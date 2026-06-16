/”தப்பா புரிஞ்சிகிட்டவங்கதான் தற்குறி” பவர்கட் மேட்டரில் மாஸ்டர் மகேந்திரன் விளக்கம்!

Master Mahendran : தமிழ்நாட்டில், கடந்த சில நாட்களாகவே மின்வெட்டு பிரச்சனை தலைவிரித்து ஆடி வருகிறது. இதனால், இத்துறை சம்பந்தமான பிரபலங்கள் மட்டுமன்றி, சினிமா பிரபலங்களும் கூட இது குறித்து பேசி வருகின்றனர். அந்த வகையில், சமீபத்தில் மாஸ்டர் மகேந்திரனும் பேசியிருந்தார்.
சமீபத்தில் மாஸ்டர் மகேந்திரன் ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்டார். அதில் அவரிடம், “தொடர்ந்து மின்வெட்டு எழுகிறதே..இதைப்பற்றி..?” என்று கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் சிரித்துக்கொண்டே, “கரண்ட் ரொம்ப போகுதா..?” என்று கேட்டுவிட்டு, “சோலார் சிஸ்டம் என்று ஒன்றை கண்டுபிடிச்சானுங்க..இவ்ளோ நாள் கரண்ட் இல்லாம இருந்தீங்கல்ல..சில மாதங்கள் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாதா? அவரை கேள்வி கேட்டவுடன் கரண்ட் வந்துடுமா? தேவைன்னா என் வீட்டில் இருந்து கரண்ட் எடுத்துக்கோங்க..” என சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியிருந்தார்.
ஏற்கனவே, பல மணி நேரங்கள் கரண்ட் இல்லாமல் அவதிப்பட்டு வந்த மக்களுக்கு, இவருடைய கருத்து மேலும் எரிச்சலை கிளப்பியது. இதனால், “சோலார் பேனலை சோலார் சிஸ்டம் என்கிறாரே..” என மாஸ்டர் மகேந்திரனை கலாய்த்து வந்தனர். கூடவே, இவருக்கு இப்போது பட வாயப்புகள் இல்லை என்பதால் பல நேர்காணல்களுக்கு சென்று ஏதோ உளறி வருவதாகவும், இவருக்கு வேறு வேலை இல்லை என்றும் கூறி வருகின்றனர். இவரது ட்ரொல்கள் எக்கச்சக்கமாக இணையத்தில் பரவி வருகிறது.
மாஸ்டர் மகேந்திரன், தன்னுடைய கருத்து தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் குறுகிய காணொளிகளில், நாம் கூறும் கருத்துகள் முழுமையாக இடம்பெறுவதில்லை என்று கூறிய அவர், தான் எந்த அரசியல் கட்சியையும் சார்ந்தவன் இல்லை என்றும், மின்சாரத்தேவையை சமாளிக்க, சூரிய ஒளி மின்சாரமே சிறந்த தீர்வாக இருக்கும் என கூறியதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மேலும், கொச்சி விமான நிலையம் போன்று, நம்முடைய மாநிலத்திலும் சூரிய ஒளி மின்சார திட்டங்க்ளை ஏன் விரிவுப்படுத்த கூடாது என்பதையுமே தான் குறிப்பிட்டதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
மாஸ்டர் மகேந்திரன், மின்சாரம் குறித்து கூறிய கருத்தினை பலரும் “தற்குறி தனமாக பேசுகிறார்” என்று கூறி வந்தனர். தன்னை திட்டு தீர்ப்பவர்கள் உண்மையை அறியாமல் பேசுவதாகவும், தவறாக புரிந்து கொண்டவர்கள்தான் தற்குறிகள் என்றும் கூறியிருக்கிறார். தன்னுடைய கருத்தில் உறுதியாக இருப்பதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இவருடைய இந்த விளக்கம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
மாஸ்டர் மகேந்திரன், ‘நாட்டாமை’ திரைப்படம் மூலமாக பிரபலமானவர் ஆவார். குழந்தை நட்சத்திரமாக காதலா காதலா, முத்து, மகாபிரபு, மின்சார கண்ணா, திருப்பதி ஏழுமலை வெங்கடேசா, மாயி, முகவரி, லீட்டில் ஹார்ட்ஸ் என்று, 90 மற்றும் 2000களில் வெளியான படங்களில் கண்டிப்பாக இவர் குழந்தை கதாப்பாத்தரமாக நடித்திருப்பார். மாஸ்டர் படத்தில், இளம் வயது விஜய் சேதுபதியாக நடித்ததும் இவர்தான்.
1991ல் பிறந்த மாஸ்டர் மகேந்திரனுக்கு தற்போது 35 வயது ஆகிறது. இவர், வளர்ந்த பின்பு சில படங்களிலும் வெப் தொடர்களிலும் நடித்திருக்கிறார். ஆனால், இவர் நடித்த எவையும் பெரிதாக மக்கள் மத்தியில் கவனம் ஈர்க்காமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது.