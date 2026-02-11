English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2ஆம் திருமணம்..சீதாவை பிரிந்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி! மனம் திறந்த பார்த்திபன்..

Parthiban About Marriage Divorce Seetha : நடிகரும் இயக்குநருமான பார்த்திபன், தனது திருமண வாழ்க்கை குறித்து மனம் திறந்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 11, 2026, 03:35 PM IST
2ஆம் திருமணம்..சீதாவை பிரிந்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி! மனம் திறந்த பார்த்திபன்..

Parthiban About Marriage Divorce Seetha : தமிழ் திரையுலகின் இருக்கும் வித்தியாசமான இயக்குநர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார் பார்த்திபன். இவர் தனது திருமண வாழ்க்கை குறித்தும், விவாகரத்து குறித்தும் மனம் திறந்து இருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம். 

தமிழ் திரை உலகில் இருக்கும் வித்தியாசமான இயக்குநர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், பார்த்திபன். இவர், சமீபத்தில் ஒரு பிரபல யூடியூப் சேனலுக்கு அளித்துள்ள பேட்டி, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

பார்த்திபன்-சீதா திருமணம்:

பார்த்திபனும் சீதாவும், காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். கிட்டத்தட்ட 12 வருடங்களாக ஒன்றாக இருந்த இவர்கள், 2001ஆம் ஆண்டில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். ஆனால் திருமணத்திற்கு பிறகும் இருவருமே நல்ல உறவில் இருக்கின்றனர். அவ்வப்போது குடும்ப விழாக்களிலும் இருவரும் கலந்து கொள்வர். அப்போது ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்கொள்வதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை.

பார்த்திபன் பேட்டி:

திருமண வாழ்க்கை குறித்து, நடிகரும் இயக்குநருமான பார்த்திபன் தற்போது ஒரு பிரபல யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டி அளித்திருந்தார். அதில், தான் தனது முன்னாள் மனைவி சீதாவை பிரிந்ததை நினைத்து எப்போதும் வருந்தியதே இல்லை என்றும், சொல்லப்போனால் ரொம்பவும் சந்தோஷப்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். சீதாவுடன் தான் வாழ்ந்த 12 வருடங்கள் என் வாழ்க்கையில் இனிமையானவை என்றும் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், எது என் வாழ்க்கையில் நடந்ததோ, அது நன்றாகவே நடந்ததாகவும், இப்போது ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், இப்போதைய காலக்காட்டத்தில் இருக்கும் பெண்களும் ஆண்களும் சுதந்திரத்தை விரும்புவதாகவும், அவர்கள் திருமணத்தை விட சுதந்திரத்தை பெரிதாக நினைப்பதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், எந்த பெண்களுமே திருமணம் என்கிற பெயரில் ஒரு கட்டுப்பாடான வாழ்க்கையை வாழ விரும்புபவதாகவும் கூறினார்.

என்றுமே சீதாதான்!

தொடர்ந்து தனது திருமண வாழ்க்கை குறித்து பேசிய பார்த்திபன், இருவருக்கும் மனஸ்தாபம் இருந்திருந்தால் அதை 12 வருடமாக இழுத்தடிக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை, அதை இன்னும் கொஞ்சம் முன்பாகவே முடிவு எடுத்து பிரிந்து இருக்கலாம் என நினைப்பதாக தெரிவித்தார். மேலும், இருவரும் பிரிந்திருந்தாலும், திருமண விஷயத்தை இருவரும் சேர்ந்துதான் முடிவெடுப்பதாகவும், இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணம் தனக்கு வந்ததே இல்லை என்றும் கூறினார். தொடர்ந்து, தன்னுடைய மீதி வாழ்க்கையை சினிமாவிற்காக வாழப்போவதாகவும், திருமண வாழ்க்கையில் இருக்காது என்றும் தெரிவித்தார். இதன் மூலம் தான் இரண்டாவது திருமணம் செய்யப்போவது இல்லை என்பதை பார்த்திபன் இன்னொரு முறை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்.

விவாகரத்து பெற காரணம்?

திரையுலகிலேயே இருந்து திருமணம் செய்து கொள்ளும் தம்பதிகள், பெரும்பாலான சமயங்களில் பிரிந்து விடுகின்றனர். இதற்கு காரணம் பல இருக்கலாம். அதே போல பார்த்திபனும் சீதாவும் பிரிந்த போது அவர்கள் பிரிவிற்கான காரணம் குறித்து கேட்கப்பட்டது. அப்போது இருவரும் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்ததாக தெரிவித்தனர்.

