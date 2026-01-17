English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • திருமண வதந்தி நேரத்தில்..தனிமையில் சந்தித்த தனுஷ்-மிருணாள் தாகூர்? வைரலாகும் போட்டோஸ்..

திருமண வதந்தி நேரத்தில்..தனிமையில் சந்தித்த தனுஷ்-மிருணாள் தாகூர்? வைரலாகும் போட்டோஸ்..

Dhanush Mrunal Thakur Photos Amidst Wedding Rumors : நடிகர் தனுஷுக்கும் மிருணாள் தாகூருக்கும் திருமணம் நடக்க இருப்பதாக வதந்திகள் பரவும் நிலையில், இருவரும் ஒன்றாக இருக்கும் போட்டோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 17, 2026, 10:36 AM IST
  • தனுஷ்-மிருணாள் திருமணம்?
  • இணையத்தில் வைரலாகும் போட்டோக்கள்..
  • ஏஐ புகைப்படங்களா?

திருமண வதந்தி நேரத்தில்..தனிமையில் சந்தித்த தனுஷ்-மிருணாள் தாகூர்? வைரலாகும் போட்டோஸ்..

Dhanush Mrunal Thakur Photos Amidst Wedding Rumors : தமிழ் திரையுலகின் திறமைமிகு நடிகர்களுள் ஒருவராகவும், நடிகர் ரஜினிகாந்தின் முன்னாள் மருமகனாகவும் இருப்பவர், தனுஷ். சினிமா பிண்ணனியில் இருந்து வந்த இவருக்கு தமிழ் திரையுலகில் ரசிகர் கூட்டம் அதிகம். இப்போது தமிழை தாண்டி இந்தி, ஆங்கிலம், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழி படங்களில் நடித்து பிரபலமடைந்திருக்கிறார். இவருக்கும், வட இந்திய நடிகை ஒருவருக்கும் திருமணம் நடக்க இருப்பதாக இணையத்தில் தகவல்கள் பரவிய வண்ணம் இருக்கின்றன. 

தனுஷ்-மிருணாள் தாகூர் திருமணம்?

நடிகர் தனுஷ், 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ரஜினிகாந்தின் மகள் ஐஸ்வர்யாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்சளுக்கு யாத்ரா மற்றும் லிங்கா என இரு பிள்ளைகள் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், திடீரென 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், தாங்கள் இருவரும் பிரிய முடிவு செய்திருப்பதாக கூறினர். இருப்பினும் தங்கள் மகன்களை கோ-பேரண்டிங் முறையில் வளர்த்து வருகின்றனர். இந்த பிரிவிற்கு பிறகு, தற்போது நடிகர் தனுஷ் ஒரு நடிகையை டேட்டிங் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

‘சீதா ராமம்’ திரைப்படத்தில் நாயகியாக நடித்து பிரபலமானவர் மிருணாள் தாகூர். இந்தி நடிகையான இவருக்கு, வட இந்தியாவை விட தென்னிந்தியாவில் ரசிகர்கள் அதிகமாகி விட்டனர். இவர் தெலுங்கில் நடித்த ஹாய் நன்னா படமும் பெரிய ஹிட் அடித்தது. சமீபத்தில் தனுஷும் மிருணாள் தாகூரும் ஒரு பார்டியில் ஒன்றாக இருக்கும் போட்டோவும், இருவரும் பேசிக்கொள்ளும் வீடியோவும் வைரலானது. இதையடுத்து இருவரும் டேட்டிங் செய்து வருவதாக கூறப்பட்டது. இருவரும் இன்ஸ்டாவில் ஒருவரை ஒருவர் பின் தொடர்வதுடன், தனுஷின் சகோதரிகளை மிருணாள் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ செய்து வருகின்றார். இது இன்னும் இந்த சந்தேக தீக்கு தீனி போட்ட மாதிரி ஆனது.

தனுஷும் மிருணாளும், காதலர் தினமான பிப்ரவரி மாதம் 14 ஆம் தேதி, சில உறவினர்கள் மற்றும் நெருங்கிய நண்பர்கள் மத்தியில் திருமணம் செய்து கொள்ள இருப்பதாக தகவல்கள் வெளிவந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. இவை வெறும் தகவல்கள் தானே அன்றி, யாரும் இதை உறுதிப்படுத்தவில்லை. இதையடுத்து, தனுஷ் மற்றும் மிருணாள் தாகூர் ஒன்றாக இருக்கும் புகைப்படம் ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

வைரலாகும் புகைப்படங்கள்..

தனுஷ் மற்றும் மிருணாள் தாகூர் குறித்த டேட்டிங்-திருமண வதந்திங்கள் வைரலாகும் நிலையில், இருவரும் ஒன்றாக இருக்கும் புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த புகைப்படத்தில் போட்டோ எடுப்பவர்களை இருவரும் வேண்டாம் என்று சொல்வது போல இருக்கிறது. பேக் கிரவுண்டில் ஏதோ வீடு இருக்கிறது. இதை பார்த்த நெட்டிசன்கள், இதனை வைரலாக்க ஆரம்பித்து விட்டனர்.

AI புகைப்படமா?

தனுஷ்-மிருணாள் தாகூரின் இந்த புகைப்படங்களை பார்க்கும் போது, இவை AI-ஆல் உருவாக்கப்பட்டவையாக இருக்கலாம் என்று கூறி வருகின்றனர். AI தொழில்நுட்பத்தை வைத்து எதை வேண்டுமானாலும் கிரியேட் செய்து-மார்ஃப் செய்து பலரும் அதனை ட்ரெண்ட் செய்யும் நிலையில், இதுவும் அப்படிப்பட்ட புகைப்படமாக இருக்க கூடும் என்பது பலரது அனுமானமாக இருக்கிறது. காரணம், இந்த போட்டோவில் இருவருடைய முக ரியாக்‌ஷன்களும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது. எனவே இவை ஏஐ புகைப்படங்களாக இருக்க வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வாய் திறக்கவில்லை!

மிருணாள் தாகூரும், தனுஷும் இதுவரை தங்களின் உறவு குறித்து எங்கேயும் வாய் திறந்து பேசவில்லை. மிருணாள், இது போன்ற வதந்திகளை தான் கண்டுகொள்வதே இல்லை என்று சில நாட்களுக்கு முன்பு கூறியது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | தனுஷ்-மிருணாள் தாகூர் விரைவில் திருமணம்? எப்போது தெரியுமா? தேதியெல்லாம் குறிச்சாச்சு..

மேலும் படிக்க | தனுஷ்-மிருணாள் தாகூர் வயது வித்தயாசம் என்ன? அடேங்கப்பா..இத்தனை வயசா?

