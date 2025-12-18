செல்வராகவனுக்கு என்ன பிரச்சனை? விவாகரத்து சர்ச்சைக்கு மத்தியில் வெளியான சோக பதிவு..

Selvaraghavan Post Amongst Divorce Rumors : தமிழ் திரையுலகின் பிரபல இயக்குநராகவும் நடிகராகவும் இருப்பவர் செல்வராகவன். இவருக்கும் இவரது இரண்டாவது மனைவிக்கும் விவாகரத்து என்று சர்ச்சை எழுந்துள்ள நிலையில், இவர் சமீபத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவும் தற்போது மக்கள் மத்தியில் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
செல்வராகவன்-கீதாஞ்சலி திருமணம்:
இயக்குநர் செல்வராகவனும் நடிகை சோனியா அகர்வாலும் 2006ஆம் ஆண்டு காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனர். ஆனால், இவர்களின் திருமண வாழ்க்கை, 4 ஆண்டுகள் மட்டுமே நீடித்தது. அதன் பிறகு இருவரும் விவாகரத்து செய்து கொண்டனர். இதையடுத்து, செல்வராகவன் 2011ஆம் ஆண்டு தன்னிடம் துணை இயக்குநராக இருந்த கீதாஞ்சலியை காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு, மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர். சில வாரங்களுக்கு முன்பு கூட, தனது மனைவி புன்னகை மன்னன் படத்திலிருந்து பாடும் வீடியோ ஒன்றை ஷேர் செய்து செல்வராகவன் ‘என்னை காப்பாற்றுங்கள்’ என்று பதிவிட்டிருந்தார்.
விவாகரத்து சர்ச்சை!
செலிப்ரிட்டிகளின் விவாகரத்து, முதலில் அவர்களின் சமூக வலைதள ஆக்டிவிட்டிகளை வைத்துதான் பலருக்கும் தெரிகிறது. அப்படி, கீதாஞ்சலியின் ப்ரொஃபைலை பார்க்கும் போது அவர் தனது கணவர் செல்வராகவனுடன் எடுத்திருந்த புகைப்படங்கள் அனைத்தையும் நீக்கியிருந்தார். இதனால், இருவருக்கும் விவாகரத்தா என்கிற சர்ச்சை எழுந்தது. இருப்பினும் அவரோ செல்வராகவனோ இது குறித்த எந்த கமெண்டும் செய்யவில்லை.
செல்வராகவன், சில மாதங்களுக்கு முன்பு கொடுத்திருந்த நேர்காணலில் சோகமான விஷயம் ஒன்று தன் வாழ்வில் நடந்ததாகவும் கல்லறையை தோன்டி, அதில் பூச்செண்டே வைத்து விட்டு போய்விட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். இன்னும் சில நாட்களில் அந்த விஷயம் அனைவருக்கும் தெரிய வரும் என்றும் கூறியிருந்தார்.
திடீரென உங்களுக்கு அனைத்தும் தவறாய் போகும். சுற்றியுள்ளவர்கள் அனைவரும் துரோகம் செய்வது நன்றாய் தெரியும். நீயெல்லாம் கடவுளா ? உனக்கு எவ்வளவு பூஜை செய்து வழிபட்டேன் என பிதற்றுவீர்கள்.
அப்போது அமைதியாய் இருங்கள். சில காலம்தான். பெரும் மலை பனியாய் போகும். அனைத்தும் சரியாகி விடும்.
— selvaraghavan (@selvaraghavan) December 18, 2025
செல்வராகவன் ட்வீட்:
இப்படி விவாகரத்து சர்ச்சை சென்று காெண்டிருக்கும் நேரத்தில், செல்வராகவன் புதிதாக ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். இதில் அவர் கூறியிருக்கும் விஷயம், பலருக்கு சந்தேகத்தை கிளப்பியிருக்கிறது.
“திடீரென உங்களுக்கு அனைத்தும் தவறாய் போகும். சுற்றியுள்ளவர்கள் அனைவரும் துரோகம் செய்வது நன்றாய் தெரியும். நீயெல்லாம் கடவுளா ? உனக்கு எவ்வளவு பூஜை செய்து வழிபட்டேன் என பிதற்றுவீர்கள்.
அப்போது அமைதியாய் இருங்கள். சில காலம்தான். பெரும் மலை பனியாய் போகும். அனைத்தும் சரியாகி விடும். இது கடவுளின் நியதி” என்று அவர் பதிவிட்டுள்ளார். இதையடுத்து, அவர் இதன் மூலம் யாரை சொல்ல வருகிறார் என்பது யாருக்கும் புரியவில்லை. ஒரு சிலர், அவரது கமெண்ட் செக்ஷனில் இவருக்கு ஏதோ குடும்ப பிரச்சனை இருந்தாக கூறி வருகின்றனர்.
பெயரை மாற்றிய கீதாஞ்சலி:
கீதாஞ்சலி, முதலில் தனது இன்ஸ்டாவில் பெயரை கீதாஞ்சலி ராமன் என வைத்திருந்தார். இப்போது, கீதாஞ்சலி செல்வராகவன் என மாற்றியிருக்கின்றார். இதை பார்த்தவர்கள், தனக்கு விவாகரத்து ஆகவில்லை என்பதை அவர் சொல்லாமல் சொல்கிறாரோ என பேசி வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | செல்வராகவன்-கீதாஞ்சலி பிரிவு? இன்ஸ்டாவில் ஒன்றாக இருந்த பதிவுகள் டெலிட்!
மேலும் படிக்க | செல்வராகவனுக்கு என்னாச்சு? எனக்கு கல்லறையே கட்டிடாங்க.. காரணம் இதுவா?
