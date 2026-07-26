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ராயன் படத்திற்கு தேசிய விருது கிடைத்தது ஏன்...? தனுஷ் கொடுத்த புது விளக்கம்

Dhanush Viral Speech : தான் இயக்கி, நடித்த ராயன் திரைப்படத்திற்கு தேசிய விருது கொடுக்கப்பட்டது பெரிதும் விமர்சிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, நடிகர் தனுஷ் அதற்கு விளக்கம் அளித்து நிகழ்வு ஒன்றில் பேசி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 26, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:34 PM IST
ராயன் படத்திற்கு தேசிய விருது கிடைத்தது ஏன்...? தனுஷ் கொடுத்த புது விளக்கம்
Image Credit: Actor Dhanush | Image Source : X/Screengrab

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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