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மகனை ஹீரோவாக்கும் தனுஷ்! படத்தின் இயக்குநர் யார்? இதோ முழு விவரம்..

Dhanush Son Debut : தனுஷின் மூத்த மகனான யாத்ரா, தமிழ் திரையுலகில் ஹீரோவாக நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 16, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:47 PM IST
மகனை ஹீரோவாக்கும் தனுஷ்! படத்தின் இயக்குநர் யார்? இதோ முழு விவரம்..
Image Credit: Dhanush Son Debut | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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மகனை ஹீரோவாக்கும் தனுஷ்! படத்தின் இயக்குநர் யார்? இதோ முழு விவரம்..
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