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தனுஷ் அரசியலுக்கு வருகிறாரா? கொடி சர்ச்சை குறித்து..ரசிகர் மன்ற தலைவர் விளக்கம்!

Dhanush : நடிகர் தனுஷ், சமீபத்தில் தன்னுடைய ரசிகர் மன்ற கொடியை மாற்றியதையொட்டி, இவருக்கும் அரசியல் ஆசை வந்துவிட்டதோ என்கிற சந்தேகம், அவருடைய ரசிகர்களுக்கு எழுந்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 09, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:47 PM IST
தனுஷ் அரசியலுக்கு வருகிறாரா? கொடி சர்ச்சை குறித்து..ரசிகர் மன்ற தலைவர் விளக்கம்!
Image Credit: Dhanush | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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