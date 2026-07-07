/ரூ.4000 கோடி சொத்துகளை..தானம் செய்த ஜாக்கி சான்! இப்போதே இறப்புக்கும் பாடல்

Jackie Chan : 90களில் பிறந்த குழந்தைகளின் சிறு வயது வாழ்க்கையின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகவே மாறியவர் ஜாக்கி சான். இவருடைய படங்கள் ஆக்ஷன் படங்களாகவே இருந்தாலும், அதில் ரத்தக்களறியோ, போர் அடிக்கும் காட்சிகளோ இருக்காது. அது அவருடைய படங்களின் ஹைலைட்டாக இருந்ததால், குழந்தைகள் மத்தியில் அவர் சூப்பர்-ஹீரோவாக பார்க்கப்படுவதுடன், நிஜத்தில் தன் மனதிற்கு பிடித்தவற்றை செய்யும் மனிதராகவே ஜாக்கி சான் வாழ்ந்து வருகிறார்.
ஜாக்கி சான், குழந்தைகள் மத்தியில் பிரபலமானதற்கு ஒரு முழுமுதற் காரணங்களில், அவரை வைத்து எடுக்கப்பட்ட கார்டூனும் ஒன்று. Jackie Chan Adventures என்கிற பெயரில் உருவான அந்த கார்டூன்கள், தமிழிலும் ‘ஜாக்கி சானின் சாகசங்கள்’ என்கிற பெயரில் வெளியாகி தமிழ்நாட்டு குழந்தைகள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றது.
இதைத்தாண்டி, ஜாக்கி சான் நடித்த டப்பிங் படங்கள் பலவற்றை தமிழிலும் டப்பிங் செய்து ஒளிபரப்பினர். இதுவும் குழந்தைகளை பெரிதாய் கவர்ந்தது. குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான ஜாக்கி சான், முதலில் புரூஸ்லியின் சில திரைப்படங்களில் துணை நடிகராக நடிக்க ஆரம்பித்தார். பின்னர் தனியாக படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்து, பின்னர் தொடர்ந்து தனக்கான புது பாணியில் சண்டை காட்சிகளில் நடித்து வந்தார். இப்படியே தொடர்ந்து பிரபலமான ஜாக்கி சான், சீனாவில் இருந்து வந்து, ஹாலிவுட்டை ஒரு கலக்கு கலக்கியவர் என்கிற மிகப்பெரும் பெருமைக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கிறார்.
ஜாக்கி சான், உலகின் செல்வாக்கு மிக்க நடிகர்களுள் ஒருவராகவும் இருக்கிறார். இவர், தான் சம்பாதித்ததில் இருந்து சுமார் ரூ.4,000 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை, ஏழை மக்களுக்கு உதவும் வகையில், தன்னுடைய அறக்கட்டளைக்கு வழங்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஜாக்கி சானுக்கு ஜெய்சீ சான் என்கிற மகன் இருக்கிறார். எட்டா என்கிற மகளும் இருக்கிறார். ஆனால், எட்டா அவருடைய மனைவிக்கு பிறந்தவர் இல்லை, திருமணம் மீறிய உறவால் பிறந்தவர். இதைத்தாண்டி, எட்டா தன் பாலின ஈர்ப்பாளராகவும் இருக்கிறார். இதனால், எட்டாவிற்கு தன் சொத்தில் இருந்து தான் ஒரு பைசா கூட தரப்போவதில்லை என ஜாக்கி சான் ஏற்கனவே ஒருமுறை தெரிவித்து விட்டார். இதனால், இவருடைய மகனுக்கு இந்த தொகை செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஜாக்கி சான் இத்தனை கோடி சொத்துகளையும் அறக்கட்டளைக்கு எழுதி வைக்க இருக்கிறார்.
ஜாக்கி சான், இன்னொரு வேலையையும் பார்த்திருக்கிறார். தான் உயிருடன் இருக்கும் போதே, இறந்த பிறகு தன்னுடைய இறுதி பயணத்தில் இசைக்க வேண்டிய பாடலையும் அவரே உருவாக்கியிருக்கிறார். தான் உயிரிழந்த பின்பு மட்டுமே அந்த பாடலை வெளியிட வேண்டும் என்றும் அவர் நிபந்தனை விதித்துள்ளார். இவருடைய இந்த Farewell பாடல் குறித்துதான், சீனாவின் இணையம் முழுவதும் பேச்சாக இருக்கிறது.
ஜாக்கி சான், 1954ல் பிறந்தவர். இவருக்கு தற்போது 72 வயது ஆகிறது. தன்னுடைய நெருங்கிய நண்பர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் மறைவு ஏற்படுத்திய தாக்கத்தில், வாழ்கை மற்றும் இறப்பு குறித்து தன்னுடைய செய்தியை உலகுக்கு சொல்ல, ஜாக்கி சான் இப்பாடலை உருவாக்கி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர் இறந்த பின்பு, இறுதிச்சடங்கில் இவருடைய இந்த பாடல் கண்டிப்பாக ஒலிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.