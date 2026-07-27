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ரசிகர்களுக்கு தனுஷ் இட்ட கட்டளை! விஜய் அரசியல் ரூட்டை காப்பி அடிக்கிறாரா?

Dhanush Political Rumors : நடிகர் தனுஷ், சமீபத்தில் தன்னுடைய ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசிய விஷயம், பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதனால் அவர் அரசியலுக்கு வரப்போகிறாரோ என்கிற சந்தேகமும் மக்களுக்கு எழுந்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 27, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:11 PM IST
ரசிகர்களுக்கு தனுஷ் இட்ட கட்டளை! விஜய் அரசியல் ரூட்டை காப்பி அடிக்கிறாரா?
Image Credit: Dhanush Political Rumors | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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