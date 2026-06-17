/மகேந்திரன் வீடியோ : “மன்னிப்பு கூட கேட்கிறேன்..” பவர்கட் கருத்து சர்ச்சைக்கு விளக்கம்..

தமிழ் திரையுலகில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி, தற்போது சில படங்களில் ஹீரோவாக கமிட் ஆகியிருப்பவர், மாஸ்டர் மகேந்திரன். இவர், ஒரு சமீபத்திய நேர்காணலில் கரண்ட் அடிக்கடி கட் செய்யப்படுவது குறித்தும், மக்கள் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்தும் பேசியிருந்தார். இது, இணையத்தில் கடும் அதிர்வலைகளை கிளப்பியது.
நடிகர் மாஸ்டர் மகேந்திரன், சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்ட போது அவரிடம், “அடிக்கடி கரண்ட் போகுதே..” என்று கேள்வி எழுந்தது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “கரண்ட் ரொம்ப பாேகுதா எல்லாருக்கும்..? சோலார் சிஸ்டம்ன்னு ஒன்ன கண்டு பிடிச்சாங்க. யாராவது அதை ட்ரை பண்ணலாம். இவ்ளோ நாள் கரண்ட் பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்திட்டீங்களா..ஜாலியா? பரவால்ல, ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு எதுவுமே கேட்காதீங்க..என் வீட்ல கூட கரண்ட் எடுத்துக்கோங்கன்றேன்..” என்று அவர் பேசிய க்ளிப்பிங் வைரலானது.
ஏற்கனவே பகலிலும் இரவிலும் கரண்ட் இல்லாமல் தவிக்கும் மக்களுக்கு மாஸ்டர் மகேந்திரன், சொன்ன விஷயம் இன்னும் எரிச்சலை கிளப்பியது. போதாக்குறைக்கு, திமுகவினரும் இவரை இணையத்தில் அடி அடியென அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டனர். மேலும், “சோலர் சிஸ்டம்க்கும் சோலார் பேனல்க்கும் வித்தியாசம் தெரியாத தற்குறி” என்றும் அவரை வசைபாடினர். அவருடைய பழைய வீடியோக்கள், நேர்காணல்களையெல்லாம் தாேண்டி அதையும் பலர் ட்ரோல் செய்ய ஆரம்பித்தனர்.
மாஸ்டர் மகேந்திரன், தற்போது ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், தன்னைப்பற்றி வெளிவந்த ட்ரோல்களுக்கு பதில் தெரிவித்து இருக்கிறார். “சமீபத்தில் நான் ஒரு நேர்காணல் கொடுத்திருந்தேன். அதில் நான் பேசியிருக்கும் விஷயங்கள் பயங்கரமாக ட்ரோல் ஆகியிருக்கு. இன்ஸ்டா, ட்விட்டர்ல இருந்து நிறைய வீடியோக்கள் வந்தது அதிர்ச்சியா இருக்கு.
யாரையெல்லாம் நான் ரொம்ப மதிக்கிறேனோ, நான் யாரோட கருத்துக்கள் எல்லாம் ரொம்ப சரின்னு நினைச்சேனோ, அவங்க எல்லாருமே என்னைப்பற்றி பேசியிருந்தாங்க. அவங்க ஒரு நிமிடம் கூட, “மகேந்திரன் ஏதோ சொல்ல வந்தாரு, இதுதான் சொல்ல வந்தாருன்னு அவங்க சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா சொல்லல, பரவால்ல. இதை நான்தான் பேசினேன் அதனால ஒரு சின்ன விளக்கம்” என்று அந்த வீடியோவின் ஆரம்பத்தில் தெரிவித்திருந்தார்.
தொடர்ந்து, “மின்சாரத்தை வைத்து அரசியல் பண்றவங்க, மக்களோட உணர்வுகளை வைத்து அரசியல் பண்றவங்க, அவங்களதான் நான் கேட்டேன். அதுவும், ஒரு சில பேரத்தான் கேட்டேன். கேள்வி கேட்டா கரெண்ட் வந்துடுமான்னு அவங்களதான் கேட்டேன்” என்று சொன்னார்.
மேலும், “6 மாசம் டைம் கொடுங்க , கேள்வி கேட்காதீங்கன்னு நான் ஏன் சொன்னேன்ன்னா..ஆட்சிக்கு வந்தப்போ அண்ணன் (விஜய்) ‘எனக்கு ஒரு 6 மாசம் டைம் கொடுங்க, நான் கண்டிப்பா உங்களூக்கு நல்ல ஆட்சி கொடுப்பேன், எல்லாம் கரெக்ட் பண்ண டைம் வேண்டும்” என்று ஏட்டிருந்தார். அவர் மேல இருந்த நம்பிக்கையிலும், அன்பிலும்தான் அவரே டைம் கேட்டிருக்காரு, நாமளும் கேட்போம் என்று நினைத்தேன்” என்றார்
“சோலார் சிஸ்டம் எல்லாம் சொன்னேன், அது என்னுடைய தப்புதான். அது ஒரு வார்த்தை பிழை. ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு, பள்ளிப்படிப்பை முடிச்சேன், அதுவும் பாதியில் ஓடி வந்துவிட்டேன். சோலார் பேனல்ன்னு சொல்ல வெண்டியதுக்கு சோலார் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டேன்.
2015, கொச்சின் இண்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்டில், அந்த மொத்த விமான நிலையமும் சோலார் என்ர்ஜி மூலமாக இயங்குவஹை பார்த்தேன். உலகத்திலேயே சோலார் எனர்ஜியால் இயங்கும் முதல் விமான நிலையம் இதுதான். இதையும் தமிழ்நாடில் ஏன் யாரும் செய்யவில்லை என நினைத்திருக்கிறேன்.
2011ல் அன்றிய முதல்வர் ஜெயலலிதா அம்மா, அவங்களோட வீட்டு மனை திட்டத்துல வீட்டுக்கு மேல சோலார் பேனல் எல்லாம் வச்சு செட் பண்ணி, ஒரு டெக்னாலஜிய அறிமுகப்படுத்தினாங்க. இதனால் மக்கள் ஓரளவிற்கு பயனடைவாங்க என இதனை அவர் கொண்டு வந்தார். அதை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா, இண்ணைக்கு நாம அதை நல்லாவே புரிஞ்சிருப்போம். அதை நாம மிஸ் பண்ணிட்டோம். அதைதான் நான் சொல்ல வந்தேன்” என்று பேசினார்.
தான் கரண்ட் எடுத்துக்கோங்க என சொன்னது, ‘என் வீட்டில் கரண்ட் கட் பண்ணாலும் பரவாயில்லை, மக்களோடு சேர்ந்து கஷ்டப்படுறேன்னுதான் சொல்ல வந்தேன் என்றும் கூறினார்.
தொடர்ந்து, “இந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் பார்த்து மகேந்திரன், மக்களின் கஷ்டத்தை பார்த்து சிரிக்கிறார், ஏளனமா பேசுறாருன்னு... எனக்கு அந்த மாதிரி பட்ட பட்டமெல்லாம் கொடுத்துறாதீங்க. இன்னைக்கு நான் ஒருவேளை சோர்ஸா இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணமே இந்த மக்கள்தான். இவ்வளவு முக்கியமான இந்த மக்களை நான் எப்படி எப்படி அப்படிலாம் இருப்பேன்? என் கூட வேலை பார்த்தவங்க, என் கூட பழகுனவங்களுக்கு தெரியும் நான் இந்த மக்களை எவ்வளவு விரும்புறேன், எவ்வளவு நேசிக்கிறேன்னு” என்றார்.
“தயவுசெஞ்சு இந்த மாதிரி தப்பான பேரெல்லாம் கொடுத்துறாதீங்க. நான் சரியா நடிக்கல அப்படின்னா "என் படம் நல்லா இல்ல"னு நீங்க சொல்லுங்க, ‘மகேந்திரன் சரியா நடிக்கல’னு திட்டுங்க... ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, நான் கரெக்ட் பண்ணிப்பேன். ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தப்பு தப்பா போய் நிறைய பொதுமக்கள் மனசை ஹர்ட் பண்ணியிருந்தா, நான் மனசுல இருந்து என்னோட வருத்தத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் என்னோட சாரிய கூட கேட்டுக்கிறேன், மன்னிப்பு கூட நான் கேட்டுக்கிறேன். என் மக்கள் கிட்ட கேக்குறதுக்கு எனக்கு என்ன பிரச்சனை” என்று பேசினார். இவர், கமெண்ட்களை ஆஃப் செய்து வெளியிட்டிருக்கும் இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.