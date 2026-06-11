/நடிகர் கார்த்திக் என்ன இப்படி ஆகிட்டாரு? நவரச நாயகனின் தற்போதைய நிலை!

தமிழ் திரையுலகின், ‘நவரச நாயகன்’ என்று அழைக்கப்பட்டவர், கார்த்திக். இவர, ஒரு காலத்தில் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி கதாநாயகனாகவும், பல ரசிகைகளின் கனவுக்கண்ணனாகவும் இருந்தார். இதையடுத்து, கார்த்திக்கிற்கு தற்போது அவரது நிலையை சமீபத்திய வீடியோவில் பார்த்தவர்கள் அதனை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
90களில் உச்ச நடிகராக இருந்தவர், கார்த்திக். பாரதிராஜாவின் அலைகள் ஓய்வதில்லை திரைப்படம் மூலம் திரையுலகிற்குள் நுழைந்த இவர், தொடர்ந்து கிராமத்து இளைஞராகவும், நடித்த இவருக்கு ‘மௌன ராகம்’ திரைப்படம் இன்னொரு புதிய முகத்தை கொடுத்தது. ஆர்.முத்துராமனின் மகனான இவர், தன் தந்தையால் சினிமா மீது ஈர்க்கப்பட்டு திரையுலகிற்குள் நுழைந்த அவருக்கு முதல் படமே பயங்கர ஹிட் கொடுத்தது. தொடர்ந்து, அவர் தொட்டதெல்லாம் துலங்கியது. இவரது மகன் கவுதம் கார்த்திக்கும் ஹீரோவாக இருக்கிறார்.
நடிகர் கார்த்திக், தனது இளமை காலத்தில் எத்தனை படங்களில் நாயகனாக நடிக்க முடியுமோ அத்தனை படங்களில் நாயகனாக நடித்து விட்டார். இதைத்தாண்டி, பிற ஹீரோக்கள் வந்த பிறகு அவர்களுக்கு வழிவிட்டு, அவர்கள் படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களிலும் அண்ணன் கதாப்பாத்திரங்களிலும் நடித்து வந்தார்.
கடைசியாக, அவர் 2024ஆம் ஆண்டில் அந்தகன் திரைப்படத்தில் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்திருந்தார். இதற்கு முன்னர் அனேகன் உள்ளிட்ட சில படங்களில் வில்லனாக நடித்திருந்தார். ஒரு சில தெலுங்கு திரைப்படங்களிலும் தலைகாட்டி வந்த இவர், ஒன்றரை ஆண்டுகளாக சுத்தமாக நடிப்பதை நிறுத்தி இருக்கிறார்.
நடிகர் கார்த்திக், கடந்த சில வருடங்களாக உடல் நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறார். குறிப்பாக, 2021ஆம் ஆண்டில், தேர்தல் சமயத்தில் பிரச்சாரங்களில் கலந்து கொண்ட போது அவருக்கு அதிக ரத்த அழுத்தம், மூச்சு விடுவதில் சிரமம், சுவாசப்பிரச்சனை உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது. இதனால், அவர் சில நாட்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு பின்பு வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அது மட்டுமன்றி, அவருக்கு சிறுநீரக பிரச்சனை இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
நவரச நாயகன் நடிகர் கார்த்தி என்ன இப்படி ஆய்ட்டார் pic.twitter.com/rs6k0oDwlP— Anshitha (@Anshithaprincey) June 10, 2026
சமீபத்தில், ‘இயக்குநர் இமயம்’ பாரதிராஜா வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார். அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்த பல்வேறு திரையுலகினர் அவரது வீட்டிற்கு படையெடுத்தனர். கார்த்திக்கை சினிமாவிற்குகள் கொண்டு வந்ததே பாரதிராஜாதான் என்பதால், அவரும் அவரது உடலுக்கு மறியாதை செலுத்துவதற்காக வந்திருந்தார். இதையடுத்து, அவர் தனியாக நடக்க கூட முடியாமல், இன்னொரு நபரின் தோளில் கையைப்போட்டுக்கொண்டு நடந்து வந்தது, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, அவர் அந்த நிலையில் வந்ததும் தற்போது வீடியோவாக வைரலாகி வருகிதறது.
கார்த்திக்கிற்கு அரசியலிலும் ஈடுபாடு இருந்தது. அவர் உச்ச நடிகராக இருந்த போது, அவர்களின் கவனம் அரசியல் கட்சிகளின் மீது பாயலாம். அப்படி கார்த்திக் உச்ச நடிகராக இருந்த போது அவரை சில அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் வசம் கொண்டுவர நினைத்தன. 2006ஆம் ஆண்டில் கார்த்திக் ஒரு கட்சியில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டார். அக்கட்சியில் இணையும் முன்பு சரணாலயம் என்கிற அமைப்பை தொடங்கிய கார்த்திக், அவருடைய ரசிகர்கள் பலரையும் அதில் இணைத்துக்கொண்டார்.
கட்சியில் இணைந்தாலும், அந்த கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்த அவர், தொடர்ந்து செய்த செயல்கள் அக்கட்சியினரை அதிருப்தியாக்கியது. பின்பு அவர் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். 2009ல் புது கட்சி தொடங்குவதாக அறிவித்தார். பாஜகவுடன் இணைந்து போட்டியிடார். ஆனால் அதில் அவருக்கு தோல்வியே மிஞ்சியது. இறுதியில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதிமுகவில் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறார். இப்போது தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.