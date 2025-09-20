English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KPY பாலா ஆபத்தானவரா? பிரபலம் போட்ட குண்டு..பாலா சொன்ன பதில்!

KPY Bala Exposed Explained : பிரபல டிவி நட்சத்திரமாக இருந்த KPY பாலா, இப்போது ஹீரோவாக மாறியிருக்கிறார். இவர், மிகவும் ஆபத்தானவர் என்று பிரபல பத்திரிகையளார் சொன்னது, வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 20, 2025, 09:08 AM IST
  • KPY பாலா பற்றி வெளிவந்த கருத்து
  • உடனே அவர் போட்ட வீடியோ
  • என்ன கூறியிருக்கிறார்?

Trending Photos

இன்னும் 4 நாட்களில் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 2 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்
camera icon9
Guru Peyarchi
இன்னும் 4 நாட்களில் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 2 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்
பள்ளி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000... தமிழ்நாடு அரசின் ஊக்கத்தொகை - யார் யாருக்கு?
camera icon8
Tamilnadu
பள்ளி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000... தமிழ்நாடு அரசின் ஊக்கத்தொகை - யார் யாருக்கு?
இன்று குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்
camera icon10
Guru Peyarchi
இன்று குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்
பிரைவேட் ஜெட் வைத்திருக்கும் சவுத் இந்தியா நடிகர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
Private Jet
பிரைவேட் ஜெட் வைத்திருக்கும் சவுத் இந்தியா நடிகர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
KPY பாலா ஆபத்தானவரா? பிரபலம் போட்ட குண்டு..பாலா சொன்ன பதில்!

KPY Bala Exposed Explained : பிரபல டிவி நட்சத்திரமாக இருந்த KPY பாலா, இப்போது ஹீரோவாக மாறியிருக்கிறார். இவர், மிகவும் ஆபத்தானவர் என்று பிரபல பத்திரிகையளார் சொன்ன விஷயம்தான், இணையம் முழுவதும் பேச்சாக இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மக்கள் மனங்களில், குறிப்பாக ஏழை எளியவர்களின் மனங்களில் இடம் பிடித்தவராக இருக்கிறார், KPY பாலா. சின்னத்திரை நட்சத்திரமாக இருந்த இவர், இப்போது பெரிய திரைக்கும் சென்று விட்டார். ‘நடிகர்’ என்பதை தாண்டி, இவருக்கு இருக்கும் அடையாளம், ‘உதவி செய்பவர்’ என்பதாகும். ஆனால், இவர் இப்போது அப்படி உதவி செய்ததே, இவர் பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்க காரணமாக மாறி இருக்கிறது.

பாலா மீது குற்றச்சாட்டு!

பிரபல யூடியூப் சேனலுக்கு, மூத்த பத்திரிகையாளர் உமாபதி என்பவர் கொடுத்திருந்த பேட்டி, அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியளித்தது. அவர் அப்பேட்டியில், இந்தியாவிற்கும் தமிழகத்திற்கும் வரும் காலத்தில் பெரிய ஆபத்தை உண்டாக்கக்கூடியவர் KPY பாலாதான் என்று கூறியிருந்தார். மேலும், இவருக்கு சர்வதேச அரசியலுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும், இவர் ஆபத்தான நபராக உருவாக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.

அவரது ஊடக செயல்பாடுகள், செண்டிமெண்ட் ப்ரமோஷன்களாக இருப்பதாகவும், மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். ஆந்திராவில் ஹர்ஷா சாய், நேபாளத்தின் சுதன் குருங் எப்படியோ, பாலாவும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அரசியல் காரணத்துக்காக உருவாக்கப்படுவதாக அவர் தன் பேட்டியில் கூறியிருந்தார்.

“மக்களுக்கு சிறு சிறு உதவி செய்யும் போது, பெரிய அளவில் சமூகத்தையே தவறாக வழி நடத்தும் நிலை ஏற்படும்” என்றும் எச்சரித்திருந்தார்.

பாலா விளக்கம்:

தன்னை “சமூகத்திற்கு ஆபத்தானவர்” என்று பத்திரிகையாளர் ஒருவர் சொன்னதற்கு, பாலா விளக்கமளித்து புதிதாக ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், தன்னை சர்வதேச கைக்கூலி என்று சொல்வது, தனக்கே அதிர்ச்சியாக இருப்பதாகவும், தான் செய்த உதவிகளுக்கு எல்லாம் ஆதாரம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். பாலா ஆம்புலன்ஸ் வாங்கி கொடுத்ததில் இருந்து, அவர் புதிதாக ஒருவருக்கு பைக் வாங்கி கொடுத்தது வரை அத்தனைக்கு ஆதாரத்துடன் விளக்கம் கொடுத்த இவர், ஒரு படம் நடித்ததால் இவ்வளவு வன்மமா? என்றும் கேட்டார்.

நிகழ்ச்சிகள், ப்ரமோமோஷன் மற்றும் சினிமாவில் இருந்து வரும் வருமானத்தை வைத்துதான், தான் உதவி செய்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், தான் மருத்துவமனை எல்லாம் கட்டவில்லை என்றும், சிறிதாக க்ளினிக் மட்டுமே திறந்து வைத்திருப்பதாகவும், அதற்கான நிலத்தை முன்பே வாங்கி இருந்ததாகவும் கூறினார். பாலா குறித்து இப்படி பேசிய பத்திரிகையாளர் உமாபதிக்கு எதிராக ஒரு பக்கம் கண்டனங்கள் வலுத்து வருகிறது. இன்னொரு பக்கம், அவர் சொல்வது உண்மையா இல்லையா என்பதை ஒரு கூட்டம் ஆராய்ந்து வருகிறது.

மேலும் படிக்க | உருகுலைந்து போன பிரபல நடிகர்..ஓடிச்சென்று உதவிய KPY பாலா! வைரல் வீடியோ..

மேலும் படிக்க | காந்தி கண்ணாடி படம் பல ஊர்ல ரிலீஸ் ஆகல! பாலா பேச்சு..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
KPY BalaJournalist UmapathyBala ExposedBala Problem Explained

Trending News