/விஜய்-த்ரிஷாவை சூசகமாக கலாய்த்த மலையாள நடிகர்! குலுங்கி சிரித்த நவ்யா..வீடியோ

சமீபத்தில், மலையாள நடிகர் ஒருவர் மேடையில் தமிழ்நாட்டு முதல்வர் விஜய் மற்றும் த்ரிஷாவின் பெயரை குறிப்பிடாமல் பேசியிருக்கும் விஷய இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதை பார்த்த தமிழ்நாட்டு மக்கள், இந்த வீடியோவை ட்ரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில், கடந்த சில நாட்களாக ட்ரெண்டிங்கில் இருப்பதே, முதல்வர் விஜய்யும் த்ரிஷாவும்தான். ஏற்கனவே, விஜய் த்ரிரஷா உறவு குறித்து திரை மற்றும் திரைமறைவு வட்டாரங்களில் கிசுகிசுக்கள் பரவிய நிலையில், சங்கீதா விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து காேரிய பின்பு, விஜய்யும் த்ரிஷாவும் ஒரு திருமணத்திற்கு ஒன்றாக சென்றது, விஜய் பிறந்தநாளுக்கு விதவிதமாக கேக் வாங்கி த்ரிஷா சார்பிரைஸ் கொடுத்தது போன்ற விஷயங்கள் மக்கள் மத்தியில் வைரலானது. இதில் ஹைலைட்டே, விஜய் பதவியேற்ற நாளன்று அந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட த்ரிஷா, முன்வரிசையில் அமர்ந்து அவருக்காக ஆனந்த கண்ணீர் வடித்ததுதான். இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ள, விஜய்யின் துணைவியான சங்கீதாவுக்கோ, பிள்ளைகளான ஜேசன் சஞ்சய், திவ்யா சாஷாவுக்கோ அழைப்பு இல்லாத போது த்ரிஷாவுக்கு மட்டும் முன்வரிசையில் சீட்டா? என்கிற கேள்வி எழுந்தது. தற்போது இதை வைத்துதான் நடிகர் தயான் ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு மேடை நிகழ்ச்சியில் கலாய்த்து பேசியிருக்கிறார்.
மலையாளத்தில் பிரபலமான நகைச்சுவை நடிகராக இருக்கிறார், தயான் ஸ்ரீனிவாசன். இவர், சமீபத்தில் ஒரு மேடை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அந்த நிகழ்ச்சியில் மலையாள நடிகை நவ்யா நாயரும் இருந்தார். அப்போது பேசிய தயான், தனக்கு சிறு வயதில் இருந்தே நவ்யா நாயர் மீது அதிக கிரஷ் இருந்ததாகவும் அவரைத்தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என கனவு கண்டதாகவும் நகைச்சுவையாக பேசினார். ஆனால் இப்போது அவருக்கே திருமணம் செய்யும் வயதிற்கு வந்து விட்டதாகவும் குறிப்பிட்டார். இந்த படத்திலாவது நவ்யாவுடன் சேர்ந்து நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்ததே என்று கூறிய அவர், “நீங்க கவலைப்படாதீங்க நவ்யா. நான் எதிர்காலத்தில் முதல்வர் ஆகிவிட்டால், உங்களுக்கு முன் வரிசையில் சீட் தருகிறேன். நீங்கள் நன்றாக புடவைக்கட்டி வந்து, எனக்காக ஆனந்த கண்ணீர் சிந்துங்கள்” என்று கூறினார். இதைக்கேட்டவுடன் நவ்யா குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தார். ஒட்டு மொத்த கூட்டமும் சிரிப்பலையில் ஆழ்ந்தது. இதில் அவர், விஜய் மற்றும் த்ரிஷாவின் பெயரை குறிப்பிடாமல் அவர்களைப்பற்றி பேசியது குறித்து அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.
Dhyana Sreenivasan trolling #Vijay #Trisha for their secret affairs #TVKVijayHQ #TVKVijayFails pic.twitter.com/jCZk7xQpOG— Patrick spiderman July 15, 2026
தமிழ்நாட்டின் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில், முதல்வர் விஜய்க்கு அதிக அளவிளான ரசிகர் கூட்டம் இருக்கின்றனர். அவருடைய பல படங்கள் தமிழ்நாட்டை தாண்டி ஹிட் ஆவது, கேரளாவில்தான். விஜய், கோட் படத்தின் ஷூட்டிங்கிற்காக கேரளாவின் காெச்சிக்கு சென்றிருந்த போது அத்தனை ஆயிரம் ரசிகர்கள் அவரை பார்ப்பதற்காக அங்கு திரண்டு நின்று கொண்டனர். அவர் அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்த போதும், அவருக்கு ஆதரவு பெருகியது. ஒரு ஜோடி அவரை பார்ப்பதற்காகவே கேரளாவில் இருந்து நடைபயணம் மேற்கொண்டு சென்னைக்கு வந்திருந்தனர். இவர்களைப்போல, விஜய் மீது பயங்கர பிரியத்துடன் கேரளாவில் பல ஆயிரம் பேர் இருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.