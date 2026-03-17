  • சாதிய பெயரை சொல்லி..சர்ச்சையில் சிக்கிய பார்த்திபன்! வருத்தம் தெரிவித்து பதிவு..

சாதிய பெயரை சொல்லி..சர்ச்சையில் சிக்கிய பார்த்திபன்! வருத்தம் தெரிவித்து பதிவு..

Parthiban Naidu Controversy : நடிகரும் இயக்குநருமான பார்த்திபன், சமீபத்தில் ஒரு மேடை விழாவில் தனது சாதி பெயரை கூறி சர்ச்சையில் சிக்கியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 17, 2026, 11:31 AM IST
சாதிய பெயரை சொல்லி..சர்ச்சையில் சிக்கிய பார்த்திபன்! வருத்தம் தெரிவித்து பதிவு..

Parthiban Naidu Controversy : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய பிரபலங்களுள் ஒருவராக இருப்பவர் பார்த்திபன். அடிக்கடி ஏதேனும் ஒரு சர்ச்சையில் சிக்குவது இவரது வழக்கம். அப்படி, சமீபத்தில் இவர் பேசிய ஒரு விஷயம் தற்போது படு வைரலாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

பார்த்திபன் :

தமிழ் திரையுலகில், இயக்குநராகவும் நடிகராகவும் வலம் வருபவர், பார்த்திபன். இயக்குநராவதற்கு முன்பு பார்த்திபன் கே.பாக்கியராஜ்ஜின் துணை இயக்குநராக வேலை பார்த்துள்ளார். இவர்கள் இருவரும், கிட்டத்தட்ட 20 படங்களுக்கும் மேலாக இருவரும் இணைந்து வேலை பார்த்திருக்கின்றனர். இவர் சில படங்களையும் தயாரித்திருக்கிறார். 

பார்த்திபனின் பாரதி கண்ணம்மா, நீ வருவாய் என, வெற்றி கொடிகட்டு, அழகி, ஆயிரத்தில் ஒருவன் உள்ளிட்ட பல படங்கள் ஹிட் ஆகியிருக்கின்றன. பார்த்திபன் பேச்சை எடுத்தாலே, ஒரு சில பேர் “ஐய்யோ அவரா..அவர் பேசுறதே புரியாதே” என்று தலைதெரிக்க ஓடுவதுண்டு. தனது படங்களும், தானும் எப்படியாவது தனித்துவமானதாக இருக்க வேண்டும் என்ற பெயரை பெற வேண்டும் என்று போராடுவார். அதற்காகவே, எந்த மேடை நிகழ்ச்சிக்கு சென்றாலும் எதையாவது பேசி சர்ச்சையை வீட்டிற்கு எடுத்து வந்து விடுவார். அப்படித்தான், இப்போதும் தனது சாதி குறித்து பேசி மாட்டிக்கொண்டுள்ளார்.

ஆந்திராவின் துணை முதல்வராகவும் நடிகராகவும் இருப்பவர் பவன் கல்யாண். இவர் நடித்த உஸ்தாத் பகத் சிங் படத்தின் விழா சமீபத்தில் நடந்தது. இதில், பார்த்திபன் முக்கிய பங்கேற்பாளராக இருந்தார். அப்போது பேசும் போது, “நான் பார்த்திபன். ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்திபன். நான் நாயுடு சமூகத்தை சேர்ந்தவன், சென்னையில் வளர்ந்ததால் தமிழ் நன்றாக தெரியும். தெலுங்கு சரியாக தெரியாது. ஆனால், இந்த படத்தின் வெற்றி விழாவில் நிச்சயம் நன்றாக தெலுங்கு பேசுவேன். மூர்த்தி என்பதுதான் எனது உண்மையான பெயர்” என்று கூறியிருந்தார். பார்த்திபன் இப்படி பேசியது அங்கிருந்த ஆடியன்ஸிற்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியதோ இல்லையோ, பிறரை பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியிருக்கிறது. 

இரட்டை வேடம் ஆடுகிறாரா?

நடிகர் பார்த்திபன், எப்போதும் தன்னை சமூக வலைதளங்களிலும் மேடை விழாக்களிலும் முற்போக்குவாதியாக காண்பித்துக்கொள்ள விரும்புவார். ஆனால், இப்போது ஒரு தெலுங்கு பட விழாவிற்கு சென்று, அங்கு உங்கள் சாதியை கூறி, அங்கிருக்கும் மக்களை கவர்வது முறையா? என்று ரசிகர்கள் பலர் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர். மேலும், இப்போது தன்னை தெலுங்கர் என்று அவர் சொல்லிக்கொண்டதால் தமிழ் மக்களும் இதனால் புண்பட்டதாக எக்ஸ் தளதத்தில் தெரிவித்து வருகின்றனர். வழக்கமாக தான் எதை சர்ச்சையாக பேசினாலும் அதற்கு விளக்கமோ அல்லது வருத்தமோ தெரிவிக்கும் பார்த்திபன் இதற்கும் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். 

பார்த்திபன் விளக்கம்:

“ஏனோ தெரியவில்லை, சில விஷயங்கள் விவாத பொருளாகி பொது நிம்மதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கிறது. நான் தமிழ் மீது எவ்வளவுதான் பற்றோடு இருந்தாலும், பிறப்பு சான்றிதழை மாற்ற முடியாது தானே? எப்படி மாற்ற முடியும்? ஏன் மாற்ற வேண்டும்? என் பிறப்பு என் பொறுப்பு அல்ல. எனக்கு சோறு, சுகம் யாவும் தமிழே தந்தது. போகும் வரை சொர்க்கம் தமிழே. என் தாய்மொழி தெலுங்குதான் என்பதை அங்கு மட்டுமல்ல எப்போதும் சொல்லியிருக்கிறேன். உஸ்தாத் பகத்சிங் ப்ரீ ரிலீஸ் மேடையில் மிகுந்த டென்ஷன், பதற்றம். தெலுங்கில் எனக்கு சரியாக பேச வராது. எப்படியாவது நான் திணறுவது லைவில் தெரியாமல் தெலுங்கில் நான்கு வார்த்தை பேசிவிட்டு வந்து விட வேண்டும் என்பதால் வார்த்தைகளை கவனமாக களமிறக்க முடியாமல், வியர்க்க வியர்க்க பேசி இறங்கி விட்டேன். உஸ்தாத் படத்தில் எனக்கு தெலுங்கு டப்பிங் பேச வராததால், என்னை ரிஜெக்ட் செய்து விட்டு என் பாத்திரத்திற்கு வேறு குரல். அது தமிழாக்கம் செய்யப்படும் போது நானே பேசுவேன்” என்று பேசியிருக்கிறார். கடைசி வரை, தான் தமிழர்களை புண்படுத்தியதாக நினைத்து அதில் வருத்தம் தெரிவித்திருக்கிறாரே தவிர, சாதி பெயரை கூறியதற்கு வருத்தம் தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

த்ரிஷா சர்ச்சை:

சமீபத்தில் நடிகை த்ரிஷாவும் தவெக தலைவர் விஜய்யும் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் ஒன்றாக கலந்து கொண்டனர். விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா, வேறு ஒரு நடிகையுடன் விஜய்க்கு தொடர்பு இருப்பதாக கூறி விவாகரத்து கேட்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் இப்படி விஜய் த்ரிஷாவுடன் ஒரே நிறத்தில் ஆடையணிந்து திருமணத்தில் கலந்து கொண்டது, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, பார்த்திபன் ஒரு சினிமா விருது விழாவில் கலந்து கொண்ட போது த்ரிஷாவின் குந்தவை கதாப்பாத்திர போட்டோவை காண்பித்து, இதைப்பற்றி ஏதாவது சொல்லுமாறு கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், “இந்த குந்தவையை வீட்டிலேயே குந்த வைப்பது நல்லது” என்று கூறினார். இந்த வீடியோ வெளியாகி சர்ச்சையானது. இதையடுத்து த்ரிஷா இதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்க, பார்த்திபன் வருந்துவதாக கூறினார். இதன் பிறகு, மீண்டும் த்ரிஷா இப்படி பேசுவார் என்று தெரிந்திருந்தால், நான் மன்னிப்பே கேட்டிருக்க மாட்டேன் என்று தெரிவித்தார். இந்த சர்ச்சை அடங்குவதற்குள், இப்போது இன்னொரு சர்ச்சையில் அவர் சிக்கியிருக்கிறார்.

