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‘என் உடலை அங்கேயே புதையுங்கள்’.. பாரதிராஜாவின் கடைசி விருப்பம் என்ன தெரியுமா?

Bharathiraja : சமீபத்தில், ‘இயக்குநர் இமயம்’ பாரதிராஜா, உடல்நலக்குறைவு காரணமாகவும் வயது மூப்பு காரணமாகவும் உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, அவர் இறப்பதற்கு முன்னாடியே, தன்னை எங்கு புதைக்க வேண்டும் என்பதை கூறிவிட்டு இறந்திருக்கிறார். அது எங்கு என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 11, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:03 PM IST
‘என் உடலை அங்கேயே புதையுங்கள்’.. பாரதிராஜாவின் கடைசி விருப்பம் என்ன தெரியுமா?
Image Credit: Director Bharathiraja Cremation | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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