ரோபோ சங்கரின் கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றும் கமல்! என்ன தெரியுமா?

Kamal Fullfilling Last Wish Of Robo Shankar : பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபாே சங்கர், சில தினங்களுக்கு முன்பு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார். இவரது கடைசி ஆசையை நடிகர் கமல்ஹாசன் நிறைவேற்றப்போவதாக கூறப்படுகிறது. அது என்ன ஆசை? கமல் எப்படி நிறைவேற்றப்போகிறார்? இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
ராேபா சங்கர் இறப்பு!
சின்னத்திரையில் பெரிதாக ஜொலித்த காமெடியன்களுள் ஒருவராக இருந்தவர், ரோபோ சங்கர். ஆரம்பத்தில் மேடை நிகழ்ச்சிகளில் நடனம் மற்றும் நகைச்சுவை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வந்த இவர், பின்பு சில தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் தென்பட ஆரம்பித்தார். அவருக்கு பெரிய பிரேக் கொடுத்த நிகழ்ச்சி ‘கலக்கப்பாேவது யாரு’ இதன் பிறகு பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சியில் பல நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று மக்களை மகிழ்வித்தார்.
பெரிய திரையில் இவரை பிரபலப்படுத்தியது, மாரி, வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளைக்காரன், விஸ்வாசம் உள்ளிட்ட படங்கள்தான். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மஞ்சள் காமாலை நோயால் அவதிப்பட்ட இவர், உடல் எடை பெரிதாக குறைந்து போனார். இதையடுத்து, உடல் தேறிய பின்பு கம்பேக் கொடுத்து நடித்து வந்தார். ஆனால், எதிர்பாராத விதமாக சமீபத்தில் உடல்நலம் குன்றிய அவர், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பின்னர், அவரது உடல் பாகங்கள் அனைத்தும செயலிழந்ததாகவும் இதனால் அவர் உயிரிழந்து விட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கடைசி ஆசை..!
ரோபா சங்கர், தனது 46வது வயதிலேயே உயிரிழந்து விட்டார். இவர், தனது மகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்து பேரனை பார்த்து விட்டார் என்றாலும், இன்னும் சில ஆசைகளை மனதுக்குள் வைத்திருந்தார். அப்படி அவர் வைத்திருந்த ஆசைகளுள் ஒன்று, கமல்ஹாசனுடன் ஒரு படத்திலாவது நடித்து விட வேண்டும் என்பதுதான். கமலுடன் நெருக்கமான நட்பு பாராட்டினாலும் சில காரணங்களால் இவர்களால் ஒன்றாக நடிக்க முடியாமல் போனது. இறுதி சடங்கிற்கு நடிகர் கமல், கணத்த இதயத்துடன் வந்திருந்ததையும் பார்க்க முடிந்தது.
நிறைவேற்றும் கமல்ஹாசன்?
ரோபாே சங்கரின் இந்த கடைசி ஆசையை, நடிகர் கமல்ஹாசன் நிறைவேற்ற இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ரோபோ சங்கர் கமல் படத்தில் கடைசியாக நடிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் இல்லையா? இப்போது அவரது மகள் பாண்டியம்மாவை தனது படத்தில் கமல் நடிக்க வைக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த தகவல் எந்த அளவிற்கு உண்மை என்பதும், இது எதிர்காலத்தில் நடக்குமா என்பது தெரியாது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சோகத்தில் திரையுலகம்!
ரோபோ சங்கர், நல்ல நகைச்சுவை கலைஞர் மற்றும் நல்ல நடிகர் என்பதை தாண்டி, “நல்ல மனிதர்” எனும் பெயரை மக்கள் மத்தியிலும் திரையுலகினர் மத்தியிலும் பெற்றிருந்தார். ரோபோ சங்கரின் இறப்பு, அவரது குடும்பத்தினரை மட்டுமல்லாது பலரை பெரிதாக பாதித்துள்ளது. சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் இவர் இறப்பில் கணமான இதயத்துடன் வந்து இறுதி அஞ்சலி செலுத்தியது பலரை கண்கலங்க வைத்தது. இவர் இடத்தை யாராலும் இனி நிரப்ப முடியாது என்பதும் உண்மையாகி இருக்கிறது.
