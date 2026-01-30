Mellisai Review: மெல்லிசை படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம் இதோ!

இயக்குனர் திரவ் இயக்கத்தில் அவரே தயாரித்தும் உள்ள படம் மெல்லிசை. இந்த படத்தில் ஜி.கிஷோர் குமார், சுபத்ரா ராபர்ட், ஜார்ஜ் மேரியன், ஹரிஷ் உத்தமன், தனன்ய வர்ஷினி, ஜஸ்வந்த் மணிகண்டன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ஷங்கர் ரங்கராஜன் இசையமைக்க, தேவராஜ் புகழேந்தி ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். நடுத்தர வர்க்க குடும்பத்தின் கனவுகள், உறவு சிக்கல்கள் மற்றும் உணர்வு போராட்டங்களை மையமாக வைத்து இன்று வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் மெல்லிசை. இப்படம் ரசிகர்களிடம் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும் படிக்க | கெத்து தினேஷ் நடித்து இருக்கும் கருப்பு பல்சர்! படத்தின் விமர்சனம்!
கதைக்களம்
நாயகன் கிஷோர் பள்ளியில் உடற்கல்வி ஆசிரியராக பணிபுரிகிறார். அதே பள்ளியில் அவரது மனைவி சுபத்ராவும் ஆசிரியையாக இருக்கிறார். இவர்களுக்கு தீபக் என்ற மகனும், யாழினி என்ற மகளும் உள்ளனர். இசை மீது அதிக ஆர்வம் கொண்ட கிஷோர், பல்வேறு ரியாலிட்டி ஷோக்களில் கலந்துகொண்டு பாடகராக ஜொலிக்க ஆசைப்படுகிறார். ஆனால், குடும்ப தேவைகள் அவரது கனவுக்கு தடையாக இருக்கின்றன. இதற்கிடையில், மகன் தீபக் இளம் வயதிலேயே ஐடி துறையில் வேலைக்கு சேர்ந்து அதிக சம்பளம் வாங்க தொடங்குகிறான். தந்தையின் இசை முயற்சி தோல்வியடைவதும், வேலை பறிபோவதும் ஒருபுறம் இருக்க, மகனின் நடத்தை மாற தொடங்குகிறது. பணம் வந்ததும் மகனிடம் ஏற்படும் அகங்காரம், அதனால் குடும்பத்தில் வெடிக்கும் ஈகோ மோதல்கள் என பயணிக்கும் கதை, இறுதியில் குடும்ப உறவுகள் எப்படி சீர்படுகின்றன என்பதை உணர்வுபூர்வமாக பேசுகிறது.
நடிப்பு மற்றும் இயக்கம்
நடிகர் கிஷோர் ராஜன் என்ற கதாபாத்திரத்தில் மிக எதார்த்தமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஒரு தந்தையாகவும், தோல்வியுற்ற கலைஞனாகவும் அவரது நடிப்பு மனதை கவர்கின்றன. மனைவி வித்யாவாக வரும் சுபத்ரா, நடுத்தர வர்க்க தாயின் பிரதிபலிப்பாக கச்சிதமாக பொருந்தியுள்ளார். மகனாக வரும் ஜஸ்வந்த் மணிகண்டன் மற்றும் மகளாக வரும் தனன்யா வர்ஷினி ஆகியோர் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை சிறப்பாக செய்துள்ளனர்.
இயக்குநர் ஒரு மிடில் கிளாஸ் குடும்பத்தின் வாழ்க்கையை மிக நெருக்கமாக பதிவு செய்ய முயன்றுள்ளார். 1980-களின் உணர்வை தரும் சில காட்சிகள் படத்திற்கு அழகு சேர்க்கின்றன. பெற்றோரின் தியாகத்தையும், பிள்ளைகள் அவர்களை புரிந்துகொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தையும் ஆழமாக வலியுறுத்திய விதம் பாராட்டுக்குரியது.
பலங்கள் மற்றும் பலவீனம்!
இன்றைய காலக்கட்டத்தில் பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையே ஏற்படும் இடைவெளியை மிக சரியாக பிடித்துள்ளது மெல்லிசை. கிஷோர் மற்றும் சுபத்ராவின் இயல்பான நடிப்பு படத்திற்கு பெரும் பலம் தருகிறது. பெற்றோரின் கனவுகள் மற்றும் அவர்கள் விட்டுச்செல்லும் பாசம் குறித்த செய்தி மனதை தொடுகிறது. ஆனால் படம் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் பாணியில் நகர்வதால், சில இடங்களில் திரைக்கதை மெதுவாக நகர்வது போன்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது. இது ஒரு இசை பின்னணி கொண்ட படம் என்பதால் பாடல்கள் இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருக்கலாம். ஹரிஷ் உத்தமன் வரும் காட்சிகள் கதை ஓட்டத்துடன் ஒட்டாதது போன்ற உணர்வை தருகின்றன. மெல்லிசை படத்தில் சில குறைகள் இருந்தாலும், பெற்றோரின் அருமையை உணர்த்தும் வகையிலும், உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தை பேசும் வகையிலும் அமைந்துள்ளதால், குடும்பத்துடன் ஒருமுறை பார்க்கலாம்.
மேலும் படிக்க | விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள காந்தி டாக்ஸ் - படத்தின் ரிலீஸ் எப்போது?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ