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நடிகர் ஜெமினி கணேசன் பேத்தி செய்த சாதனை! 52 வயதில் செய்த சாகசம்..

தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருந்தவர், ஜெமினி கணேசன். இவருடைய பேத்தி, 52 வயதில் ஒரு சாதனையை செய்திருக்கிறார். இது குறித்து முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 11, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:51 PM IST
நடிகர் ஜெமினி கணேசன் பேத்தி செய்த சாதனை! 52 வயதில் செய்த சாகசம்..
Image Credit: Gemini Ganesan Grand Daughter | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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