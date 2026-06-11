/நடிகர் ஜெமினி கணேசன் பேத்தி செய்த சாதனை! 52 வயதில் செய்த சாகசம்..

தமிழ் திரையுலகில், பழம்பெரும் நடிகராக இருந்தவர், ஜெமினி கணேசன். இவருடைய பேத்தி பிரியா செல்வராஜ், சமீபத்ஹ்டில் எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறி சாதனை படைத்துள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தினை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஜெமினி கணேசனின் பேத்தியாக இருப்பவர், பிரியா செல்வராஜ். இவர், சென்னையில் இருக்கும் பிரபல மருத்துவமனையில் இயக்குநராக இருக்கிறார். சென்னையின் மூத்த கருத்தரிப்பு சிகிச்சை நிபுணரான இவர், தன்னுடைய 52வது வயதில், எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறி சாதனை படைத்திருக்கிறார்.
இவர், ஏழு மாதங்களில் சுமார் 8,000 மீட்டர் உயரமிருக்கும் இரண்டு சிகரங்களை ஏறிய 50 வயதுக்கும் மேற்பட்ட முதல் இந்திய பெண்மணி என்கிற பெருமையை இவர் பெற்றிருக்கிறார்.
சமீபத்தில், டாக்டர் பிரியா செல்வராஜ் தன்னுடைய பயண அனுபவம் குறித்து ஒரு பிரபல தனியார் நிறுவனத்திற்கு அவரே பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார். இது குறித்து அவர் பேசுகையில், எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அடைவது ஏன்பது கடினமான இலக்காக இருந்தாலும், மன உறுதி, ஆன்மிக ஈடுபாடு ஆகியவற்றை முன்வைத்து இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டதாகவும், இந்த பயணம் சவால் நிறைந்ததாக இருந்ததாகவும் பேசியிருக்கிறார். மேலும், தீவிர பயிற்சி மற்றும் குடும்பத்தினரின் ஒத்துழைப்பு காரணமாக தன்னால் இந்த சாதனையை செய்ய முடிந்ததாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.
2021ஆம் ஆண்டிலிருந்து தனக்கு மலையேற வேண்டும் என்கிற எண்ணம் ஏற்பட்டிருந்ததாகவும், அதைத்தொடர்ந்து நான்கு ஆண்டுகளாக பயிற்சி மேற்கொண்டதாகவும் இந்த பயிற்சி அவரது வீடு மற்றும் மருத்துவமனையில் மட்டுமே இருந்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், மலைகள் ஏறி தான் பயிற்சி எடுக்கவில்லை என்று கூறிய அவர், வீடு மற்றும் மருத்துவமனைகளில் மாடிப்படி ஏறுவது, மேம்பாலத்தில் ஏறுவது, இதன் மூலமாக தான் பயிற்சியை மேற்கொண்டதாக தெரிவித்தார். 45 நாட்களில், ஒரு பெரிய மலையில் ஏறும் போது, பயிற்சிக்கு உதவியாக இருந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
தான் மலையேறும் போது பல்வேறு சவால்களை மேற்கொண்டதாகவும், தினந்தோறும், 12 முதல் 13 மணி நேரம் வரை தான் மலையேறியதாகவும் தெரிவித்தார். 8 நாட்களில் மலையை ஏறி சாதனை படைத்த அவர், 6 பெண்கள், 6 ஆண்கள் என 12 பேர் பயண்க்குழுவில் ஒருவராக தன் பயணத்தை தொடங்கினார்களாம். கூடவே, ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களையும் எடுத்து சென்றார்களாம்.
எவரெஸ்ட் மலைச்சிகரத்தை ஏறுவதற்கு அங்கிருக்கும் நிறுவனம் உறுதுணையாக இருந்ததாகவும், மலையேறுஐயில் அங்கிருக்கும் நிறுவனங்கள் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்தாலும், ஒவ்வொரு நிலையையும் அடையும் பொழுதும், மிகுந்த சவால் நிறைந்ததாகவே இருந்ததாகவும் தெரிவித்தார். மலை ஏறும் போது ஒவ்வொரு நிலைக்கு ஏற்ப உடைகள் அணிந்த இவர், இந்த உடைகளை அணிந்துகொண்டுதான் அந்தந்த தட்பவெப்ட நிலைக்கு ஏற்ப மலை ஏறினாராம்.
எவரெஸ்ட் சிகரத்தின் உச்சியை அடைந்து விட்டு, மீண்டும் திரும்பி வரும் போது தான் தவறி விழுந்ததாகவூம், தனக்கு பயிற்சி அளித்தவர்கள் உடனடியாக தன்னை மீட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், தான் பாதுகாப்பு ரோப்பை அணிந்திருந்ததாகவும் இதனால்தான் தான் உயிர் பிழைத்ததாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். தற்போது தான் மறுபிறவி எடுத்ததாக உணர்வதாகவும் அவரே தெரிவித்திருந்தார்.