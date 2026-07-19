/CM விஜய் வழியில் அரசியலுக்கு வரும் டாப் ஹீரோ! அடுத்து போடும் மாஸ்டர் பிளான் என்ன?

சினிமாவையும் அரசியலையும் எப்போதும் பிரிக்கவே முடியாது என்பது, இந்தியாவின் நிதர்சனம் ஆகியிருக்கிறது. குறிப்பாக, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா உள்ளிட்ட தென்னிந்தியாவின் சில மாநிலங்களில் முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்த பலர், சினிமா பலம் வாய்ந்தவர்களாக இருந்திருக்கின்றனர். அப்படி, தமிழ்நாட்டில் சமீபத்தில் அடித்த அரசியல் ஆழிப்பேரலைதான் விஜய்.
விஜய், கடைசியாக ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்தார். முழு மூச்சாக அரசியலில் இறங்கிய அவருக்கு, தமிழ்நாட்டு மக்கள் பெரும் ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில் அவருடைய தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சி நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் 107 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. அதன் பிறகு நடந்த ஃப்ளாேர் டெஸ்டில் தங்களின் கட்சி பெரும்பான்மையை நிரூபித்து ஆட்சியையும் பிடித்து விட்டது.
ஒரு அரசியல் கட்சி, தொடங்கப்பட்ட இரண்டே ஆண்டுகளில் இவ்வளவு பெரிய அளவு வெற்றியை பெற்றதும், ஆட்சியை பிடித்ததும் சாதனையாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இப்படி ஆச்சரியப்பட்டு பார்ப்பவர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமல்ல, பக்கத்து மாநிலமான ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களும்தான்.
#WeStandWithRawNTR#rawntr @tarak9999 #jrntr pic.twitter.com/qIh8AOXn5a— (@HarishReddyX) July 18, 2026
சினிமாவிலும் சரி, அரசியலிலும் சரி எப்போதும் விஜய்யுடன் ஒப்பிடப்படும் ஒரு ஸ்டாராக இருக்கிறார், பவன்கல்யாண். இருவரும் ஒரே மாதிரியான பின்னணியில் இருந்து வரவில்லை என்றாலும், இவர்களின் சினிமா செயல்பாடுகள், படங்களை தேர்ந்தெடுத்த விதங்கள் ஒரே மாதிரியானதாக இருக்கும். சில நேரங்களில் விஜய் நடித்த தமிழ் படம் தெலுங்கில் ரீ-மேக் ஆகும் போது அதில் பவன் கல்யாண் நடிப்பார், அவர் நடித்த படம் தமிழில் ரீ-மேக் ஆகும் போது அதில் விஜய் நடிப்பார். பவன் கல்யாணும் பெரும் அரசியல் பின்புலம் கொண்டவர்தான். பல ஆண்டு உழைப்பிற்கு பிறகு அவர் தற்போதுதான் ஆந்திராவின் துணை முதலமைச்சர் ஆகியிருக்கிறார். இது குறித்து அவரே ஒரு மேடையில் பொது வெளியில் பேசும் போது, “இப்போ கட்சி தொடங்கியவங்கெல்லாம் ஈசியா முதல்வர் ஆகுறாங்க, ரொம்ப நாளா அரசியலில் இருந்து இப்போதான் துணை முதல்வர் பதவி கிடைச்சிருக்கு” என்று அவர் விஜய் குறித்து சூசகமாக பேசினார்.
இப்போது, அரசியலுக்கு வர இருப்பதாக கூறப்படும் பிரபலம் வேறு யாருமில்லை, ஜூனியர் என்.டி.ஆர்தான். இவருடைய பெயரில், RAW NTR என்கிற குழு, ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அவர், ‘ஊரு வாடா’ எனும் பெயரில், பிரம்மாண்டமான அளவில் பிரச்சாரத்தை தொடங்க இருப்பதாக கூறப்பட்டது.
இவருடைய தாத்தா என்.டி.ராமாராவ்தான் தெலுங்கு தேசம் கட்சியை நிருவியவர். இவருடைய தந்தை நந்தமுரி ஹரிகிருஷ்ணாவும் அக்கட்சியுடன் தொடர்புடையவராக இருந்திருக்கிறார் இவருடைய மாமா பாலகிருஷ்ணா, அரசியலில் ஈடுபாடு மிக்கவர். தற்போதைய ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு இவருடைய உறவினர்தான்.
விஜய், அரசியலில் பிரவேசித்த பிறகு, அது ஆந்திராவிலும் பெரும் தாக்கத்தை கொண்டு சேர்த்திருக்கிறது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இவரைப்போலவே, தன் படங்களின் வாயிலாக ரசிகர்களை ஈர்த்தவர் ஜூனியர் என்.டி.ஆர். தமிழ்நாட்டில் தவெக கட்சியை தொடங்கி, தேர்தலை சந்தித்து, ஆட்சியை பிடித்தது வரை விஜய்யின் நகர்வுகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறதாம்.
தற்போது, ஜூனியர் என்.டி.ஆர் இன்னும் சில நாட்களில் ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை (NGO) தொடங்க இருப்பதாகவும், பின்னாளில் இதனை அரசியல் கட்சியாக மற்றி, விஜய் போலவே அரசியலில் வலுவாக கால் பதிக்க காய்களை நகர்த்தி வருவதாகவும் பேச்சு அடிபடுகிறது. இருப்பினும், ஆந்திராவிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக எதுவும் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னரே மக்கள் இதனை நம்புவர் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.