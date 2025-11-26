“விஜய்யுடன் நடித்து விட வேண்டும்” - நிறைவேறாத பிரபல நடிகரின் ஆசை!

Munishkanth Regrets Not Acting With Vijay : தமிழ் சினிமாவில் இருந்து விரைவில் விலக இருப்பவர் விஜய். இவருடன் கடைசி படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்று எவ்வளவோ ஆசைப்பட்டு கடைசி இது நடக்காமல் போனதாக பிரபல நடிகர் ஒருவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
விஜய்யின் கடைசி படம்:
30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, தமிழ் திரையுலகில் ஹீரோவாக நடித்து தனக்கென பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தை சேர்த்து வைத்திருப்பவர் விஜய். கடந்த சில ஆண்டுகளாக படத்தில் அரசியல் பேசி வந்த அவர், இப்போது களத்திலும் இறங்கி அரசியல் பேச இருக்கிறார். கடந்த ஆண்டு, தமிழக வெற்றி கழகம் எனும் கட்சியை ஆரம்பத்தை இவர் மற்றும் தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார். 2026 ஆம் ஆண்டின் சட்டமன்றத் தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளராக களமிறங்கும் விஜய், சினிமாவிற்கு முழுக்கு போடுவதாக எப்போது அறிவித்து விட்டார். தான் கமிட்டாகியிருக்கும் கடைசி படத்தில் நடித்து முடித்துவிட்டு, அரசியலில் இறங்கப்போவதாக கூறிய விஜய், அதற்கான வேலைகளையும் ஆரம்பித்து விட்டார்.
விஜய்யின் கடைசி படமாக ஜனநாயகன் உருவாகி இருக்கிறது. வரும் ஜனவரி மாதம் வெளியாகும் இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜாேடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். கூடவே, முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இதன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணிகள் தற்போது நடந்து வருகிறது. இதன் இசை வெளியீட்டு விழா, வரும் டிசம்பர் 27ஆம் தேதி மலேசியாவில் நடக்க இருக்கிறது.
ஜனநாயகன் படத்தில் நடிக்க ஆசைப்பட்ட நடிகர்!
நடிகர் முனீஸ்காந்த், சமீபத்தில் மிடில் கிளாஸ் என்கிற படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படம் குறித்த பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் அவர் கலந்து கொண்ட போது அவரிடம் சில கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. அப்போது, ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நீங்கள் நடித்துள்ளீர்களா? என ஒரு செய்தியாளர் கேட்டார். அதற்கு முனீஸ்காந்த் கொடுத்திருக்கும் பதில்தான் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
ஜனநாயகன் படத்திற்கு பிறகு விஜய் படத்தில் இருந்து விலகுவதாக கூறியதை அடுத்து, எப்படியாவது அதில் நடித்து விட வேண்டும் என்று தான் நினைத்ததாக முனீஸ்காந்த் கூறினார். அந்த படத்தில், தனக்கு கூட்டத்தில் இருக்கும் ஒருவர் போல நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தால் கூட போதுமென ஹெச்.வினோத்திடம் கேட்டாராம். வாய்ப்பும் கிடைத்தது, ஆனால், தான் வேறு ஒரு சின்ன படத்தில் கமிட் ஆகிவிட்டதால் தன்னால் அதில் நடிக்க முடியாமல் போய் விட்டதாக முனீஸ்காந்த் கூறியிருக்கிறார். இப்படி நடிக்க முடியாமல் போனதை நினைத்து, தான் வருந்துவதாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
லியோ படத்தில் இருந்து..
முண்டாசுப்பட்டி திரைப்படத்தில் இவர் முனீஸ்காந்த் என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்ததால் இதுவே இவரது பெயரானது. இந்த கேரக்டர் ஹிட் ஆனதை தொடர்ந்து இவருக்கு தொடர்ந்து காமெடி சார்ந்த கேரக்டர்களில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால், சினிமாவிற்கு தான் வில்லனாக வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் வந்ததாகவும், தன்னை காமெடியன் ஆக்கி விட்டதாகவும் கூறியிருக்கிறார். இவர், லியோ படத்தில் இருந்தே, விஜய்யுடன் நடிக்க முயற்சி செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
