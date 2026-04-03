ஹேப்பி ராஜ் வெற்றியை தொடர்ந்து..ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிக்கும் திரைப்படம்! எதிர்பாராத கூட்டணி..

தமிழ் திரையுலகில், இசையமைப்பாளராகவும் ஹீரோவாகவும் இருப்பவர், ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார். இவர் நடப்பில் வெளியான டார்லிங், த்ரிஷா இல்லன்னா நயன்தாரா, எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, செம உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. இதையடுத்து, சில நாட்களுக்கு முன்னதாக இவருடைய ஹேப்பி ராஜ் திரைப்படம் வெளியானது. அதைத்தொடர்ந்து, அவரது அடுத்த படத்தின் அப்டேட்டும் வெளியாகி இருக்கிறது.
ஜி.வி.பிரகாஷ் அடுத்து நடிக்கும் படம்!
ஜி.வி.பிரகாஷ், தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களுள் ஒருவர். தமிழில் மட்டுமல்லாது இன்னும் பல மொழிகளில் படங்களுக்கு இசையமைத்து வருகிறார். இவர், இயக்குநர் பா.ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் புதிய படம் ஒன்றில் நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இதனை, பா.ரஞ்சித்தின் துணை இயக்குநர் ஒருவர் இயக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்படத்தின் டைட்டில், ‘வேட்கை’ என பேசப்படுகிறது.
நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிக்கும் பெரும்பாலான திரைப்படங்கள், சமூக பிரச்சனைகளை பேசுவதாக இருக்கும். ஜி.வி.பிரகாஷும் சமூக வலைதளங்களில் ஓரளவிற்கு அரசியல் மற்றும் சமூக நலன் சார்ந்து பேசுபவராக இருக்கிறார். இதனால், இப்போது இணையும் கூட்டணி கண்டிப்பாக வெற்றிக்கூட்டணியாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தேர்தலில் வாக்களிக்க வேண்டுகோள்!
கடந்த 27 ஆம் தேதி அன்று தமிழகம் முழுவதும் புதுமுக இயக்குனர் மரியா ராஜா இலஞ்செழியன் இயக்கத்தில் ஜி.வி. பிரகாஷ்குமார் நடிப்பில் ஸ்ரீ கௌரிபிரியா ஆகியோர் நடித்து வெளியாகி உள்ள ஹாப்பி ராஜ் திரைப்படத்தை தொடர்ந்து, நடிகர் ஜி.வி.பிரகாஷ் மாவட்ட வாரியாக தனது குழுவுடன் திரையரங்குக்கு சென்று ரசிகருடன் படம் பார்த்து வருகிறார்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் நான்கு மாட வீதியில் உள்ள சக்தி திரையரங்கிற்கு வருகை தந்த அவருக்கு அவரது ரசிகர்கள் பட்டாசு வெடித்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர், பின்னர் திரையரங்கிற்குள் சென்றவர் ரசிகர்களுடன் ஹாப்பிராஜ் திரைப்படத்தை ரசிகர்களுடன் அமர்ந்து திரைப்படத்தைப் பார்த்து கலந்துரையாடினார், திரையரங்கிற்கு வந்திருந்த ஜி.வி.பிரகாஷ் உடன் அவரது ரசிகர்கள் புகைப்படம் மற்றும் செல்பி எடுக்க முண்டி அடித்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்...
ஹாப்பிராஜ் என்ற தமிழ் படம் குடும்ப பாங்கான படம் என்றும், தமிழக மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பு பெற்றுள்ள படமாக உள்ளதாகவும், அனைவரும் விரும்பி பார்க்கும் அளவிற்கு அனைத்து திரையரங்குகளும் நிரம்பி காணப்படுவதை நாங்கள் தினந்தோறும் சென்று பார்ப்பது தங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசியவர் இனிவரும் காலங்களில் தமிழ் திரைப்படங்களுக்கு தமிழில் பெயர் வைத்தால் நன்றாக தான் இருக்கும் என்றவர், அரசியலில் விஜய் வந்துள்ளது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அளித்தவர், என்னுடைய வாழ்த்துக்களை அவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும், நான் எந்த கட்சியை சார்ந்தவன் அல்ல என்றும் அனைவரும் இந்த தேர்தலில் கட்டாயம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார்.
மேலும் படிக்க | 2வது திருமணம் ஆன பின்பும்..நாக சைதன்யாவின் டாட்டூவை அழிக்காத சமந்தா! வீடியோ இதோ..
மேலும் படிக்க | விஜய்க்கு த்ரிஷா வைத்த செல்லப்பெயர்! என்ன தெரியுமா? போன்ல இப்படி சேவ் பண்ணியிருப்பாங்க..
