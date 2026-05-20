/“இது எவ்வளவு கேவலம் தெரியுமா” இன்ஸ்டாவில் மாதவன் போட்ட போஸ்ட்! யாருக்கு கண்டனம்?

Actor Madhavan : தமிழ் திரையுலகம் மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்திய திரையுலகிலும் தவிர்க்க முடியாத நடிகர்களுள் ஒருவராக விளங்குகிறார், மாதவன். எப்போதும் கூலாக ஜாலியாக பேசும் இவர் தற்போது சீரியசாக ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த பதிவு என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
நடிகர் மாதவன், தனது இன்ஸ்டா பதிவில் Elevate Now எனும் பிராண்டை குறிப்பிட்டு தனது நேர்காணல் க்ளிப்பிங்கை அவரது அனுமதியின்றி உபயோகித்ததாக கூறியுள்ளார். அவர் எப்போதோ கொடுத்த ஒரு நேர்காணலின் வீடியோவை இந்த பிராண்ட் உபயோகித்து, அவர்களின் விளம்பரத்திற்காக பயன்படுத்தியுள்ளனர். அந்த நேர்காணலில் மாதவன் ஃபிட்னஸ் பற்றி பேசியிருப்பார். இதுவும் ஃபிட்னஸ் பிராண்ட் தான். இந்த நிறுவனம், மாதவனின் நேர்காணல் க்ளிப்பை தங்களின் வெயிட் லாஸ் பொருளை ப்ரமோட் செய்வதற்காக உபயோகித்துள்ளது.
இவர்களை “Fraud” என்று குறிப்பிட்டு போட்டிருக்கும் மாதவன் தான் என்னவோ இவர்களின் பிராண்டை விளம்பரப்படுதுவது போல இவர்கள் காண்பித்துள்ளதாகவும் இது மிகவும் கேவலமான செயல் என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், எப்படித்தான் பொதுமக்கள் இவர்களை போன்ற ஆட்களை நம்பி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்கின்றனரோ என்று கூறியிருக்கிறார்.
மாதவனின் இந்த போஸ்டை பார்த்த பலர் அவரது தைரியத்தை பார்த்து பாராட்டுவதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர். அதில் ஒருவர், தான் அந்த நிறுவனத்தை கடந்த ஆண்டில் சந்தித்ததாகவும் தான் வெயிட் லாஸ் ஊசிகளை போட்டுக்கொள்வதற்கு ஏதுவான சிறந்த ஆள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டதாக கூறியிருக்கிறார். இந்த கமெண்டுகளை வைத்து பார்க்கும் போது, அந்த நிறுவனம் இது போல பல பேரை ஏமாற்றியிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
நடிகர் மாதவன் தமிழ் படங்களில் நடித்து வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டது. கடைசியாக டெஸ்ட் எனும் படத்தில் நடித்திருந்தார். அதன் பிறகு பெரிதாக எந்த தென்னிந்திய படத்திலும் நடிக்கவில்லை. நடித்தெல்லாம் தொடர்ந்து இந்தி படத்தில்தான். கடைசியாக அவ் நடித்த ‘துரந்தர்’ திரைப்படத்தின் இரண்டு பாகங்களும் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பினை பெற்றன.
மாதவன், இப்போது வெறும் நடிகர் மட்டும் கிடையாது. தயாரிப்பாளரும் கூட. அதே சமயத்தில் ஒரு சில ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளிலும் அவ்வப்போது பங்கேற்று வருகிறார். கடைசியாக 2023ல் இவர் நடித்த தி ரெயில்வே மேன் திரைப்படம் வெளியானது. முன்பு போல் படங்களில் மட்டும் இல்லாமல் மாதவன் தற்போது பல்வேறு வெப் தொடர்களிலும் நடித்து வருகிறார்.
ரசிகர்கள் இந்த விவகாரத்திற்கு எப்படி ரியாக்ட் செய்துள்ளனர்?
