  • விஜய்க்கு தம்பியாக நடிக்க மறுத்த தனுஷ்! என்ன காரணம்? பகிர்ந்த பிரபலம்..

விஜய்க்கு தம்பியாக நடிக்க மறுத்த தனுஷ்! என்ன காரணம்? பகிர்ந்த பிரபலம்..

Dhanush Refused Vijay Brother Bagavathi : நடிகர் விஜய்க்கு, பகவதி படத்தில் தம்பியாக நடிக்க தனுஷ் மறுத்திருப்பதாக ஒரு பிரபலம் கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 23, 2026, 11:48 AM IST

விஜய்க்கு தம்பியாக நடிக்க மறுத்த தனுஷ்! என்ன காரணம்? பகிர்ந்த பிரபலம்..

Dhanush Refused Vijay Brother Bagavathi : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருந்தவர், விஜய். இவருடன், தற்போது டாப்பில் இருக்கும் நடிகர்கள் சிலர், தங்களின் சினிமா வாழ்க்கையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் துணை கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். அப்படி, தனக்கு வந்த வாய்ப்பை தனுஷ் வேண்டாமென சொல்லியிருக்கிறார். அதற்கு காரணம் என்ன?

பகவதி திரைப்படம்:

2002ஆம் ஆண்டில் வெளியான படம், ‘பகவதி’. இந்த படத்தில் விஜய் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இதனை, நடிகரும் இயக்குநருமான ஏ.வெங்கடேஷ் இயக்கியிருந்தார். ரீமா சென் இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். கன்னட மொழியில் உருவான ‘காசி ஃப்ரம் வில்லேஜ்’ என்கிற திரைப்படத்தின் தமிழ் ரீ-மேக் ஆகும்.  தீபாவளியை முன்னிட்டு வெளியான இந்த படம், ஓரளவிற்கு வரவேற்பை பெற்றது.

தம்பியாக நடித்தவர்..

பகவதி திரைப்படத்தில் விஜய்க்கு தம்பியாக ஜெய் நடித்திருப்பார். கல்லூரி மாணவராக வரும் அவர், தன்னுடைய காதலியை காதலித்து கர்ப்பமாக்கியதால் அந்த பெண்ணுடைய தாதா தந்தை அவரை கொன்றுவிடுவார். இதற்காக ரிவெஞ்ச் எடுத்து, தன் தம்பியின் வாரிசையும், அவரது காதலியையும் விஜய் காப்பாற்றுவார். இதுதான் பகவதி படத்தின் கதை. அனைவருக்கும், ஜெய் விஜய்க்கு தம்பியாக நடித்திருந்தார் என்பது தெரியும். ஆனால் இதில் நடிக்க முதலில் தேர்வு செய்யப்பட்டது தனுஷ் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?

Vijay Dhanush

தம்பியாக நடிக்க மறுத்த தனுஷ்!

‘பகவதி’ படத்தின் இயக்குநர் ஏ.வெங்கடேசன் சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் தனது பட அனுபவங்கள் குறித்த சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டார். அப்போது, தனுஷை விஜய்க்கு தம்பி கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க தேர்வு செய்தது குறித்தும் பேசினார்.

இது தொடர்பாக பேசிய் அவர், இப்படத்தில் விஜய்யின் தம்பியாக நடிக்க தனுஷைதான் மனதில் வைத்திருந்ததாகவும், அந்த சமயத்தில்தான் ‘துள்ளுவதோ இளமை’ திரைப்படம் வந்திருந்ததாகவும் கூறியிருந்தார். மேலும், பகவதி படத்தில் இவருக்கான தோற்றம் கச்சிதமாக இருக்கும் என்று நினைத்த அவர், தனுஷின் தந்தை கஸ்தூரி ராஜா, பகவதி படத்தின் தயாரிப்பாளர்களுக்கு நெருக்கமானவர் என்பதால் அவர்களிடம் இது பற்றி கூறியதாக தெரிவித்தார். அப்போது தனுஷிடம் இது பற்றி கேட்ட போது, “இல்லை எனக்கு இது சரியாக வராது சார்” என்று அவர் கூறிவிட்டதாகவும் கூறினார்.

தொடர்ந்து தனுஷை நடிக்க வைக்கும் முயற்சியில் இறங்கிய ஏ.வெங்கடேசன், “விஜய், விஜயகாந்துடன் இணைந்து நடித்ததால் அவருக்கு B, C செண்டர் ரசிகர்களின் மனங்களில் தனி இடம் உண்டு. அதே போல, உங்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பு அமையும்” என்று கூறியுள்ளார். அதற்கு தனுஷ், “காதல் கொண்டேன் படம் வந்தாலே போது, பி,சி செண்டர்களில் இறங்கிவிடுவேன்” என்று பதில் சொன்னதாக தெரிவித்திருந்தார்.

தனுஷ், அந்த சமயத்திலேயே இவ்வளவு தெளிவாக இருந்ததாகவும், அதை பற்றி இப்போது நினைத்தாலும் ஆச்சரியமாக இருப்பதாகவும் பேசியிருக்கிறார்.

டாப்பில் இருக்கும் தனுஷ்!

நடிகர் தனுஷ், தான் திரையுலகிற்கு வந்த 10 ஆண்டுகளில் ஆடுகளம் படத்திற்காக சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதை வென்றார். அதே போல, அசுரன் படத்திற்காகவும் சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதை வென்றார். இரு தேசிய விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரரான இவர், இப்போது டாப் நடிகர்களுள் ஒருவர். தமிழை தாண்டி இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் கூட நடிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்.

மேலும் படிக்க | மனைவியின் தாய்ப்பாலை குடித்த நடிகர்! இப்படி ஓபனா சொல்லிட்டாரே-யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | Sinners OTT : 16 பிரிவுகளில் ஆஸ்காருக்கு நாமினேட் ஆன பேய் படம்! எந்த ஓடிடி தளத்தில் பார்ப்பது?

