/பிரபல சினிமா விமர்சகர் சத்யேந்திரா மரணம்! உடலை வாங்க வராத உறவினர்கள்..உதவிய பிரேமலதா

தமிழ் சினிமா நடிகராகவும், விமர்சகராகவும் இருப்பவர் சத்யேந்திரா. இவர், சமீபத்தில் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்து விட்டார். இதையடுத்து இவரது உடலை உறவினர்கள் யாரும் முன்வரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
சினிமா விமர்சகர்களிடையே மிகவும் பிரபலமாக இருந்தவர், சத்யேந்திரா. இவரது வீடியோக்கள் மிகவும் பிரபலம். இவர் உயிரிழந்ததாக வெளியான தகவல், கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, இவருடைய உடலை வாங்க உறவின்கள் யாரும் முன்வரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
எந்தவொரு புதிய திரைப்படங்கள் திரைக்கு வந்தாலும், முதல் ஆளாக வந்து வீடியோ ரிவ்யூவை வெளியிடுபவர் சத்யேந்திரா. தனித்துவமான விமர்சனங்கள், கருத்துகளுக்காக அறியப்பட்ட அவர், சமீபத்தில் வெளியான ‘கருப்பு’ திரைப்படத்திற்கு கூட விமர்சனத்தை வெளியிட்டிருந்தார். கடந்த சில நாட்களாக உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு வந்த சத்யேந்திரா, ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.
கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு, மண்வாசனை உள்ளிட்ட திரைப்படங்களிலும், சீரியல்களிலும் சத்யேந்திரா நடித்திருக்கிறார். இவர் தொடங்கிய யூடியூப் சேனலில் பெரிதாக அவர் வெளியிட்டு வந்தது அனைத்துமே, திரை விமர்சனங்கள்தான். சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட, புதுப்படத்திற்கு விமர்சனத்தை வெளியிட்டிருந்த இவர் தற்போது உயிரிழந்திருப்பதாக வெளியாகியிருக்கும் செய்தி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
சத்யேந்திராவின் பூர்வீகம், பெங்களூரு என்று கூறப்படுகிறது. இவரது உடலை வாங்குவதற்கு உறவினர்கள் யாரும் முன்வரவில்லை என கூறப்படுகிறது. பெங்களூருவில் இருக்கும் இவரது உறவினர்கள் யாரையும் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் இவரது உடல் ராயப்பேட்டை மருத்துவமனையில் இருக்கும் பிணவறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாம். இது தொடர்பாக, வினோதினி வைத்தியநாதன் சமூக வலைதள பக்கங்கலில் சத்யேந்திரா குறித்த கருத்துகளை பகிர்ந்திருக்கிறார்.
சத்யேந்திராவின் உடலை அடக்கம் செய்ய, யாரும் இல்லாததால் தேமுதிக கட்சி தயாராக இருப்பதாக அக்கட்சியின் பிரமுகர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் அறிவித்திருக்கிறார். தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் இது குறித்து பதிவினை வெளியிட்டிருக்கும் அவர், “நடிகரும், சினிமா விமர்சகருமான சத்யேந்திரா மரணமடைந்த செய்தி, மிகுந்த வேதனையை அளிக்கிறது. அவரது குடும்பத்தினர் அல்லது உறவினர்கள் யாரும் இப்போது அருகில் இல்லை என்றும், அவருக்காக உதவ முன்வரவில்லை என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. உண்மையில் அவருக்கு ஆதரவாக யாரும் இல்லாத நிலை இருந்தால், கேப்டன் வள்ளல் விஜயகாந்த் அறக்கட்டளை சார்பாக அவருடைய மருத்துவமனை செலவுகள், இறுதி சடங்கு செலவுகள் உள்ளிட்ட அவருக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய, தேமுதிக தயாராக இருக்கும். மனிதநேய அடிப்படையில், இது போன்ற ஒரு சூழலில் அவருக்கு உதவ தேமுதிக தயாராக இருக்கிறது” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இவரது இந்த செயல், பாராட்டுகளை பெற்று வருகிறது.