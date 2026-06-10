Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /பத்மஸ்ரீ விருதை திரும்ப கொடுத்த சம்பவக்காரன் பாரதிராஜா! 2009ல் நடந்த மெகா சம்பவம்..

பத்மஸ்ரீ விருதை திரும்ப கொடுத்த சம்பவக்காரன் பாரதிராஜா! 2009ல் நடந்த மெகா சம்பவம்..

மறைந்த நடிகர் பாரதிராஜா, 2009ஆம் ஆண்டில் நடைப்பெற்ற ஒரு சம்பவத்தால், தனக்கு பத்மஸ்ரீ விருதே வேண்டாம் என்று திரும்ப கொடுத்த சம்பவம் இப்போது வரை பேசப்பட்டு வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 10, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:13 PM IST
பத்மஸ்ரீ விருதை திரும்ப கொடுத்த சம்பவக்காரன் பாரதிராஜா! 2009ல் நடந்த மெகா சம்பவம்..
Image Credit: Bharathiraja | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஹவுஸ் கீப்பிங் செய்து மூதாட்டி சேர்த்த 9 லட்சம்: ஒரே காலில் காலி செய்த மர்ம நபர்
Ranipet31 min ago
2
Tamil Nadu government1 hr ago
3
Puducherry1 hr ago
4
Puducherry1 hr ago
5
Weather Forecast1 hr ago