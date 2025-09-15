பசி இருக்கும்..கையில் காசு இருக்காது..! இட்லி கடை விழாவில் தனுஷ் பேச்சு!

நடிகர் தனுஷ் இயக்கி, நடித்துள்ள இட்லி கடை படம் வரும் அக்டோபர் 1ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. கடந்த ஒரு வாரமாக படத்தில் நடித்துள்ள நடிகர் மற்றும் நடிகைகள் தொடர்பான அப்டேட்கள் வெளியானது. இந்நிலையில் இட்லி கடை திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா, நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் படத்தில் நடித்துள்ள நடிகர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர். நடிகர் தனுஷ், அருண் விஜய், சத்யராஜ், பார்த்திபன், நித்யா மேனன், ராஜ்கிரண், ஷாலினி பாண்டே உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு இட்லி கடை படம் குறித்த தங்களது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டனர்.
தனுஷ் பேச்சு
நடிகர் தனுஷ் வழக்கும் போல தனது ஸ்டைலிஷான பேச்சை இட்லி கடை படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவிலும் பேசி உள்ளார். குறிப்பாக இந்த படத்திற்கு "இட்லி கடை" என்று பெயர் வைத்தது ஏன் என்பது குறித்து தனுஷ் பேசியது ஒட்டுமொத்த அரங்கத்தையும் உணர்ச்சிவசப்பட வைத்தது. மேடையில் பேசிய தனுஷ், "பொதுவாக ஒரு படத்திற்கு நாயகனின் பெயரைத்தான் டைட்டிலாக வைப்பார்கள். ஆனால், என் சிறு வயது அனுபவங்களையும், நான் சந்தித்த நிஜ மனிதர்களையும் வைத்து ஒரு படம் எடுக்க ஆசைப்பட்டேன். அப்படி உருவானது தான் இந்த இட்லி கடை. என் சிறு வயதில், எங்கள் ஊரில் ஒரு இட்லி கடை இருக்கும். தினமும் அங்கு இட்லி சாப்பிட வேண்டும் என்று ஆசையாக இருக்கும், ஆனால் கையில் காசு இருக்காது.
அப்போது காலையில் 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்து, என் அக்காவுடன் வயலுக்கு சென்று பூ பறிப்போம். இரண்டரை மணி நேரம் பூ பறித்தால், ஆளுக்கு இரண்டு ரூபாய் கிடைக்கும். அதை கொண்டு போய், அந்த இட்லி கடையில் 4 இட்லி வாங்கி சாப்பிடுவோம். அப்படி உழைத்து சாப்பிட்ட அந்த இட்லியின் ருசியும், நிம்மதியும், சந்தோஷமும் இன்று நான் எவ்வளவு பெரிய ரெஸ்டாரண்டில் சாப்பிட்டாலும் கிடைக்கவில்லை. அந்த இட்லி கடை, என் மனதை பாதித்த சில உண்மை கதாபாத்திரங்கள், இவற்றை எல்லாம் வைத்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கற்பனை கதை தான் இந்த இட்லி கடை. நாம் நம்முடைய வேர்களையும், வரலாற்றையும் எப்போதும் மறக்க கூடாது என்பதை இந்த படம் பேசுகிறது
என்னை படங்களில் மட்டும் பார்த்து ரசியுங்கள். மற்ற நேரங்களில் உங்கள் குடும்பத்தை கவனித்து கொள்ளுங்கள். இப்போதெல்லாம் டாக்டர், இன்ஜினியர், வழக்கறிஞர்னு நிறைய ரசிகர்களை நான் சந்திக்கிறேன். அதை கேட்டு எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. அதுதான் எனக்கு வேணும், உங்க வாழ்க்கையில கவனம் செலுத்துங்கள். ஜிவி பிரகாஷ் மாதிரி ஒரு நண்பர் கிடைச்சது ஒரு பாக்கியம். ரீல் சார்ந்த பாடல்களை செய்ய மாட்டேன்னு அவர் பிடிவாதமா இருந்தார். நீண்ட நாள் நீடிக்கும் மெல்லிசைகளை செய்ய விரும்பினார். யார் வேண்டுமானாலும் நவநாகரீக பாடல்களை செய்ய முடியும், ஆனால் இதற்கு நிறைய தைரியம் தேவை" என்று ரசிகர்களிடம் தனுஷ் பேசியுள்ளார்.
பிரபலங்களின் பாராட்டு மழை
நடிகர் அருண் விஜய் "தனுஷ் ஒரு நடிகராக மட்டுமல்ல, ஒரு இயக்குநராகவும் இந்த துறையில் நீண்ட காலம் நிலைத்திருப்பார். அவரது இயக்கத்தில் நடித்தது பெருமையாக உள்ளது" என்று பேசியுள்ளார். சத்யராஜ் பேசும் போது, "இயக்குநர் தனுஷை பார்த்து மிரண்டு போனோம்" என்று பாராட்டினார். பார்த்திபன் தனது வழக்கமான நையாண்டி பாணியில், "தனுஷ் உங்க நம்பர் கொடுப்பீங்களா?" என்று கேட்க, அதற்கு தனுஷ், "சாரி சார், தரமாட்டேன்" என்று கூறி அரங்கத்தில் சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தினார்.
