதை மதிக்கிறேன். ஆனால் ராயன் திரைப்படத்திற்கு தேசிய விருது தானாகவே கிடைத்தது.
சிறு வயதில் நான் நடித்த 'அது ஒரு கனாக்காலம்' திரைப்படத்திற்கு தேசிய விருது கிடைக்கும் என்றார்கள், சிறு வயது என்பதால் நானும் பெரிதாக எதிர்பார்த்தேன். ஆனால், கிடைக்கவில்லை. அதன்பின் புதுப்பேட்டை, மயக்கம் என்ன, மரியான், வடசென்னை, கர்ணன் போன்ற பல படங்கள் தேசிய விருதுக்கு தகுதிபெற்றது. ஆனால் கொடுக்கப்படவில்லை.
#DHANUSH Full Speech About #RAAYAN NATIONAL AWARD Criticism. pic.twitter.com/PfSzGJxxMV— ItsVishhnu (@ItsVishhnu) July 26, 2026
சில விஷயங்கள் எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் அமையாது. இந்த முறை அமைந்துவிட்டது, தேசிய விருது கிடைத்துவிட்டது. இந்த படத்திற்கு ஏன் தேசிய விருது என்று கேட்பவர்கள், அந்த படங்களுக்கு ஏன் தேசிய விருது கொடுக்கவில்லை என கேட்கவில்லையே...
தமிழனாக எனக்கு மேலும் 2 தேசிய விருது கிடைத்துள்ளது பெருமைக்குரியது. என்னை தட்டிக்கொடுங்கள், தட்டிவிடாதீர்கள்..." என பேசியிருந்தார். தனுஷ் நிகழ்வில் பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.