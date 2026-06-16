/மகனை ஹீரோவாக்கும் தனுஷ்! படத்தின் இயக்குநர் யார்? இதோ முழு விவரம்..

Dhanush Son Debut : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், தனுஷ். இவருக்கும், ஐஸ்வர்யாவிற்கும் யாத்ரா மற்றும் லிங்கா என இரு மகன்கள் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், முதல் மகனை தற்போது ஹீரோவாக அறிமுகம் செய்ய வைக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ் திரையுலகில் நடிகராக மட்டுமன்றி, பாடகர், இயக்குநருமாகவும் இருப்பவர், தனுஷ். ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தை 2003ஆம் ஆண்டில் காதல் திருமணம் செய்த நிலையில், இவர்களுக்கு யாத்ரா என்கிற மூத்த மகனும், லிங்கா என்கிற இளைய மகனும் இருக்கின்றனர். யாத்ரா, சில மாதங்களுக்கு முன்புதான், தனது பள்ளிப்படிப்பினை முடித்திருந்தார். லிங்கா இன்னும் பள்ளியில் படித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்.
யாத்ரா, வளர்ந்த பின்பு அவர் எப்போது சினிமாவிற்குள் வரப்போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு அனைவருக்கும் இருந்தது. இது குறித்து, தனுஷிடம் பேசும் போது தான் 16 வயதில் இருக்கும் போது தன் சூழல் காரணமாக சினிமாவிற்குள் வந்ததாகவும் தன் மகனுக்கு 19 வயதுதான் ஆகிறது என்பதால், அவனை இன்னும் குழந்தையாக பார்த்து வருவதாகவும் கூறியிருந்தார். மேலும், அவர் வளரும் போது என்ன ஆவார் என்பது தெரியாது என்று, இது இந்த கேள்வியை கேட்பது ரொம்பவே சீக்கிரம் என்றும் கூறியிருந்தார்.
தனுஷ், ப.பாண்டி திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகியிருந்தார். இதையடுத்து, நிலவுக்கு என் மேல் என்னடி கோபம், ராயன், இட்லி கடை உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கியிருந்தார். தற்போது, ஐந்தாவதாக இன்னொரு படத்தை இயக்குவதாகவும் அதில் தன்னுடைய மகனை ஹீரோவாக நடிக்க வைக்க இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
தனுஷ், தற்போது ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தன்னுடைய 55வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் நடித்து முடித்த பிறகு, இவர் தன் மகனை வைத்து படத்தை இயக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தனுஷ், தன் மகனை வைத்து எடுக்கும் படத்தை RTake studios நிறுவனம் தயாரிக்க இருப்பதாகவும், இதற்கும் ஜி.வி.பிரகாஷ்தான் இயக்க இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தின் தொடக்க விழா விரைவில் தாெடங்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தனுஷின் அக்கா மகன், பவிஷ் நாராயணன். இவர், தனுஷ் இயக்கத்தில் உருவான ‘நிலவுக்கு என் மேல் என்னடி கோபம்’ திரைப்படம் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார். தற்போது லவ் ஓ லவ் என்கிற படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்க இருக்கிறார். இவர் தோற்றத்திலும், பார்க்கவும் தனுஷ் போலவே இருப்பதாக பலர் கூறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.