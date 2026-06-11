/‘என் உடலை அங்கேயே புதையுங்கள்’.. பாரதிராஜாவின் கடைசி விருப்பம் என்ன தெரியுமா?

Bharathiraja : தமிழ் திரையுலகின், லெஜண்டரி இயக்குநராக இருந்தவர் பாரதிராஜா. கடந்த சில நாட்களாக உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த இவர், ஜூன் 10ஆம் தேதியான நேற்று அதிகாலை காலமானார். இவரது மறைவையொட்டி, பல திரையுலகினர் இவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், அவர் இறப்பதற்கு முன்னர் தன்னை எங்கு புதைக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறியிருந்தது வைரலாகி வருகிறது.
இயக்குநர் பாரதிராஜா, கடந்த சில மாதங்களாகவே உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை படங்களில் நடித்துக்கொண்டிருந்த இவர், உடல் நிலை சரியில்லாமல் போன பிறகு, சினிமாவில் நடிக்கவில்லை. இந்த நிலையில், தனது 84வது வயதில் உயிரிழந்த பாரதிராஜாவிற்கு தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த அத்தனை பிரபலங்களும் நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினர். நேரில் வர முடியாதவர்கள், இணையதளம் மூலமாக தங்களது மன வருத்தத்தை பதிவு செய்தனர்.
பாரதிராஜாவின் உடல், நீலாங்கரையில் இருக்கும் அவருடைய இல்லத்தில் மக்கள் மற்றும் திரையுலகினரின் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது. முதல்வர் விஜய், ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், ராதிகா, சுஹாசினி, குஷ்பு, ராதா, கார்த்தி உள்ளிட்ட பல நூறு பேர் நேரில் வந்து பாரதிராஜாவிற்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
பாரதிராஜாவின் சொந்த ஊர் தேனியில் உள்ள அலிநகரம் எனும் இடமாகும். தேனி மாவட்டம், காட் ரோட்டில் உள்ள பாரதிராஜாவின் பண்ணை வீட்டில் இவருடைய உடலானது அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து, உடலை அடக்கம் செய்யும் முன்பு திண்டுக்கள் மாவட்ட எஸ்பி.பிரதீப் மற்றும் தேனி மாவட்ட எஸ்.பி.சினேகபிரியா உள்ளிட்டோர் ஏற்பாடுகளை பார்வையிட்டனர். பண்ணை வீட்டின் முன்புறத்திலேயே, உடலை புதைப்பதற்காக குழி தோண்டப்பட்டது.
ஜூன் 10ஆம் தேதியான நேறிரவு சென்னையிலிருந்து சாலை மார்க்கமாக பாரதிராஜாவின் உடல் சொந்து ஊருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. காலை 6 மணிக்கு பண்ணை வீட்டிற்கு வந்த உடல், பொது மக்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டது. பாதுகாப்பிற்காக சுமார் 700 போலீசார் வரை இங்கு குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இங்குள்ள மக்களும் உறவினர்களுக்கும் பாரதிராஜாவிற்கு கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர்.
பாரதிராஜாவிற்கு, இரு பிள்ளைகள். அதில் மூத்தவர், மனோஜ் பாரதிராஜா. இவர், கடந்த ஆண்டு மாரடைப்பு காரணமாக திடீரென உயிரிழந்தார். அப்போது கூட, பாரதிராஜா உடல் நிலை சரியில்லாத நிலையில்தான் இருந்தார். மனோஜின் இறப்பு, பாரதிராஜாவை ரொம்பவே பாதித்ததாக கூறப்படுகிறது.
பாரதிராஜாவின் மகள் பெயர், ஜனனி ஐஸ்வர்யா. இவர், இந்தியாவில் இல்லை. மலேசியாவில் வசித்து வருகிறார். ஒரு முறை, பாரதிராஜா மலேசியாவில் இருக்கும் தனது மகளுடைய வீட்டிற்கு சென்று தங்கியிருந்தாராம். அப்போது, தன் கடைசி ஆசை குறித்து பேசியிருக்கிறார். அதில், தான் இறந்து விட்டால் தன் உடலை வத்தலகுண்டு தோட்டத்தில் அடக்கம் செய்ய வேண்டும்” என்று கூறியிருந்தாராம்.
பாரதிராஜாவின் உறவினர்கள் பலர், அவர் நீண்ட காலம் வாழ்ந்தது, சென்னையில் இருக்கும் வீட்டில்தான் என்றும், அந்த வீட்டில்தான் உடலை அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தனர். ஆனால், அதற்கு பாரதிராஜாவின் குடும்பத்தினர் மறுப்பு தெரிவித்ததாேடு, அவரது ஆசைப்படி உடலை அவர் கூறிய இடத்தில்தான் புதைக்க வேண்டும் என்று கூறி, சொந்த ஊரிலேயே உடலை புதைத்துள்ளனர்.
பாரதிராஜாவின் இறப்பு, தமிழ் திரையுலகிற்கு பேரிழப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, அவர் சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்திய நாயகிகளான ராதிகா, ராதா உள்ளிட்ட பலர் இதனால் பெரும் சோகத்தில் உள்ளனர். ராதிகா, அவருடைய உடல் அருகிலேயே அமர்ந்திருந்தார். ராதா, பத்திரிகையாளர்களிடம் பேச முடியாமல் தேம்பி தேம்பி கேமரா முன்னாலேயே அழுதார். ராதிகா, ஒரு ஆண்டிற்குள்ளாகவே தனது தாயாரையும், குருவான பாரதிராஜாவையும் இழந்தது, தாங்க முடியாத வலியை தருவதாக குறிப்பிட்டு பதிவிட்டிருந்தார். இசையமைப்பாளர் இளையராஜா, கங்கையமரன், நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலு உள்ளிட்ட பலர், பாரதிராஜாவின் உடலைப்பார்த்து கதறியழுதனர். ரசிகர்கள், தொடர்ந்து இவரைப்பற்றிய விஷயங்களை சமூக வலைதளங்களில் எடிட் செய்து போட்டு வருகின்றனர்.
பதில் : அவருக்கு 84 வயது ஆகிறது.
பதில் : பாரதிராஜா ஜுன் 10ஆம் தேதி, 2026ல் உயிரிழந்தார்.
பதில் : தன் உடலை வத்தலகுண்டு தோட்டத்தில் புதைக்க வேண்டும் என்பதுதான்.