English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ‘தர்மேந்திரா சாகவில்லை’- நடிகரின் இறப்பு செய்தி பொய் என குடும்பத்தினர் தகவல்!

‘தர்மேந்திரா சாகவில்லை’- நடிகரின் இறப்பு செய்தி பொய் என குடும்பத்தினர் தகவல்!

Dharmendra Family Claims Death News Is Falls : 89 வயதான நடிகர் தர்மேந்திரா, உயிரிழந்ததாக செய்தி சேனல்கள் தெரிவித்ததை அடுத்து, இந்த தகவல் பொய்யென அவரது குடும்பத்தினர் மறுத்துள்ளனர்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 11, 2025, 10:37 AM IST
  • தர்மேந்திரா உயிரிழந்ததாக பரவிய செய்தி
  • உயிருடன் இருப்பதாக குடும்பத்தினர் பதிவு
  • பொய் செய்தி என காட்டம்!

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : முதலமைச்சர் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : முதலமைச்சர் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
ராஜஸ்தான் கேப்டனாகும் ரியான் பராக்? RR அணியில் நடக்கப்போகும் மாற்றம்.. அவரின் சொத்து மதிப்பு?
camera icon8
Riyan Parag
ராஜஸ்தான் கேப்டனாகும் ரியான் பராக்? RR அணியில் நடக்கப்போகும் மாற்றம்.. அவரின் சொத்து மதிப்பு?
8வது ஊதியக்குழு: மாறும் விதிகள்... போனஸ், சம்பள உயர்வு அனைத்தும் இனி தனியார் துறை போல்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: மாறும் விதிகள்... போனஸ், சம்பள உயர்வு அனைத்தும் இனி தனியார் துறை போல்
குரு வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அமைத்திலும் வெற்றி
camera icon9
Guru Peyarchi
குரு வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அமைத்திலும் வெற்றி
‘தர்மேந்திரா சாகவில்லை’- நடிகரின் இறப்பு செய்தி பொய் என குடும்பத்தினர் தகவல்!

Dharmendra Family Claims Death News Is Falls : இந்திய திரையுலகின் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர் தர்மேந்திரா. லெஜண்டரி நடிகரான இவர், கடந்த சில நாட்களாக உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இதையடுத்து, அவர் உயிருடன் இருப்பதாக அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

உயிரிழந்ததாக பரவிய செய்தி!

நடிகர் தர்மேந்திரா, 89 வயதில் உயிரிழந்ததாக நம்பகமிக்க பல செய்தி சேனல்கள் செய்திகளை பரப்பின. இதை நம்பி, பிரபலங்கள் பலரும் இவருக்கு இரங்கல் தெரிவித்து பதிவிட ஆரம்பித்து விட்டனர். இந்த நிலையில், தர்மேந்திரா இறந்ததாக பரவும் செய்தி பொய் என அவரது மனைவி ஹேமமாலினி மற்றும் மகள் ஈஷா டியோல் ஆகியோர் பதிவிட்டுள்ளனர்.

“இப்போது நடப்பது மன்னிக்க முடியாத செயலாகும். பொருப்புடன் செயல்படவேண்டிய செய்தி சேனல்கள் எப்படி இவ்வளவு பொய்யான செய்தியை வெளியிடலாம்? இது மிகுந்த பொறுப்பற்ற மற்றும் மரியாதையற்ற செயலாக இருக்கிறது. சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு தகுந்த மரியாதையை தயவு செய்து கொடுங்கள்” என்று பதிவிட்டிருக்கிறார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Dharmendra DeathHema MaliniEsha DeolDharmendra Familyfalse news

Trending News