English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

46 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரஜினி-கமல் கூட்டணி! இருவரும் கடைசியாக ஒன்றாக நடித்த படம் எது?

Kamal Confirms Acting With Rajinikanth : ரஜினியும் கமல்ஹாசனும் 46 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு ஒன்றாக நடிப்பதை கமல் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். இவர்கள் கடைசியாக நடித்த படம் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 8, 2025, 12:10 PM IST
  • 46 ஆண்டுகளுக்கு பின் இணையும் கமல்-ரஜினி!
  • இத்தனை வருடங்கள் ஒன்றாக நடிக்காததன் காரணம்..
  • கடைசியாக ஒன்றாக நடித்த படம் எது?

Trending Photos

ஆவணி 23 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 23 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சந்திர கிரகணம் 2025: இந்த 3 ராசி பெண்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண மழை கொட்டும்
camera icon6
lunar eclipse
சந்திர கிரகணம் 2025: இந்த 3 ராசி பெண்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண மழை கொட்டும்
இந்தியாவை கிண்டல் செய்த சில மணி நேரத்துக்குள் டிரம்ப் வெளியிட்ட அறிவிப்பு! என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Donald Trump
இந்தியாவை கிண்டல் செய்த சில மணி நேரத்துக்குள் டிரம்ப் வெளியிட்ட அறிவிப்பு! என்ன தெரியுமா?
சிஎஸ்கேவா - மும்பையா? சஞ்சு சாம்சன் இணையப்போகும் அணி எது? மினி ஏலத்தில் காத்திருக்கும் டிவிஸ்ட்!
camera icon7
Sanju Samson
சிஎஸ்கேவா - மும்பையா? சஞ்சு சாம்சன் இணையப்போகும் அணி எது? மினி ஏலத்தில் காத்திருக்கும் டிவிஸ்ட்!
46 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரஜினி-கமல் கூட்டணி! இருவரும் கடைசியாக ஒன்றாக நடித்த படம் எது?

Kamal Confirms Acting With Rajinikanth : சமீபத்தில் நடந்த SIIMA திரைப்பட விருது விழாவில், கமல்ஹாசன் ரஜினியுடன் நடிப்பதை உறுதி செய்திருக்கிறார். இதையடுத்து, இவர்கள் ஒன்றாக நடித்த படங்கள் குறித்தும் இவர்கள் மீது ரசிகர்கள் வைத்துள்ள எதிர்பார்ப்பு குறித்தும் இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரஜினி-கமல் கூட்டணி உறுதி!

கடந்த சில நாட்களாகவே கமலும் ரஜினியும் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ஒன்றாக நடிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வந்தது. இவர்கள் ஏற்கனவே, 70கள் மற்றும் 80களில் ஒன்றாக நடித்தவர்கள்தான் என்றாலும், தொழில் காரணங்களுக்காக ஒன்றாக நடிக்காமல் இருந்தனர். அது மட்டும் கிடையாது, இருவரையும் போட்டி நடிகர்களாகவே இதுவரை ரசிகர்கள் நினைத்து வருகின்றனர்.

கமல்ஹாசன், சமீபத்தில் SIIMA விருது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சி துபாயில் நடந்தது. இதில் கமல்ஹாசனிடம் “46 வருடங்களுக்கு பிறகு நீங்களும் சூப்பர் ஸ்டாரும் இணைவதாக ஒரு தகவல் வலம் வருகிறதே அது உண்மையா?” என்று நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய சதீஷ் கேட்டார். அதற்கு பதிலளித்த கமல், “நானும் ரஜினிகாந்தும் இத்தனை ஆண்டுகள் விரும்பி பிரிந்து இருந்தோம்; இப்போது ஒன்றாக பணியாற்ற போகிறோம்"  என்றார். இதையடுத்து, ரஜினியுடன் இணைவதை கமல் உறுதி செய்தது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒன்றாக நடித்த படங்கள்..

கமல்ஹாசனும் ரஜினிகாந்தும் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்த படங்கள், பல இருக்கின்றன. இதில் ரஜினிக்கு முதல் படமான ‘அபூர்வ ராகங்கள்’ படம்தான் இருவரும் சேர்ந்து நடித்த முதல் தமிழ் படமாகும். இதனை கே.பாலச்சந்தர் இயக்கியிருந்தார். அவளொரு தொடர்கதை படத்தின் தெலுங்கு வர்ஷனில் இருவரும் சேர்ந்து நடித்தனர். பிறகு மூன்று முடிச்சி, அவர்கள், பதினாறு வயதினிலே, ஆடு புலி ஆட்டம், இளமை ஊஞ்சல் ஆடுகிறது, தப்பு தாளங்கள், அவள் அப்படித்தான் உள்ளிட்ட படங்களில் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்தனர். 

கடைசியாக நடித்த படம்..

கடைசியாக தமிழில் 1979ல் வெளியான நினைத்தாலே இனிக்கும் படத்தில் ஒன்றாக நடித்தனர். இதன் பிறகு தாயில்லாமல் நானில்லை, நட்சத்திரம், தில்லு முல்லு உள்ளிட்ட படங்களில் கெஸ்ட் ரோலில் கமலோ அல்லது ரஜினியோ நடித்திருப்பர். இதன் பிறகு இருவரும் எந்த படங்களில் ஒன்றாக சேர்ந்து நடிக்கவில்லை. இந்த கூட்டணியை மீண்டும் திரையில் பார்க்க ரசிகர்கள் பெருத்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

ரஜினி-கமலின் சினிமா பாணி:

களத்தூர் கண்ணம்மா படத்தில் 5 வயது சிறுவனாக அறிமுகமான கமலுக்கு, சினிமாவே வீடு, வாசல், வாழ்க்கை ஆகி போனது. கலைக்காகவே தன்னை அர்ப்பணித்த அவர், காசை பொருட்படுத்தாது, பல புதுமைகளை சினிமாவில் புகுத்தியிருக்கிறார். தனது 20களில் சினிமாவிற்கு வந்த ரஜினி, “கமலை விட அதிகமாக சம்பளம் வாங்கி விட வேண்டும்” என்ற ஒற்றை குறிக்கோளை அவருடன் சேர்ந்து நடிக்கும் போது வைத்திருந்தார். ஆனால், இப்போது நிலைமையே வேறு. கமல்ஹாசன் ஒரு வகையில் சினிமாவின் உச்சத்தில் இருந்தால், ரஜினி இன்னொரு வகையில் உச்சத்தில் இருக்கிறார். 

வியாபார ரீதியாக பிரிந்திருந்த இவர்கள் இருவரும், இப்போது ஒரு படத்தில் சேருவதன் வெளிபாடு என்னவாக இருக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | ரஜினியையும் கமலையும் ஒப்பிட்டு பேசிய ஸ்ருதி ஹாசன்! என்ன சொல்லியிருக்கிறார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | கமல்ஹாசனை கட்டித்தழுவிய ரஜினி! என்ன விஷயம் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Kamal HaasanrajinikanthKamal Rajini FilmsTamil Film

Trending News