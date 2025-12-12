நடிகர் கார்த்திக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியலையா? வெளியான வீடியோ..பரவிய தகவல்!

Actor Karthik Health Rumors : தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருந்தவர் கார்த்திக். இவர் உடல்நலம் குறித்து கடந்த சில நாட்களாக வதந்திகள் பரவி வந்த நிலையில், வீடியோ ஒன்று வைரலாகி வருகிறது.
கார்த்திக் உடல்நலம் குறித்த தகவல்!
பிரபல நடிகர் கார்த்திக், 80களில் பலருக்கு கனவு கண்ணனாக திகழ்ந்தவர். ஹிட் ஹீரோவாக இருந்த இவர், வயது முதிர்வு காரணமாக திரையுலகில் நடிப்பதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைத்துக் கொண்டார். கூடவே, சில படங்களில் மட்டும் குணச்சித்திரக்கதா பாத்திரங்களில் நடித்து வந்தார். சில நாட்களுக்கு முன்பாக, கார்த்திக் குறித்த பேச்சுக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வந்தன. இவர், படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருந்தபோது எப்படி இருந்தார், அவர் தயாரிப்பாளர்களை குறித்து பிரபல நடிகர் பாரதி கண்ணன் ஒரு நேர்காணலில் பேசினார். இப்படி ஆன பேச்சுக்கள் வைரல் ஆனதை தொடர்ந்து, அவர் கூட நிலை சரி இல்லை என்கிற விஷயமும் பரவியது.
கார்த்திக்கின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக பலரும் செய்திகளை பரப்பியதை எடுத்து கார்த்திக்கின் மகன் கௌதம் கார்த்திக் இதற்கு விளக்கம் அளித்தார். இருப்பினும் பெரும்பாலானோர் இதை நம்பவில்லை.
வீல் சேரில் அமர்ந்திருக்கும் போட்டோ..
நடிகர் கார்த்திக்கின் உடல்நிலை சரியில்லை என்பதற்கு சான்றாக சிலர், அவர் வீல் சேரில் அமர்ந்திருப்பது போன்ற புகைப்படத்தை வெளியிட ஆரம்பித்தனர். இது குறித்து விளக்கம் அளித்த கௌதம் கார்த்திக், தனது தந்தை நலமாக இருப்பதாகவும், இப்போது பரவி வரும் போட்டோ சில வருடங்களுக்கு முன்பு எடுத்தது என்றும் கூறியிருந்தார். ஒருமுறை மெடிக்கல் செக்கப்பிற்கு சென்ற போது அவரால் படிக்கட்டு ஏற முடியவில்லை என்றும் அதனால் அவரை வீல்சேரில் வைத்து அழைத்து சென்றதாகவும் கௌதம் கார்த்திக் தெரிவித்திருந்தார். இப்போது இந்த போட்டோவை எடுத்து பலரும் வீண் வதந்திகளை கிளப்புவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.
வெளியான வீடியோ..
கௌதம் கார்த்திக் விளக்கம் அளித்தும், நடிகர் கார்த்திக்கின் உடல்நிலை குறித்து தொடர்ந்து பல்வேறு தகவல்கள் வெளிவந்த வண்ணம் இருந்தன. இந்த நிலையில் கார்த்திக்கின் வீடியோ ஒன்று வைரலாகி வருகிறது. அதில் கோட் போட்டிருக்கும் கார்த்திக், கையில் கம்பு எடுத்து சுற்றுகிறார். தனது உடல் நலம் குறித்து பல்வேறு வதந்திகள் பரவிய நிலையில் அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் இவர் இப்படி வீடியோ வெளியிட்டு இருப்பதாக பலர் கூறி வருகின்றனர்.
கடன் வாங்கி அலைக்கழித்த கார்த்திக்!
நடிகர் கார்த்திக் திரையுலகில் இருந்த போது, அவர் பல தயாரிப்பாளர்களிடம் பணம் வாங்கிவிட்டு படத்தில் நடிப்பதில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டு இருந்து வந்தது. சமீபத்தில் இது குறித்து பாரதி கண்ணன் சில நேர்காணல்களில் பேசியிருந்தார். அதில், கார்த்திக் போலவே மிமிக்கிரி செய்த அவர், பல சமயங்களில் கடனாணிகளுக்கு பயந்து அவர் வீட்டிற்குள் பதுங்கி இருந்ததாகவும் அவர்களுக்கு படத்தில் நடிக்க தேதியும் கொடுக்காமல், பணத்தையும் திரும்ப கொடுக்காமல் அலைக்கழித்ததாகவும் ஒருமுறை அப்போதைய நடிகர்சங்க தலைவராக இருந்த விஜயகாந்த், கார்த்திக்கை அழைத்து எச்சரித்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
