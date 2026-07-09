/தனுஷ் அரசியலுக்கு வருகிறாரா? கொடி சர்ச்சை குறித்து..ரசிகர் மன்ற தலைவர் விளக்கம்!

Dhanush : 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய ஹீரோவாக வலம் வருகிறார், தனுஷ். இவர், அரசியலுக்கு வர இருப்பதாக சமீபத்தில் ஒரு தகவல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்து, தனுஷின் ரசிகர் மன்ற தலைவர் சுப்ரமணிய சிவா விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, சினிமாவில் காலூன்றியவர்கள்தான், அரசியலிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர்களாக இருக்கின்றனர். எம்.ஜி.ஆரில் ஆரம்பித்து, தற்போது விஜய் வரை பலரை இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம். சமீபத்தில், நடிகரும் இயக்குநருமான ராகவா லாரன்ஸ் கூட, அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்திருந்தார். அப்படி இருக்கையில், அனைத்து ஹீரோக்கள் பக்கமும் திரும்பும் அவர்களுடைய ரசிகர்களுக்கு, தன் தலைவனுக்கும் அரசியல் ஆசை இருக்கிறதா இல்லையா என்று கேட்கத்தோன்றும்.
தனுஷின் போட்டோ பதியப்பட்டது போல, ஒரு கொடி இனையத்தில் வைரலானது. அந்த கொடியில், “எண்ணம் போல தான் வாழ்க்கை” எனும் வாசகமும் பொரிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த கொடியை பார்த்த ரசிகர்கள், “ஒரு வேளை இருக்குமோ” என்கிற சந்தேகத்தில் இருந்தனர்.
சமீபத்தில், “அர்ஜுனன் பேர் பத்து” எனும் திரைப்பட விழா நடைப்பெற்றது. இதில், தனுஷின் ரசிகர் மன்ற தலைவரும் இயக்குநருமான சுப்பிரமணிய சிவா கலந்து கொண்டார். அதோடு, தனுஷின் அரசியல் வருகை மற்றும் கொடி குறித்த சந்தேகத்திற்கும் விளக்கமளித்தார்.
தனுஷ் ரசிகர் மன்ற கொடி சர்ச்சை..! அரசியல் வருகை வதந்திக்கு சுப்பிரமணிய சிவா விளக்கம்.!#dhanush #actordhanush #flag #flagissue #ZeeTamilNews #Shorts pic.twitter.com/JE9qBuBpKq— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) July 9, 2026
இந்த கொடியை புதிதில்லை என்று கூறிய இவர், கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளாக தனுஷ் ரசிகர் மன்றத்தினர், காதுகுத்து விழா, திருமணங்கள், திரைப்பட ரிலீஸ் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளில் இந்த கொடி பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார்.
மேலும், இந்த ஆண்டுக்கான ரசிகர் மன்ற கூட்டத்தில் சில ரசிகர்கள் அந்த கொடியை காரில் புருத்தும் வகையில் புதிதாக அதை வடிவமைத்து கொண்டதகவும், அதை பார்த்த பலர், இதை தனுஷுக்கான கொடி என நினைத்து, அவர் அரசியலுக்கு வருவதாக தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றார். இவர் இதை பேசியதில் இருந்து, தனுஷின் அரசியல் வருகை குறித்த சந்தேகங்களுக்கும் கிசுகிசுக்களுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
நடிகர் தனுஷ், தற்போது புதிதாக ‘ஓம்’ எனும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதனை, ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பதோடு சாய் பல்லவி மற்றும் ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்டோர் இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களிலும் நடிக்கின்றனர். இப்படத்தின் டைட்டில் டீசர் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்ததை அடுத்து, இந்த படத்திற்கான அடுத்தக்கட்ட பணிகள் தொடர்ந்து முடிக்கி விடப்பட்டிருக்கின்றன.
அடுத்ததாக, தனுஷ் இன்னொரு படத்திலும் நடிக்கிறார். ஏற்கனவே தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் நடிக்க கமிட் ஆகியிருக்கும் இவர், தொடர்ந்து இன்னொரு புது படத்தில் நடிப்பார் என கூறப்படுகிறது. D X V எனும் பெயரில், அந்த அப்டேட் வெளியாகி இருக்கிறது. இதில் D என்பது தனுஷை குறிக்கிறது, V யாரை குறிக்கிறது என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு அனைவர் மத்தியிலும் எழுந்துள்ளது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு, ஜூலை 10ஆம் தேதியான நாளை வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வருடம், தனுஷ் நடித்திருந்த ‘கர’ திரைப்படம் தோல்வியை தழுவியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.