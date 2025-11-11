‘தர்மேந்திரா சாகவில்லை’- நடிகரின் இறப்பு செய்தி பொய் என குடும்பத்தினர் தகவல்!

Dharmendra Family Claims Death News Is Falls : இந்திய திரையுலகின் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர் தர்மேந்திரா. லெஜண்டரி நடிகரான இவர், கடந்த சில நாட்களாக உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இதையடுத்து, அவர் உயிருடன் இருப்பதாக அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.
உயிரிழந்ததாக பரவிய செய்தி!
நடிகர் தர்மேந்திரா, 89 வயதில் உயிரிழந்ததாக நம்பகமிக்க பல செய்தி சேனல்கள் செய்திகளை பரப்பின. இதை நம்பி, பிரபலங்கள் பலரும் இவருக்கு இரங்கல் தெரிவித்து பதிவிட ஆரம்பித்து விட்டனர். இந்த நிலையில், தர்மேந்திரா இறந்ததாக பரவும் செய்தி பொய் என அவரது மனைவி ஹேமமாலினி மற்றும் மகள் ஈஷா டியோல் ஆகியோர் பதிவிட்டுள்ளனர்.
What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy.
— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025
“இப்போது நடப்பது மன்னிக்க முடியாத செயலாகும். பொருப்புடன் செயல்படவேண்டிய செய்தி சேனல்கள் எப்படி இவ்வளவு பொய்யான செய்தியை வெளியிடலாம்? இது மிகுந்த பொறுப்பற்ற மற்றும் மரியாதையற்ற செயலாக இருக்கிறது. சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு தகுந்த மரியாதையை தயவு செய்து கொடுங்கள்” என்று பதிவிட்டிருக்கிறார்.
