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பாக்யராஜின் கடைசி கடிதம்..இறப்பிற்கு பின் வெளியான பதிவு! கண்ணீரில் ரசிகர்கள்..

Bhagyaraj Last Letter : இயக்குநரும் நடிகருமான பாக்யராஜ்ஜின் ஆபிசில் இருந்து, அவர் சார்பாக ஒரு கடிதம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இதை படிக்கும் போதே ரசிகர்களுக்கு கண்ணீர் ததும்புகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 30, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:49 PM IST
பாக்யராஜின் கடைசி கடிதம்..இறப்பிற்கு பின் வெளியான பதிவு! கண்ணீரில் ரசிகர்கள்..
Image Credit: Bhagyaraj Last Letter | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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