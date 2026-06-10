/பத்மஸ்ரீ விருதை திரும்ப கொடுத்த சம்பவக்காரன் பாரதிராஜா! 2009ல் நடந்த மெகா சம்பவம்..

தமிழ் சினிமாவில் தமிழ் கிராமத்தின் அருமை பெருமைகளை உலகறிய செய்த இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா இயற்கை எய்தினார். இன்றுடன் சினிமாவின் பொற்காலமே முடிவடைந்தது என சினிமா உலகமே வருந்தும் நிலையில், பாரதிராஜா, தன் வாழ்வில் செய்த ஒரு சம்பவம் குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழ் சினிமாவில் கிராமங்கள் வெறும் காட்சிப் பின்னணியாக இல்லாமல், கதையின் உயிராக மாறியதற்கு முக்கிய காரணமானவர் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா. மண்ணின் மணத்தையும், மக்களின் உணர்வுகளையும், இயல்பான வாழ்க்கை முறையையும் திரையில் அழகாகப் பதிவு செய்த அந்த மகத்தான படைப்பாளி இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 84.
தேனி மாவட்டம் அல்லிநகரத்தில் பிறந்த சின்னசாமி, பின்னாளில் ‘பாரதிராஜா’வாக தமிழ் சினிமாவின் அடையாளமாக உயர்ந்தார். இயக்குநர் புட்டண்ணா கனகலிடம் உதவியாளராக பணியாற்றிய அவர், 1977-ஆம் ஆண்டு வெளியான 16 வயதினிலே திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார். அந்த ஒரு திரைப்படமே தமிழ் சினிமாவின் கதை சொல்லும் முறையை மாற்றியமைத்தது.
அதன்பின் கிழக்கே போகும் ரயில், புதிய வார்ப்புகள், அலைகள் ஓய்வதில்லை, மண் வாசனை, முதல் மரியாதை, வேதம் புதிது, கருத்தம்மா உள்ளிட்ட பல படைப்புகள் மூலம் கிராமிய வாழ்க்கையின் உண்மை முகத்தை திரையில் பதிவு செய்தார். சாதி, சமூக நீதி, பெண்ணுரிமை, காதல் மற்றும் மனித உறவுகள் போன்ற கருப்பொருட்களை தனது தனித்துவமான பாணியில் பேசினார்.
புதிய திறமைகளை கண்டறிந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகப்படுத்திய பெருமையும் அவருக்கே உரியது. பல நடிகர்கள், நடிகைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் திரைப்பயணத்திற்கு அடித்தளம் அமைத்தவர் பாரதிராஜா.
இயக்குநராக மட்டுமல்லாமல் நடிகராகவும் தனித்துவமான முத்திரை பதித்த அவர், தேசிய மற்றும் மாநில அளவிலான பல விருதுகளைப் பெற்றதுடன், பத்மஸ்ரீ விருதாலும் கவுரவிக்கப்பட்டார்.
சமீப ஆண்டுகளில் உடல்நலக் குறைபாடுகளால் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில், மகன் மனோஜ் பாரதிராஜாவின் மறைவு அவரை மனதளவில் பெரிதும் பாதித்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்த இழப்பின் வேதனையுடன் வாழ்ந்து வந்த அவர், இறுதிவரை சினிமா மீதான தனது காதலை மட்டும் கைவிடவில்லை.
இன்று பாரதிராஜா நம்மிடையே இல்லாவிட்டாலும், அவர் உருவாக்கிய கதைகள், கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் சினிமா மொழி என்றும் அழியாது. ஒரு படைப்பாளி மறைந்திருக்கலாம்; ஆனால் அவர் உருவாக்கிய உலகம் காலத்தைக் கடந்து தொடர்ந்து வாழும். தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் ‘பாரதிராஜா’ என்ற பெயர் என்றும் அழியாத அத்தியாயமாக நிலைத்திருக்கும்.
பாரதிராஜா, தான் திரையுலகின் உச்சத்தில் இருந்த காலத்தில் தமிழர்களுக்கான தனித்துவமான சங்கங்களை உருவாக்க முயற்சிகளை மேற்கொண்டார். காவிரியில் தமிழர்களின் உரிமையை நிலைநாட்ட பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்தார். இலங்கை தமிழர்களா விடுதலை போராட்டத்திற்கும், புலிகளுக்கும் இவர் வெளிப்படையான ஆதரவை வழங்கியிருக்கிறார். 2009ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட இனப்படுகொலை போரின் சமயத்தில், தனக்கென்று அளிக்கப்பட்ட இந்திய அரசின் உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ விருதினை வேண்டாமென திருப்பி அளித்திருக்கிறார் பாரதிராஜா. இதனால், இவருக்கு இலங்கை தமிழர்களின் ஆதரவும் அதிகமாக இருந்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.