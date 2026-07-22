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தனுஷை விட பெரிய நடிகர்கள் இல்லையா? தேசிய விருது சர்ச்சை..கஸ்தூரி ராஜா விளக்கம்

நடிகர் தனுஷ் இயக்கிய ‘ராயன்’ திரைப்படத்திற்கு சிறந்த திரைப்படத்திற்கான தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டது சர்ச்சையாகி உள்ளது. இதற்கு, தனுஷின் தந்தையும் இயக்குநருமான கஸ்தூரி ராஜா அளித்திருக்கும் விளக்கம் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 22, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:46 AM IST
தனுஷை விட பெரிய நடிகர்கள் இல்லையா? தேசிய விருது சர்ச்சை..கஸ்தூரி ராஜா விளக்கம்
Image Credit: Dhanush Kasthuri Raja | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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