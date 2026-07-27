/ரசிகர்களுக்கு தனுஷ் இட்ட கட்டளை! விஜய் அரசியல் ரூட்டை காப்பி அடிக்கிறாரா?

Dhanush Political Rumors : தமிழ் மட்டுமன்றி, இந்திய திரையுலகிலும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு நடிகராக மாறியிருக்கிறார் நடிகர் தனுஷ். கூடிய விரைவில் இவரையும் ‘அந்த கட்சியின் தலைவர்’ என்று குறிப்பிட வேண்டியது வரும் பாேலும். அப்படித்தான் இருக்கிறது தனுஷின் சமீபத்திய பேச்சு.
தனுஷ் இயக்கி, நடித்த திரைப்படம் ராயன். இந்த படத்திற்கு சமீபத்தில் தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதே வருடத்தில் எத்தனையோ படங்கள் வெளியாகி, ராயன் படத்தை விட அதிக வசூலையும், நல்ல விமர்சனங்களையும் பெற்றிருந்தன. இது குறித்து சமீபத்தில் நடிகர் தனுஷ் விளக்கம் கொடுக்கிறேன் என்கிற பெயரில் பேசியிருக்கும் விஷயம் மேலும் பல சர்ச்சைகளுக்கும் கேள்விகளுக்கும் வழிவகுத்திருக்கிறது.
தனுஷுக்கு, வரும் 28ஆம் தேதி பிறந்தநாள். இதை முன்னிட்டு, அவரது ரசிகர் மன்றம் சார்பில், திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரிய பாலையம் மஞ்சக்கரை வேல்ஸ் மருத்துவக்கல்லூரியில் மாபெரும் ரத்ததான முகாம் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைப்பெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகர் தனுஷ் கலந்துகொண்டு ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவிகளை வழங்கினார்.
அப்போது, ராயன் திரைப்படத்திற்கு தேசிய விருது கிடைத்ததற்கு பலரும் விமர்சித்ததாகவும், அந்த ஆண்டு அதை விட தகுதியான பல படங்கள் வந்ததாகவும் பலர் குறிப்பிடுவதாக பேசினார். அதை தான் ஒத்துக்கொள்வதாக சொன்ன அவர், அதை தான் மதிப்பதாகவும் கூறினார்.
“அது ஒரு கனாக்காலம் படத்தில் நடித்த போது நிச்சயமாக தேசிய விருது கிடைக்கும் என சொன்னார்கள், நானும் சின்ன பையன், நம்பினேன். ஆனா கிடைக்கல. புதுப்பேட்டை படத்துக்கு தேசிய விருது கிடைக்கும் என அனைவரும் சொன்னார்கள், ஆனால் கிடைக்கல. 3, மயக்கம் என்ன, மரியான், வடசென்னை, கர்ணன் என பல படங்களுக்கு சொன்னார்கள். எதற்கும் கிடைக்கவில்லை. இப்போது கேள்வி கேட்பவர்கள் இந்த படங்களுக்கு விருது கிடைக்காத போது ஏன் கேள்வி கேட்கவில்லை. சில விஷயங்கள் முயன்றாலும் கிடைக்காது. அது தானாக அமையும், இந்த படங்களுக்கு விருது கிடைக்கவில்லை என்றாலும் அந்த படங்களில் எங்களுடைய உழைப்பு உண்மையானது. ஒரு தமிழனாக எனக்கு இரண்டு தேசிய விருதுகள் கிடைத்துள்ளன. எனவே, தட்டிவிடாமல் தட்டிக்கொடுங்கள்” என்று பேசினார்.
அந்த நிகழ்ச்சியில், தனுஷ் தன் ரசிகர்களை, “நீங்கள் நல்லது செய்யணும்” என்று பேசியிருப்பதும் பேசுபொருளாகி வருகிறது. “இவ்வளவு பேர் இங்கே ஒண்ணு கூடியிருக்கீங்க. இவ்வளவு பேரால ஒரு இடத்துல கூட முடியது. அந்த ஒற்றுமைக்கு, ஒரு பவர் இருக்கு. அந்த பவரை, நீங்க பாசிடிவான வழியில கொண்டு போகணும். அந்த பகவருக்கு நீங்க ஒரு நோக்கத்தை கொடுக்கணும். சும்மா சந்திச்சோம், போட்டோ எடுத்தோம், ஆடியோ லாஞ்சில் பார்த்தோம் என அப்படியே விட்டு விடாமல், நீங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இன்னும் நிறைய நலத்திடங்களை செய்யணும்.
Big messaging by Dhanush on political entry- but is there really space for one more actor-turned-politician in TN??! pic.twitter.com/on8VGIvniB— Akshita Nandagopal (@Akshita_N) July 27, 2026
உங்கள் ஏரியாவில், உங்கள் தெருவில், உங்கள் பக்கத்து வீட்டில், எதிர் வீட்டில் யாருக்கு என்ன தேவை என்பதை புரிந்து, எல்லாரும் சேர்ந்து கைக்கோர்த்தீர்கள் என்றால், உங்களால முடியும். அவர்களுக்கு உங்களால் முடிந்த நல்லதை கண்டிப்பா செய்யணும். நான் உங்களை நினைத்து இன்னும் ரொம்பவே பெருமைப்படணும். நீங்க செய்வீங்கன்னு நம்புறேன்”
நடிகராக இருந்து, அரசியல் கட்சி தலைவராக மாறியிருக்கும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் விஜய், இதே ஃபார்முலாவைத்தான் தன்னுடைய அரசியல் வியூகத்திற்கும் பயன்படுத்திக்கொண்டார். விஜய் ரசிகர் மன்றம், ‘விஜய் மக்கள் இயக்கம்’ ஆக மாறியது. அதன் மூலம், மாநிலங்களில் இருக்கும் பல்வேறு தொகுதிகளில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. இது, விஜய் அரசியல் வருவதற்கு அடித்தளமாக அமைந்திருந்தது. இதையே, விஜயகாந்தும் அரசியல் வருவதற்கு முன் செய்திருக்கிறார். தற்போது தனுஷும் இதையே செய்ய முனைவதாக தெரிகிறது.
தனுஷின் இந்த சமீப கால நடவடிக்கைகள், அரசியல் நோக்குடன் இருப்பதாக ரசிகர்கள் சந்தேகிக்கின்றனர். உதாரணத்திற்கு, சமீபத்தில் அவருடைய ரசிகர் மன்றம் சார்பாக கட்சிக்கொடி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அப்போதும் இதே போல அரசியல் சர்ச்சை எழுந்த போது அவர், இந்த காெடி பல ஆண்டுகளாக இருப்பதாகவும், இப்போது ரசிகர்கள் தங்கள் கார்களில் பொறுத்திக்கொள்வதற்காக இந்த ஃபார்மேட்டில் கொடியை வடிவமைத்திருப்பதாகவும் தனுஷ் ரசிகர் மன்ற தலைவர் சுப்ரமணிய சிவா தெரிவித்தார். ஆனால், தனுஷின் இந்த பேச்சு, மீண்டும் ரசிகர்களின் சந்தேகத்திற்கு வழிவகுத்துள்ளது.