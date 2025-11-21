விஜய்யின் அரசியல் வருகை குறித்து பேசிய விஜய் ஆண்டனி! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

Vijay Antony About Vijay In Politics : நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்தது ஒரு போட்டியாக பார்க்கக் கூடாது அரசியலுக்கு யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம் ஆனால் மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வர வேண்டும் என சங்கராபுரம் பகுதியில் நூறு சாமி படப்பிடிப்பில் விஜய் ஆண்டனி செய்தியாளரை சந்தித்து பேசினார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நடிகர் விஜய் ஆண்டனி தயாரித்து நடிக்கும் இயக்குனர் சசி இயக்கத்தில் உருவாகும் நூறுசாமி படப்பிடிப்பு தற்போது சங்கராபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.
செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு!
செய்தியாளர்களை சந்தித்த நடிகர் விஜய் ஆண்டனி, தமிழ் சினிமாவில் பிச்சைக்காரன் படம் மிகப்பெரிய பொதுமக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பு பெற்ற நிலையில் பிச்சைக்காரன் படத்தை மிஞ்சி இன்னொரு படத்தை என்னால் இதுவரை எடுக்க முடியவில்லை எனவும்
படம் இயக்குவது குறித்து..
பிச்சைக்காரன் படத்திற்கு ஒரு நிகரான படம் தான் தற்போது எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் நூறுசாமி படம் உண்மை சம்பவத்தை மையப்படுத்தியே இந்த படம் உருவாகி வருகிறது எனவும் கூறினார்.
தொடர்ந்து, நூறுசாமி படம் அம்மாவை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டு வருவதாக பிச்சைக்காரன் படத்திலிருந்து வரும் மற்றொரு அம்மா தான் நூறுசாமி படம் எனவும் தெரிவித்தார்.
விஜய் ஆண்டனி, நூறுசாமி படம் மே மாதம் - 1 திரைக்கு வர உள்ளதாகவும் தற்போது உள்ள கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நூறு சாமிபடம் அமைந்துள்ளதாகவும் தமிழக மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை இந்த படம் பெரும் எனவும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போது விஜய் ஆண்டனி நடித்து ஓட்டிட்டியில் வெளியான சக்தி திருமகன் திரைப்படம் தமிழக மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்று வெற்றி அடைந்த நிலையில் அதன் இரண்டாம் பாகம் எடுக்க உள்ளதாக விஜய் ஆண்டனி தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
ஏஐ குறித்து பேச்சு..
Ai -தொழில் நுட்பத்தின் உச்சத்தில் நாம் வாழ்ந்து வருவதாகவும் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு மக்கள் மாறி வருவதாகவும் தன்னைத்தானே மாற்றி வாழும் ஒரு சமூகமாக மனித சமூகம் மாற்றி வாழ்ந்து வளர்ச்சி அடைந்து வருவதாகவும் கூறினார்.
மேலும், Ai -தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்றவாறு எதிர்காலத்தில் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலை தற்போது உருவாகி வருவதாகவும்
வரும் காலங்களில் Ai -தொழில்நுட்பத்தால் விவசாயிகள் அதிக அளவில் பயன்பெற வாய்ப்புள்ளதாகவும் மனிதனின் உழைப்பை எளிமைப்படுத்தும் ஒரு தளமாக தான் தற்போதைய Aiவிளங்கி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
விஜய் அரசியல் பிரவேசம்:
கடைசியாக நடிகர் விஜய் அரசியலில் குதித்துள்ளார் என கேள்வி எழுப்ப்பிய போது, “அரசியல் களத்தில் யார் வேண்டுமானாலும் போட்டி போடலாம் அரசியலுக்கு வருபவர் எல்லாமே மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற நினைப்போடு அரசியலுக்கு வருகிறார்கள் எனவும் விஜய் அரசியலுக்கு வந்தது ஒரு போட்டியாக பார்க்கக் கூடாது யார் வந்தாலும் மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும்” என பேசினார்.
