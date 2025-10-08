English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கவின் - நயன்தாரா வயது வித்தியாசம் என்ன? Hi படத்தில் ஜோடி செட் ஆகுமா?

Kavin Nayanthara Age Gap Hi Film: கவினும் நயன்தாராவும் இணைந்து நடிக்கும் படத்திற்கு பெயர், ஹாய். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்று வெளியாகியிருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 8, 2025, 06:41 PM IST
  • ஹாய் திரைப்படத்தின் போஸ்டர் ரிலீஸ்
  • கவின் - நயன் ஜோடி?
  • வயது வித்தியாசம் என்ன?

Trending Photos

நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
புரட்டாசி 21 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 21 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
புரட்டாசி 22 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 22 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
பொங்கல் பரிசு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது? ரேஷன் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய தகவல்!
camera icon12
Pongal Gift
பொங்கல் பரிசு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது? ரேஷன் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய தகவல்!
கவின் - நயன்தாரா வயது வித்தியாசம் என்ன? Hi படத்தில் ஜோடி செட் ஆகுமா?

Kavin Nayanthara Age Gap Hi Film: தமிழ் திரையுலகில், டாப் நட்சத்திரங்களுள் ஒருவராக இருப்பவர் நயன்தாரா. லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என்ற பட்டத்தை பெற்ற இவர், என்னை யாரும் அப்படி கூப்பிட வேண்டாம் என்று இப்போது கண்டீஷனும் போட்டு விட்டார். இவர், இப்போது இவர் கவினுடன் சேர்ந்து ஒரு படத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஹாய் திரைப்படம்!

கவின் - நயன்தாரா சேர்ந்து நடிக்கும் படம், இந்த வருடத்தின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது. இந்த படத்தை, விஷ்ணு எடவன் இயக்குகிறார். இவர், லோகேஷ் கனகராஜின் டீமில் ஒருவர். ரஜினியின் கூலி படத்திற்கும், விஜய்யின் மாஸ்டர் மற்றும் லியோ படத்திற்கும் ஹிட் பாடல்களை எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். இப்போது இவர் இயக்குநராகவும் களமிறங்கியிருப்பதால், ரசிகர்கள் இவர் எந்த மாதிரியான விஷயத்தை திரையில் காட்ட இருக்கிறார் என்பதை எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

படத்தின் பெயர் சிம்பிளா இருக்கே..

கவின் -  நயன் நடிக்கும் படத்தின் பெயர் Hi :) என்பதை பார்த்த ரசிகர்கள், “டைட்டில் ரொம்ப சின்னதாவும் சிம்பிளாவும் இருக்கே..” என்று கூறி வருகின்றனர். அதற்கான காரணம், போஸ்டரிலேயே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. "அனைத்து அருமையான உறவுகளும் சிம்பிளான Hi :)ல் இருந்துதான் ஆரம்பிக்கும்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஒரு நார்மலான மற்றும் சிம்பிளான காதல் கதையை, கவிதையாய் சொல்ல இந்த படத்தில் முயன்றிருப்பார்கள் என்பது ரசிகர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது.

வயது வித்தியாசம்?

வழக்கமாக எந்த தமிழ் படத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும், கண்டிப்பாக ஹீரோயினை விட ஹீரோ கொஞ்சம் வயது அதிகமானவராக இருப்பார். இவ்வளவு ஏன், மீனா குழந்தையாக இருந்த போது ரஜினியை ‘அங்கிள்’ என்று அழைத்து ‘அன்புள்ள ரஜினிகாந்த்’ படத்தில் நடித்தார். அதன் பிறகு அவருக்கே ஜோடியாக, எஜமான், வீரா, முத்து உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தார். ஹீரோக்கள் இது போல தன் வயதில் பாதி வயதுள்ள நடிகைகளுடன் ஜோடி போட்டு நடிப்பது புதிதல்ல. ஆனால், வயதில் அதிகமுள்ள நடிகைகளுக்கு ஜோடியாக, ஹீரோக்கள் நடிப்பது அதிசயம்தான். அந்த வகையில், நயன்தாராவுக்கு ஜோடியாக கவின் நடிக்கும் விஷயம், தற்போது ஆச்சரியமாக பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. 

முதலில் பலரும் இவர்கள் இருவரும் அக்கா-தம்பி உறவு குறித்து பேசும் படத்தில் நடிப்பர் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், படத்தின் போஸ்டர், “இது ஒரு காதல் கதை” என்பதை அப்பட்டமாக காண்பிக்கிறது. 

நயன்தாரா, 1984ஆம் ஆண்டு, நவம்பர் 18ஆம் தேதி பிறந்திருக்கிறார். இதன்படி, அவருக்கு வயது தற்போது 40 ஆகிறது. கவின், 1990ஆம் ஆண்டு, ஜூன் 22ஆம் தேதி பிறந்துள்ளார். 2025ஆம் ஆண்டின் படி, அவருக்கு 35 வயதாகிறது. எனவே, நயன்தாரா விற்கும், கவினுக்கும் ஐந்து வயதுதான் வித்தியாசம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, இவர்களுக்குள்ளான காதல் குறித்து படத்தில் காண்பிக்கும் போது அது பெரிய வித்தியாசமாக தெரியாது என்பது ரசிகர்கள் சிலரின் கருத்தாக உள்ளது. ஹாய் படத்திற்கு ஜென் மார்டின் இசையமைக்கிறார். ரௌடி பிக்சர்ஸ் மற்றும் ஜீ ஸ்டுடியோஸ் சேர்ந்து படத்தை தயாரிக்கிறது. 

மேலும் படிக்க | விஜய் தேவரகொண்டா-ராஷ்மிகா மந்தனா வயது வித்தியாசம் என்ன? அடேங்கப்பா..இத்தனையா?

மேலும் படிக்க | தனுஷ்-மிருணாள் தாகூர் வயது வித்தயாசம் என்ன? அடேங்கப்பா..இத்தனை வயசா?

About the Author
Hi FilmKavinNayantharaVishnu EdavanTamil movie

Trending News