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”தப்பா புரிஞ்சிகிட்டவங்கதான் தற்குறி” பவர்கட் மேட்டரில் மாஸ்டர் மகேந்திரன் விளக்கம்!

Master Mahendran : நடிகர் மாஸ்டர் மகேந்திரன், பவர்கட் குறித்து தான் பேசியதை தவறாக புரிந்து கொண்டவர்கள்தான் தற்குறி என்று ஒரு கூறியிருக்கிறார். இது வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 16, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:34 PM IST
”தப்பா புரிஞ்சிகிட்டவங்கதான் தற்குறி” பவர்கட் மேட்டரில் மாஸ்டர் மகேந்திரன் விளக்கம்!
Image Credit: Master Mahendran | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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”தப்பா புரிஞ்சிகிட்டவங்கதான் தற்குறி” பவர்கட் மேட்டரில் மாஸ்டர் மகேந்திரன் விளக்கம்!
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