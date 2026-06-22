/“இனி தவெகதான்..திமுக போட்டியே இல்லை” ஜெய் பேச்சு! வெடித்த சர்ச்சை..

விஜய்யின் தவெக கட்சியை, ரொம்பவே ஆதரித்த பிரபலங்களுள் ஒருவர், ஜெய். இவர் விஜய்க்கு தம்பியாக பகவதி படத்தில் நடித்ததில் இருந்து, தன்னை அவருடைய சொந்த தம்பியாகவே கருதி, அரசியல் சமயத்தில் முழுமையாக களத்தில் இறங்கி விஜய்க்காக வாக்கு சேகரித்தார். இப்போது விஜய் ஜெயித்த பிறகும் கூட, அவருடைய பிறந்தநாளையொட்டி ஜெய் பேசியிருக்கும் ஒரு வீடியோ இணையத்தில் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது.
2026ல் தேர்தல் நடந்த போது, ஜெய் விஜய்க்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்தார். ஓபனாகவே தான் தவெக ஆதரவாளர்தான் என்பதை கூறினார். விஜய் தலைமையிலான தவெக கட்சி 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற போது, “சூரியன் மறைவது” போன்ற போட்டோவை ஜெய் பதிவிட்டு, அழகான சன்செட் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். பின்னர், அதைத்தான் சாதாரணமாகத்தான் பதிவிட்டதாக விளக்கமளித்தார். விஜய், முதல்வராக பதவியேற்கும் போது கூட, ஜெய் அவர் இருந்த மேடையில், அவருக்கு அருகில்தான் இருந்தார்.
ஜூன் 22ஆம் தேதியான இன்று, முதல்வர் விஜய்க்கு பிறந்தநாள் ஆகும். இந்த சமயத்தில் தவெக சார்பில் நடத்தப்பட்ட ஒரு விழாவில் ஜெய் கலந்து கொண்டார். அப்போது, தேர்தலின் போது கட்சிக்காக உழைத்த அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்த ஜெய், ஓபனாக ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் பார்த்ததாகவும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பெரிய அளவில் அனைவரும் வேலை பார்த்ததாகவும் கூறினார்.
இளைஞர்கள் தற்போது சட்டசபையை கூர்ந்து கவனித்து வருவதாகவும், இதற்கு காரணம் முதல்வர் ஜோசப் விஜய்தான் என்றும் கூறியிருந்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அடுத்த 5 வருடத்திற்கு நீங்கள் என்ன பேசினாலும், உங்களை எதிர்த்துதான் நிற்பேன் என்று இருக்கும் எதிர்கட்சிகள் அனைவருக்கும் நான் ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். விஜய் அண்ணாவோட நல்ல பழக்கத்துல ஒன்னு அவர் டைமிங்கை பின்பற்றுவார் என்பது. அவர், மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய வேலையை ரொம்ப பொறுப்பாகவே செய்வார். அதனால், எதிர்த்தே இருக்கணும் என்பதை ஒரு வேலையாக செய்யாதீர்கள் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்றும் பேசினார்.
மக்கள், விஜய் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை குறித்து பேசியிருக்கும் ஜெய், “அண்ணன் தேர்தலின் போது ஒன்னு தவெக இன்னொன்னு திமுக என்று கூறி வந்தார். எதிர்காலத்தில் இந்த போட்டியெல்லாம் இருக்குமா என்பதே தெரியவில்லை. தவெக மட்டும்தான் இருக்கும் என்று நம்பிக்கை வருகிறது. இந்த அன்பும், பாசமும் அவருக்கு எப்போதும் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவர் நடிகர் என்பதால், என்னையும் நடிகராக பார்க்க வேண்டாம். நான் நடிகனாக வரவில்லை, தளபதியின் தம்பியாக மட்டும்தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்திருக்கிறேன்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
தன்னைப்பற்றி பேசிய ஜெய், தான் திரையில் மட்டும்தான் நடிப்பேன் என்றும், உங்களின் தம்பி, அண்ணன் மற்றும் நண்பனாக இருப்பேன் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், இதே நம்பிக்கை, மகிழ்ச்சியுடன் எப்போதும் இருந்த ஆதரவு வழங்குகள் என்றும் கேட்டிருந்தார். மக்கள் குறை எதுவாக இருந்தாலும், அண்ணன் அதை தீர்த்து வைப்பார் என்று கூறியிருந்தார்.