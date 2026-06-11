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நடிகர் கார்த்திக் என்ன இப்படி ஆகிட்டாரு? நவரச நாயகனின் தற்போதைய நிலை!

தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருந்தவர், கார்த்திக். இவர், சமீபத்தில் பாரதிராஜா இறப்பிற்கு அவருக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக வந்திருந்தார். இதையடுத்து, அவருடைய வீடியோ ஒன்று தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 11, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:37 AM IST
நடிகர் கார்த்திக் என்ன இப்படி ஆகிட்டாரு? நவரச நாயகனின் தற்போதைய நிலை!
Image Credit: Actor Karthik | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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