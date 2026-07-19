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CM விஜய் வழியில் அரசியலுக்கு வரும் டாப் ஹீரோ! அடுத்து போடும் மாஸ்டர் பிளான் என்ன?

முதல்வர் விஜய், தற்போது தமிழக அரசியல் களத்தில் கலக்கி வருவது அந்த அதிர்வு ஆந்திரா வரை எட்டியிருக்கிறது. இதையடுத்து, இன்னொரு புதிய நடிகரும் அரசியல் களத்திற்கு வரப்போவதாக தகவல்பரவி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 19, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:38 AM IST
CM விஜய் வழியில் அரசியலுக்கு வரும் டாப் ஹீரோ! அடுத்து போடும் மாஸ்டர் பிளான் என்ன?
Image Credit: Jr NTR | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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