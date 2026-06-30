/பாக்யராஜின் கடைசி கடிதம்..இறப்பிற்கு பின் வெளியான பதிவு! கண்ணீரில் ரசிகர்கள்..

Bhagyaraj Last Letter : தமிழ் திரையுலகும், நடிகரும், இயக்குநரும், கதாசிரியராகவும் இருந்தவர் பாக்யராஜ். 70களில் ஆரம்பித்து 90கள் வரை பல திரைப்படங்களை எடுத்துள்ளார், நடித்துள்ளார். இவர், கடந்த 27ஆம் தேதி மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். இந்த திடீர் இழப்பு அவருடைய ரசிகர்களை நிலைகுலைய செய்திருக்கிறது. இதையடுத்து, அவருடைய கடைசி கடிதமாக ஒரு கடிதம், அவரது ஆபிசில் இருந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
"சந்தோஷத்தில மத்தவங்களை அன்புடன் உங்கள் K பாக்யராஜ் பெரிய சந்தோஷம் சந்தோஷப்படுத்திப் பாக்குறது” நான் எழுதுன இந்த வாக்கியத்தை, என் வாழ்க்கையோட பெரிய சந்தோஷமா மாத்துன என் கோடானு கோடி ரசிகர்களையும், தங்கமான தாய்மார்களையும்,திரையுலக நண்பர்களையும் என் கண்ணுக்குக் கண்ணாகவே மதிக்கிறேன். அதனால்தான் என் கண்களை மட்டும் உங்கள் அன்பான பார்வைக்கு விட்டு விட்டு வந்திருக்கிறேன்.பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் பத்திரமாக! அப்படியே என் கண்மணி சாந்தனுவின் வெற்றிக்கு உங்கள் கைதட்டல் ஆசிர்வாதமாக இருக்க விரும்புகிறேன். என் ஸ்தானத்தில் இனி ரசிகர்களாகிய நீங்கள் இருந்து சாந்தனுவின் வெற்றிக்கு உறுதுணைய இருக்க வேண்டுகிறேன். நானும் என் விழி வழி உங்கள் அனைவரையும் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன். “இருக்கிறேன்” பார்த்தீர்களா? இன்னும்..... கண்தானம் செய்பவர்கள் இல்லாத போதும் இருப்பார்கள் பார்வையாய்! வரும் போதே expiry date குறிக்கப்படாத உடல் இது. என்றாவது ஒரு நாள் அது தீக்குள்ளோ மண்ணுக்குள்ளோ கிரஹ பிரவேசம் செய்துவிடும்.
எஞ்சுவது கொஞ்சமாய் அஸ்தியும், மிதமிஞ்சிய அன்பே ஆஸ்தியாயும். என் இறுதி யாத்திரையில் நீங்கள் அனைவரும் காட்டிய அன்பில், கண்ணீரில், கருணையில் என் ஆத்மா சாந்தியடைந்து விட்டது.
Thanks! நன்றி சொல்வது மனித இயல்பு ! நான்தான் அதையும் தாண்டி வந்துவிட்டேனே. இனி நான்....நல்ல சினிமாவில், நல்ல திரைக்கதையில்,
நல்ல வசனத்தில், நல்ல மனித மாண்புகளில் உயிர்ப்பாய் இருப்பேன்!
அன்புடன்
உங்கள்
K.பாக்யராஜ்” என்றவாறு அந்த கடிதம் முடிகிறது.
From the OFFICE of— K Bhagyaraj (@UngalKBhagyaraj) June 30, 2026
Director #KBhagyaraj sir pic.twitter.com/ikSx6KwOMt
பாக்யராஜின் ஆபிஸில் இருந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கும் இந்த கடிதம், அவரால் கடைசியாக எழுதப்பட்டதா அல்லது அவர் சார்பாக யாரும் எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறார்களா என்பது குறித்த தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும், இதை பார்த்த மக்கள், இந்த கடிதத்தை படிக்கையில் பாக்யராஜே தங்களிடம் பேசுவது போல இருப்பதாகவும், அவர் குரல் கேட்பதாகவும் கூறி வருகின்றனர். குறிப்பாக அவருடைய இறப்பிற்கு பிறகு, இப்படிப்பட்ட கடிதம் வெளியாகி இருப்பது பலருக்கும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.