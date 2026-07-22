/தனுஷை விட பெரிய நடிகர்கள் இல்லையா? தேசிய விருது சர்ச்சை..கஸ்தூரி ராஜா விளக்கம்

சமீபத்தில், 2024ஆம் ஆண்டில் வெளியான படங்களுக்கான, 72வது தேசிய திரைப்பட விருது பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருந்தது. அதில், நடிகரும் இயக்குநருமான தனுஷுக்கு மட்டும் இரண்டு தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன. இவருக்கு விருது வழங்கியதில் ஏதோ உள்நோக்கம் இருப்பதாக பலரும் பேசி வந்த நிலையில் இதற்கு கஸ்தூரி ராஜா விளக்கமளித்துள்ளார்.
தனுஷ் நடிப்பில், 2024ல் வெளியான படம், ராயன். இந்த படத்தை தனுஷ் எழுதி, இயக்கி நடித்திருந்தார். இந்த படத்திற்கு சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னரும் தனுஷுக்கு ஆடுகளம், அசுரன் படத்திற்காக சிறந்த நடிகருக்கான விருது கிடைத்துள்ளது. 2024 அவர் நடித்த கேப்டன் மில்லர் படத்துக்காகவும் Special Jury விருது கிடைத்துள்ளது. இப்படி தொடர்ந்து தனுஷும் அவர் நடிக்கும் மற்றும் இயக்கும் படங்களும் தேசிய விருதை பெருவதற்கு பின்னால், ஏதாவது காரணம் இருக்குமோ என்கிற சந்தேகம் மக்களுக்கு எழுந்தது.
தமிழ்நாட்டில் விஜய் எப்படி ஒரு நடிகராக இருந்து இப்போது ஒரு பெரிய அரசியல் அலையாக உருவெடுத்து இருக்கிறாரோ அதே போல தனுஷும் அரசியலுக்கு வர வாய்ப்பு இருப்பதாக பேச்சு எழுந்தது. குறிப்பாக, தனுஷின் ரசிகர் மன்றம் சார்பில் புதிதாக ஒரு கொடி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அப்போதும் அவருடைய அரசியல் வருகை குறித்த பேச்சு எழுந்தது. இதற்கு விளக்கம் கொடுத்த தனுஷ் ரசிகர் மன்ற தலைவர் சுப்ரமணியம் சிவா, அந்த கொடி பல ஆண்டு காலமாக தனுஷ் ரசிகர்களால் உபயோகிக்கப்பட்டு வரும் கொடிதான் என்றும், ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் தங்கள் கார்களில் பொறுத்திக்கொள்வதற்கு ஏற்றவாறு தற்போது அந்த கொடியை வடிவமைத்து இருப்பதாகவும் விளக்கம் கொடுத்தார். தற்போது தனுஷின் தேசிய விருது மற்றும் அரசியல் காரணங்கள் குறித்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அவருடைய தந்தையும் இயக்குநருமான கஸ்தூரி ராஜா விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.
தனுஷுக்கு தேசிய விருது கொடுக்கப்பட்டது குறித்து பேசிய கஸ்தூரி ராஜா, அவருக்கு விருது கொடுக்கப்பட்டது மகிழ்ச்சிதான் என்றும், அவர் பயணம் செய்யும் வழி, அவருடைய முயற்சி அனைத்தும் அப்படியே இருப்பதாக தெரிவித்தார். இதனால் அவருக்கு விருது கிடைத்திருப்பதாக கூறிய அவர், மற்றபடி அதில் அரசியல் நிலைபாடு எதுவுமில்லை என்று தெரிவித்தார்.
ஜூரி எடுக்கும் முடிவுகளில்தான் தேசிய விருது கிடைப்பதாக தெரிவித்த அவர், இந்த முறை என் மகனுக்கு இரண்டு தேசிய விருதுகள் கிடைத்திருப்பது பெருமைக்குரிய விஷயம் என்றார்.
தனுஷை விட பெரிய நடிகர்கள் தமிழ்நாட்டில் இல்லையா? என்று கேட்ட கஸ்தூரி ராஜா, ஏன் அவர்கள் இன்ஃப்ளுவன்ஸ் செய்து தேசிய விருதை வாங்கவில்லை? இது அரசு மற்றும் ஜூரி குழு எடுக்கும் முடிவுதான் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று தெரிவித்திருந்தார். மேலும், “4 பேரை பார்த்து பேசி, ‘ஐயா எனக்கு தேசிய விருது கொடுங்கள்’ என்று கேட்கும் அளவிற்கு தனுஷிற்கு புத்திசாலித்தனம் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது” என்றும் கஸ்தூரி ராஜா தெரிவித்தார். மேலும், இதற்கு முன்னர் கிடைத்த விருதுகளை சுட்டிக்காட்டி பேசிய அவர் தனுஷ் விருதுகளுக்காக ஏங்குபவர் இல்லை என்றும் கூறினார்.