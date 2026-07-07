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ரூ.4000 கோடி சொத்துகளை..தானம் செய்த ஜாக்கி சான்! இப்போதே இறப்புக்கும் பாடல்

Jackie Chan : உலகப்புகழ் பெற்ற பிரபலங்களுள் முக்கியமானவர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார், ஜாக்கி சான். இவர் செய்திருக்கும் ஒரு காரியம் குறித்துதான் இணையம் முழுவதும் பேசு பொருளாக இருக்கிறது. இது குறித்து முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 07, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:28 PM IST
ரூ.4000 கோடி சொத்துகளை..தானம் செய்த ஜாக்கி சான்! இப்போதே இறப்புக்கும் பாடல்
Image Credit: Jackie Chan | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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