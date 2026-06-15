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மக்களை தெரு நாய்களுடன் ஒப்பிட்டு பேசினேனா? ராகவா லாரன்ஸ் சொன்ன விளக்கம்!

Raghava Lawrence : தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கியமான பிரபலமாக வலம் வருபவர் ராகவா லாரன்ஸ். இவர், சமீபத்தில் தெரு நாய்களுடன் ஒப்பிட்டு பேசியதாக கூறி ஒரு வீடியோ இணையத்தில், வைரலானதை தொடர்ந்து, அவர் அதற்கு விளக்கம் வெளியிட்டு ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 15, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:26 AM IST
மக்களை தெரு நாய்களுடன் ஒப்பிட்டு பேசினேனா? ராகவா லாரன்ஸ் சொன்ன விளக்கம்!
Image Credit: Raghava Lawrence | X Post

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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