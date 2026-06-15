/மக்களை தெரு நாய்களுடன் ஒப்பிட்டு பேசினேனா? ராகவா லாரன்ஸ் சொன்ன விளக்கம்!

Raghava Lawrence : நடிகர், இயக்குநர், நடன இயக்குநர், திரைக்கதை ஆசிரியர் என்று பல பரிமாணங்களை கொண்டவராக இருக்கிறார், ராகவா லாரன்ஸ். இவர், திருச்சி கிழக்குத்தொகுதி இடைத்தேர்தலில் நிற்கப்போவதாக தகவல்கள் பரவியது. இதையடுத்து, ஒரு வீடியோவை பதிவிட்ட அவர், தான் அரசியலுக்கு வரலாமா, மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருந்தார்.
நடிகரும் இயக்குநருமான ராகவா லாரன்ஸ், சினிமாவில் தனது ஆரம்பகால வாழ்க்கையில் இருந்தே நலிந்தோருக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் பல்வேறு உதவிகளை செய்து, அவர்களை தூக்கி விடுவதில் மும்முரம் காட்டி வரும் ஒருவராக இருந்து வருகிறார். அரசியலுக்கு வந்து இரண்டு ஆண்டுகளில் முதல்வராகியிருக்கும் முன்னாள் நடிகர், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, இவர் நெருங்கிய நண்பரும் கூட. முதல்வர் விஜய், நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் ஆகிய இரு தொகுதிகளில் நின்று, இரண்டிலும் இமாலய வெற்றி பெற்றார். தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவந்து, தவெக ஆட்சியமைத்த பிறகு அந்த தொகுதியில் இருந்து ராஜினாமா செய்தார்.
திருச்சி கிழக்கு தொகுதி காலியாக இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது யார் அந்த தொகுதியில் களம் காணப்போவது என்கிற எதிர்ப்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இதில், ராகவா லாரன்ஸ் போட்டியிடப்போவதாக தகவல் வெளியினாது. இது குறித்து அவர் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு, இவை அனைத்தையும் தான் பார்த்துக்கொண்டு இருப்பதாகவும், ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்த போதே, தான் அவருடன் சேர்ந்து அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று மும்முரமாக இருந்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
தொடர்ந்து, அந்த சமயத்தில் தன்னுடைய தாயாரும் சம்மதிக்கவில்லை, அதற்கு ஏற்றவாறு ரஜினிகாந்தும் தன் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் அரசியலுக்கு வர இயலாது என்று கூறிவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார். தற்போது நண்பர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்திருப்பதை அடுத்து, தனது தாயாரும் இதற்கு சம்மதம் தெரிவித்து விட்டதாகவும், தான் அரசியலுக்கு வரலாமா வேண்டாமா என்று கேட்டும் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தார்.
ராகவா லாரன்ஸ், சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட போது தவெக அரசு குறித்து பேசினார். அதில், ரோட்டில் இருக்கும் தெரு நாய்கள் கூட நம்மை பார்த்தால் கத்தும். ஒரு சில தெரு நாய்கள் பிஸ்கட் சாப்பிடாது. பிரியாணிதான் சாப்பிடும், அசைவம் சாப்பிடும். அதற்கு பிடித்தவாறு, உணவு கொடுக்க வேண்டும். தெரு நாய்களுக்கே இப்படி என்றால், நாட்டையே நம்பி அவர்களிடம் கொடுத்துள்ளீர்கள். மாற்றம் வேண்டும் என நினைத்து அவர்களுக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்திருக்கிறீர்கள், மாற்று வந்துள்ளது, அவர்களுக்கு கால அவகாசம் கொடுங்கள்” என்று கூறினார். இந்த வீடியோவை பார்த்த பலர், “மக்களும் தெரு நாய்களும் ஒன்றா? ராகவா லாரன்ஸ் என்ன இப்படி பேசுகிறார்?” என்று அவரை திட்டி சமூக வலைதளங்களில் தன்னுடைய கண்டனங்களை தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, ராகவா லாரன்ஸ் தற்போது தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் அதற்கு விளக்கம் தெரிவித்து ஒரு பதிவினை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
சர்ச்சைக்குரிய அந்த வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கும் ராகவா லாரன்ஸ், தன்னுடைய கருத்து தவறாக பதிவிடப்பட்டு வருவதாகவும், என் ரசிகர்கள் என் தாயாருக்கு சமமானவர்கள் என்றும் கூறியிருந்தர்.
Hi everyone,— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) June 14, 2026
I would like to clarify a misunderstanding regarding my recent press meeting.
I have always said that my fans and the people are equal to my mother. Some are spreading false news that I referred to people as dogs, which is completely untrue and misleading.
All I… pic.twitter.com/576GhWsI61
“நான் சொல்ல வந்தது என்னவென்றால், ஒரு புதிய வீட்டிற்குக் குடிபெயரும்போது, அந்தச் சூழலையும், அங்குள்ள நாய்களையும், அவற்றின் பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் விருப்பமான உணவுகளையும் புரிந்துகொள்ள நேரம் எடுக்கும் என்பதுதான். என் தாய்க்கு இணையாக நான் மதிக்கும் மனிதர்களை 'நாய்கள்' என்று அழைக்கும் அளவுக்குக் கொடூரமான குணம் கொண்டவள் நான் அல்ல.
ஒரு புதிய சூழலைப் புரிந்துகொண்டு அதற்கேற்பப் பழகிக்கொள்ள நேரம் தேவைப்படும் என்பதைப் பற்றித்தான் நான் பேசினேனே தவிர, மனிதர்களைக் குறித்து நான் எதையும் குறிப்பிடவில்லை. எனவே, அனைவரும் முழு வீடியோவையும் பார்த்து, நான் உண்மையில் என்ன சொல்ல வந்தேன் என்பதைப் புரிந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.