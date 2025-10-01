English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஜீவா நடிக்கும் புதிய படம்! தலைவர் தம்பி தலைமையில் என்று தலைப்பு!

கண்ணன் ரவி குரூப், கண்ணன் ரவி  தயாரிப்பில் தீபக் ரவி இணை தயாரிப்பில், ஜீவா நடிக்கும் புதிய படம் “தலைவர் தம்பி தலைமையில்”. படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 1, 2025, 02:01 PM IST
  • ஜீவா நடிக்கும் புதிய படம்.
  • தலைவர் தம்பி தலைமையில்.
  • படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி உள்ளது.

Trending Photos

ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு உலக அழகி பட்டம் பெற்றுத்தந்த ஒரு பதில்! என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Aishwarya Rai
ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு உலக அழகி பட்டம் பெற்றுத்தந்த ஒரு பதில்! என்ன தெரியுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை புதிய அப்டேட்! மாதம் ரூ.8000 கிடையாது
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை புதிய அப்டேட்! மாதம் ரூ.8000 கிடையாது
டாப் ஹீரோக்கள் நடித்து 2007ல் வெளிவந்த சூப்பர் ஹிட் தமிழ் படங்கள்!
camera icon8
2007 Movies
டாப் ஹீரோக்கள் நடித்து 2007ல் வெளிவந்த சூப்பர் ஹிட் தமிழ் படங்கள்!
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
ஜீவா நடிக்கும் புதிய படம்! தலைவர் தம்பி தலைமையில் என்று தலைப்பு!

கண்ணன் ரவி குரூப் சார்பில் கண்ணன் ரவி தயாரித்து வழங்க, இயக்குநர் நிதிஷ் சஹதேவ் இயக்கத்தில், முன்னணி நட்சத்திர நடிகர் ஜீவா நாயகனாக நடிக்கும் புதிய படம் “தலைவர் தம்பி தலைமையில்”. இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. குடும்பங்களோடு சேர்ந்து அனைவரும் கொண்டாடும் வகையில், உணர்வுப்பூர்வ அம்சங்களுடன்  காதல், காமெடி கலந்து கலக்கலான கமர்ஷியல் படமாக  “தலைவர் தம்பி தலைமையில்” உருவாகியுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | உதயநிதி அருகே கைக்கட்டி நிற்கும் விஜய்..வைரலாகும் போட்டோ! இங்கே பாருங்கள்

ஜீவா நாயகன்

இப்படத்தில்  ஜீவா நாயகனாக நடிக்க தம்பி ராமையா, இளவரசு, பிராத்தனா நாதன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து வித்தியாசமான களங்களில் பல வெற்றிப்படங்களை தந்து வரும் கண்ணன் ரவி குரூப் நிறுவனம் சார்பில் கண்ணன் ரவி இப்படத்தை பிரம்மாண்டமாகத் தயாரித்துள்ளார். இப்படத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில் டிரெய்லர் மற்றும்  இசை வெளியீடு பற்றிய அறிவிப்புகள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாக இருக்கிறது. 

தொழில் நுட்பக்குழு விவரம்

இயக்குநர் – நிதிஷ் சஹதேவ்
தயாரிப்பு நிறுவனம் – கே ஆர் குரூப்
தயாரிப்பாளர் – கண்ணன் ரவி 
இணை தயாரிப்பு – தீபக் ரவி
எழுத்தாளர்கள் – சஞ்ஜோ ஜோசப், நிதிஷ் சஹதேவ், அனுராஜ் O B
இணை தயாரிப்பாளர் – முத்துகுமார் ராமநாதன்
ஒளிப்பதிவாளர் – பப்லு அஜு
படத் தொகுப்பாளர் – அர்ஜுன் பாபு
இசை – விஷ்ணு விஜய்
கிரியேட்டிவ் டைரக்டர் – லிபின் உண்ணி
தயாரிப்பு வடிவமைப்பாளர் – சுனில் குமாரன்
கூடுதல் வசனம் – விஜயகுமார் சோலைமுத்து
முதன்மை துணை இயக்குநர் – ரித்விக் லிமா ராமதாஸ்
ஒலி வடிவமைப்பு – சங்கரன் A.S – K.C. சித்தார்த்தன்
ஒலி தொகுப்பு (Final Mix) – விஷ்ணு சுஜாத்தன்
VFX – ஃபோகஸ் VFX
ஆடை வடிவமைப்பாளர் – ரித்தேஷ் செல்வராஜ் ஒப்பனை கலைஞர் – விக்ரம் ஆதித்தன்
சண்டை பயிற்சி – பிரபு ஜாக்கி
துணை இயக்குநர்கள் – விஜயகுமார் சோலைமுத்து, மெல்பின் மெத்யூ தாமஸ், பா கார்த்திக்
உதவி இயக்குநர்கள் – துளசி சுந்தர், பிரவின் சுப்ரமணியன்
புகைப்படம் – நவீன் பிலிக்ஸ்
விளம்பர வடிவமைப்பு – எல்லோ டூத்ஸ்
வசன ஒலிப்பதிவு ஸ்டுடியோ – LML ஸ்டுடியோ
வசன ஒலிப்பதிவு – K. ஜெகன்
மக்கள் தொடர்பு (PRO) – சதீஷ் குமார் S2 Media

மேலும் படிக்க | விஜய்யை கைது செய்ய வேண்டும்-பதிவிட்ட பிரபல நடிகை! ரசிகர்கள் அட்டாக்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Actor JiivaThalaivar Thambi ThalaimaiyilFirst lookKollywoodMollywood

Trending News