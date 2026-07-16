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விஜய்-த்ரிஷாவை சூசகமாக கலாய்த்த மலையாள நடிகர்! குலுங்கி சிரித்த நவ்யா..வீடியோ

சமீபத்தில், மலையாள நடிகர் தயான் ஸ்ரீனிவாசன், விஜய் த்ரிஷாவின் பெயரை குறிப்பிடாமல் அவர்களை கலாய்த்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 16, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:11 PM IST
விஜய்-த்ரிஷாவை சூசகமாக கலாய்த்த மலையாள நடிகர்! குலுங்கி சிரித்த நவ்யா..வீடியோ
Image Credit: Trisha Vijay | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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