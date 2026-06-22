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“இனி தவெகதான்..திமுக போட்டியே இல்லை” ஜெய் பேச்சு! வெடித்த சர்ச்சை..

விஜய் குறித்து, அவருடைய நண்பரும் நடிகருமான ஜெய் தவெக கட்சி குறித்தும் திமுகவின் எதிர்காலம் குறித்தும் பேசியிருக்கும் விஷயம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 22, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:14 PM IST
“இனி தவெகதான்..திமுக போட்டியே இல்லை” ஜெய் பேச்சு! வெடித்த சர்ச்சை..
Image Credit: Jai About TVK | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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