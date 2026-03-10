“வருத்தம் தெரிவித்திருக்க மாட்டேன்..” த்ரிஷா விவகாரத்தில் பார்த்திபன் பரபரப்பு பேச்சு!

Parthiban Reaction To Trisha Tweet : சில நாட்களுக்கு முன்பாக நடிகரும் தவெக அரசியல் கட்சியின் தலைவருமான விஜய்யும் நடிகை த்ரிஷாவும் ஒன்றாக ஒரே நிற ஆடையில் ஒரு திருமண வரவேற்பில் கலந்து கொண்டது, பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து த்ரிஷா குறித்து மறைமுகமாக நடிகரும் இயக்குனருமான பார்த்திபன் கூறியிருந்த கருத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
த்ரிஷா குறித்த பார்த்திபனின் சர்ச்சை கருத்து:
பார்த்திபன், ஒரு ஊடக விழாவில் கலந்து கொண்ட போது, அவரிடம் த்ரிஷாவின் புகைப்படத்தை காண்பித்து அவரை ஏதாவது கூற சொன்னார்கள். அப்போது, “குந்தவையை இப்போது வீட்டுக்குள்ளேயே குந்த வைத்தால் நல்லது. நிறைய பிரச்சனைகளை உண்டாக்காமல் இருக்கும். எல்லா விஷயத்தையும் வெளிப்படையாக பேச முடியாது” என்று கூறியிருந்தார். இது, சில சமூக வலைதள போராளிகளின் கண்டனங்களுக்கு உள்ளானது. போதாக்குறைக்கு, தவெக விர்சுவல் வாரியர்ஸும் பார்த்திபனை ஏக வசனத்தில் வசைபாடினர்.
நடிகை த்ரிஷா, பார்த்திபனின் பெயரை குறிப்பிடாமல் தனது பெயரும் புகைப்படமும் கடைசி நேரத்தில் அந்த நிகழ்ச்சியில் சேர்க்கப்பட்டதாகவும், மைக் பிடித்து இப்படி பேசுவது முட்டாள்தனத்தை காட்டுவதாகவும் பதிவிட்டிருந்தார்.
வருத்தம் தெரிவித்த பார்த்திபன்..
பார்த்திபன், “எது நடந்ததோ, அது தவறாகவே நடந்துள்ளது; இதில் வருந்துவதை தவிர வேறு வழியில்லை” என்று பதிவிட்டிருந்தார். இதையடுத்து, தற்போது புதிதாக த்ரிஷா குறித்து ஒரு வீடியோவையும் வெளியிட்டு இருந்தார். அது, மீண்டும் பேசு பொருளாக மாறி வருகிறது.
பார்த்திபனின் பரபரப்பு கருத்து..
பார்த்திபன் புதிதாக வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோவில், “விழாவில் த்ரிஷா குறித்து பேசியது திட்டமிட்ட ஒன்றல்ல” என்று தெரிவித்து இருக்கிறார். மேலும், நண்பர் விஜய்யின் அரசியல் பயணம், எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்கிற ஆதங்கத்திலேயே அந்த கருத்தை சொன்னதாகவும், இப்படி ஒரு கருத்தை த்ரிஷா பதிவிடுவார் என தெரிந்திருந்தால் தான் வருத்தம் தெரிவித்திருக்க மாட்டேன் என்றும் கூறினார். தொடர்ந்து, கரூர் பிரச்சனையில் கூட விஜய்க்கு ஏற்படாத பாதிப்பு, த்ரிஷாவுடன் சென்ற நிகழ்வால் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். இது, தற்போது மீண்டும் விஜய்-த்ரிஷா ரசிகர்களிடையே கடுங்கோபத்தை கிளப்பியிருக்கிறது.
விஜய்-சங்கீதா விவாகரத்து:
நடிகர் விஜய்க்கும், இலங்கை-லண்டன் தொழிலதிபரின் மகளான சங்கீதாவிற்கும், 1999ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷா என இரு பிள்ளைகளும் உள்ளனர். இதில் ஜேசன் தமிழ் திரையுலகிற்கு வந்துள்ள புது இயக்குநராக இருக்கிறார். கடந்த சில வருடங்களாகவே சங்கீதா சென்னையில் தங்கி இல்லை என்பதும், லண்டனலில் செட்டில் ஆகிவிட்டார் என்பதும் அனைவருக்கும் தெரியும். இந்த நிலையில், சமீபத்தில் சங்கீதா விஜய்யிடம் இருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று கூறி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பது 2021ல் தனக்கு தெரிய வந்ததாகவும், ஆரம்பத்தில் அந்த உறவை முறித்துக்கொள்வதாக கூறிய விஜய், தன் வார்த்தையை காப்பாற்றவில்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.
இதற்கு அடுத்த சில நாட்களில் சங்கீதா வேறு ஒரு மனுவையும் தாக்கல் செய்திருந்தார். தான் லண்டனில் செட்டில் ஆனதாகவும், இங்கு விவாகரத்து தாக்கல் செய்திருப்பதால் தான் சென்னையில் தங்குவதற்கு வீடின்றி தவிப்பதாகவும் அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார். தாெடர்ந்து, விஜய் தன்னை சென்னை நீலாங்கரையில் இருக்கும் இல்லத்தில் நுழைய அனுமதிப்பதில்லை என்றும், தனக்கும் அந்த வீட்டில் சம உரிமை இருப்பதாக கூறி தன்னை அவ்வீட்டில் நுழைய அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார். மேலும், 25 வருட திருமண வாழ்க்கையில் தான் 2 குழந்தைகளை பெற்று வளர்த்திருப்பதாகவும், தனக்கும் தன் குழந்தைகளுக்கும் தேவையான ஜீவனாம்சத்தை விஜய் தர வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தார்.
விஜய், இன்னும் சில நாட்களில் தனது முதல் சட்டமன்ற தேர்தலை, முதல்வர் வேட்பாளராக எதிர்கொள்ளப்போகும் நிலையில், இப்படி பல பிரச்சனைகள் பூதாகரமாக அவரை சுற்றி வெடித்து வருகின்றன. இது குறித்து, சமீபத்திய மகளிர் தின விழாவில் பேசிய விஜய், “என்னை சுற்றி நடக்கும் பிரச்சனைகளுக்காக நீங்கள் குரல் கொடுத்து காயப்படுகிறீர்கள். அதை பார்த்தார் எனக்கு ஹர்ட் ஆகிறது. அதெல்லாம் அவ்ளோ வொர்த் இல்ல..” என்று கூறினார். இது, அவருடைய சொந்த கட்சியில் இருக்கும் பெண் நிர்வாகியிடமிருந்தே வெறுப்பை சம்பாதித்தது. இதையெல்லாம் களைந்து, விஜய் எப்படி இந்த தேர்தலை சமாளிக்கப்போகிறார் என்பதை நினைத்து, அவருடைய ரசிகர்களும் தவெக தொண்டர்களும் பீதியில் இருக்கின்றனர்.
