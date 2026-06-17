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மகேந்திரன் வீடியோ : “மன்னிப்பு கூட கேட்கிறேன்..” பவர்கட் கருத்து சர்ச்சைக்கு விளக்கம்..

சமீபத்தில் நடிகர் மாஸ்டர் மகேந்திரன் பவர்கட் குறித்து பேசிய விஷயம் சர்ச்சையானது. இதையடுத்து, இதற்கு விளக்கம் தெரிவித்து அவரே ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 17, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:45 AM IST
மகேந்திரன் வீடியோ : “மன்னிப்பு கூட கேட்கிறேன்..” பவர்கட் கருத்து சர்ச்சைக்கு விளக்கம்..
Image Credit: Master Mahendran | Instagram

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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மகேந்திரன் வீடியோ : “மன்னிப்பு கூட கேட்கிறேன்..” பவர்கட் கருத்து சர்ச்சை விளக்கம்
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