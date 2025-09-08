46 ஆண்டுகளுக்கு பின் ரஜினி-கமல் கூட்டணி! இருவரும் கடைசியாக ஒன்றாக நடித்த படம் எது?

Kamal Confirms Acting With Rajinikanth : சமீபத்தில் நடந்த SIIMA திரைப்பட விருது விழாவில், கமல்ஹாசன் ரஜினியுடன் நடிப்பதை உறுதி செய்திருக்கிறார். இதையடுத்து, இவர்கள் ஒன்றாக நடித்த படங்கள் குறித்தும் இவர்கள் மீது ரசிகர்கள் வைத்துள்ள எதிர்பார்ப்பு குறித்தும் இங்கு பார்ப்போம்.
ரஜினி-கமல் கூட்டணி உறுதி!
கடந்த சில நாட்களாகவே கமலும் ரஜினியும் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ஒன்றாக நடிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வந்தது. இவர்கள் ஏற்கனவே, 70கள் மற்றும் 80களில் ஒன்றாக நடித்தவர்கள்தான் என்றாலும், தொழில் காரணங்களுக்காக ஒன்றாக நடிக்காமல் இருந்தனர். அது மட்டும் கிடையாது, இருவரையும் போட்டி நடிகர்களாகவே இதுவரை ரசிகர்கள் நினைத்து வருகின்றனர்.
கமல்ஹாசன், சமீபத்தில் SIIMA விருது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சி துபாயில் நடந்தது. இதில் கமல்ஹாசனிடம் “46 வருடங்களுக்கு பிறகு நீங்களும் சூப்பர் ஸ்டாரும் இணைவதாக ஒரு தகவல் வலம் வருகிறதே அது உண்மையா?” என்று நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய சதீஷ் கேட்டார். அதற்கு பதிலளித்த கமல், “நானும் ரஜினிகாந்தும் இத்தனை ஆண்டுகள் விரும்பி பிரிந்து இருந்தோம்; இப்போது ஒன்றாக பணியாற்ற போகிறோம்" என்றார். இதையடுத்து, ரஜினியுடன் இணைவதை கமல் உறுதி செய்தது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஒன்றாக நடித்த படங்கள்..
கமல்ஹாசனும் ரஜினிகாந்தும் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்த படங்கள், பல இருக்கின்றன. இதில் ரஜினிக்கு முதல் படமான ‘அபூர்வ ராகங்கள்’ படம்தான் இருவரும் சேர்ந்து நடித்த முதல் தமிழ் படமாகும். இதனை கே.பாலச்சந்தர் இயக்கியிருந்தார். அவளொரு தொடர்கதை படத்தின் தெலுங்கு வர்ஷனில் இருவரும் சேர்ந்து நடித்தனர். பிறகு மூன்று முடிச்சி, அவர்கள், பதினாறு வயதினிலே, ஆடு புலி ஆட்டம், இளமை ஊஞ்சல் ஆடுகிறது, தப்பு தாளங்கள், அவள் அப்படித்தான் உள்ளிட்ட படங்களில் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்தனர்.
கடைசியாக நடித்த படம்..
கடைசியாக தமிழில் 1979ல் வெளியான நினைத்தாலே இனிக்கும் படத்தில் ஒன்றாக நடித்தனர். இதன் பிறகு தாயில்லாமல் நானில்லை, நட்சத்திரம், தில்லு முல்லு உள்ளிட்ட படங்களில் கெஸ்ட் ரோலில் கமலோ அல்லது ரஜினியோ நடித்திருப்பர். இதன் பிறகு இருவரும் எந்த படங்களில் ஒன்றாக சேர்ந்து நடிக்கவில்லை. இந்த கூட்டணியை மீண்டும் திரையில் பார்க்க ரசிகர்கள் பெருத்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
ரஜினி-கமலின் சினிமா பாணி:
களத்தூர் கண்ணம்மா படத்தில் 5 வயது சிறுவனாக அறிமுகமான கமலுக்கு, சினிமாவே வீடு, வாசல், வாழ்க்கை ஆகி போனது. கலைக்காகவே தன்னை அர்ப்பணித்த அவர், காசை பொருட்படுத்தாது, பல புதுமைகளை சினிமாவில் புகுத்தியிருக்கிறார். தனது 20களில் சினிமாவிற்கு வந்த ரஜினி, “கமலை விட அதிகமாக சம்பளம் வாங்கி விட வேண்டும்” என்ற ஒற்றை குறிக்கோளை அவருடன் சேர்ந்து நடிக்கும் போது வைத்திருந்தார். ஆனால், இப்போது நிலைமையே வேறு. கமல்ஹாசன் ஒரு வகையில் சினிமாவின் உச்சத்தில் இருந்தால், ரஜினி இன்னொரு வகையில் உச்சத்தில் இருக்கிறார்.
வியாபார ரீதியாக பிரிந்திருந்த இவர்கள் இருவரும், இப்போது ஒரு படத்தில் சேருவதன் வெளிபாடு என்னவாக இருக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
