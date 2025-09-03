உடல் மெலிந்த Rock! எப்படி இருந்தவரு..எப்படி ஆயிட்டாரு-வைரல் போட்டோ

Dwayne Johnson Weight Loss : கட்டுமஸ்தான உடல் தோற்றத்தால், ஏதோ கிரேக்க கடவுள் போல தோற்றமளிக்கும் டுவெயின் ஜான்சனுக்கு எக்கச்சக்க ரசிகர்கள் உள்ளனர். சாதாரண ஆண்களை விட சற்று வித்தியாசமாக பிரம்மிக்க வைக்கும் இவரது லுக் எப்போதும் ஸ்பெசல் தான். அதிலும் ஜிம்மில் இருக்கும் வீடியோக்களை மட்டுமே வெளியிட்டு பலரையும் மோட்டிவேட் செய்வார். ஹாலிவ்ட்டில் நம்பர் ஒன் ஹீரோவாகவும் வலம் வருகிறார். ஆரம்பத்தில் மல்யுத்த வீரராக தனது வாழ்க்கையை தொடங்கிய இவர், ஹாலிவுட்டில் மிரட்டி வருகிறார். இவரை தி ராக் என ரசிகர்கள் செல்லமாக அழைத்து வருகின்றனர்.
உடல் மெலிந்த டுவைன் ஜான்சன்!
நடிகர் டுவைன் ஜான்சன் எனும் ராக் உடல் மெலிந்த தோற்றத்தில் தோன்றி அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளார். நீலநிற சட்டை, கருப்பு நிற பேண்ட் என ஸ்டைலாக வந்திருந்த அவரை பார்த்த பலரும் ஷாக் ஆகியுள்ளனர். இந்த வீடியோ வைரலான நிலையில், பலரும் அவருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டிருக்கலாம், வயதாகி இருக்கலாம், steroids ஊசிகளை அவர் நிறுத்தி இருக்கலாம் என கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். அதோடு ராக் கூழாங்கல் போல மாறிவிட்டார் என்றும் சிலர் கலாய்த்து வருகின்றனர்.
வழக்கமாக 135 கிலோ எடையிருக்கக் கூடிய டுவெய்ன் ஜான்சன், தற்போது 100 கிலோ இருப்பார் என வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. முன்னதாக அவர் பேசிய பாட்காஸ்ட் ஒன்றில் ஆரோக்கியம் குறித்த தனது பார்வை மாறியதாக தெரிவித்திருந்தார். ஒருமுறை மருத்துவர்கள் அவரை இதய நோய்க்கு மருந்து எடுத்துக்கொள்ள அறிவுறுத்தியிருக்கின்றனர். பின்னர் உண்மையான பிரச்னை குடலில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக ராக் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துவந்தது காரணம் எனத் தெரியவந்துள்ளது.
This picture has been circulating on the internet for the last 24 hours of the rock..
https://t.co/WPw4lHqmMI#therock #canyousmellwhattherockiscooking #dwaynejohnson #wwe #hollywood #pumpingiron #bodybuilding #ripped pic.twitter.com/kMsaNAssaT
— Barry (@barryprotrainer) September 3, 2025
காரணம் என்ன?
உடல் நிலை குன்றியிருந்த சம்பவத்துக்குப் பிறகு கச்சிதமாக தோற்றமளிப்பது ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கான அறிகுறி அல்ல என்பதை அவர் உணர்ந்துள்ளார். ஆரோக்கியம் என்பது தசைகள் பெரியதாக இருப்பது மட்டுமல்ல எனவும் ராக் பேசியுள்ளார். இதுவே இவர் உடல் எடைக் குறைப்புக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. அதேநேரம் The Smashing Machine என்னும் படத்துக்காக அவர் உடல் எடையை குறைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. எது எப்படியோ அவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும் உரிமை அவருக்கு மட்டுமே உள்ளது.
மேலும் படிக்க | ‘புன்னகை தேசம்’ பட நாயகனா இது? ஆளே மாறிட்டாரே! வைரல் புகைப்படங்கள்..
மேலும் படிக்க | விஜய் ஆண்டனி திருமணமாகும்போது எப்படி இருக்காரு பாருங்க.. ஆளே மாறிட்டாரு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ