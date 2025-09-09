சினிமா வரலாற்றிலேயே மிக பெரிய செட்! எங்கே தெரியுமா?

Biggest Slum Set In cinema: ஹைதராபாத்தில், 30 ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்திய சினிமா வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய குடிசைப்பகுதி செட் அமைக்கப்படுகிறது.
இது, நானி நடிக்கும் தி பாரடைஸ் திரைப்படத்திற்காக தயாராகிறது.
இந்தப் படத்தை, தசரா மூலம் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஓடேலா இயக்குகிறார். கதாநாயகன் குடிசைப்பகுதியில் பிறந்து வளர்ந்து, பின்னர் உச்சத்துக்கு செல்வதை மையமாகக் கொண்ட கதை என்பதால், இவ்வளவு பெரிய செட் தேவைப்பட்டது.
பாகுபலியில் காணப்பட்ட “மகிழ்மதி பேரரசு” போலவே, இங்கு “குடிசைப்பகுதி பேரரசு” உருவாக்கப்படுகிறது. மையத்தில் இருக்கும் பெரிய வளைவு (Arch) கதாநாயகனின் பேரரசின் அடையாளமாக இருக்கும். இதை அறிவிப்பு வீடியோ, போஸ்டர்களிலேயே ரசிகர்கள் பார்த்துள்ளனர்.
இந்தப்படம், ராக்ஸ்டார் அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைப்பில் உருவாகிறது. SLV Cinemas தயாரிப்பில் உருவாகும் இப்படம், 2026 மார்ச் 26 அன்று உலகளாவிய ரீதியில் 8 மொழிகளில் வெளியிடப்படுகிறது—இந்தி, தெலுங்கு, தமிழ், ஆங்கிலம், ஸ்பானிஷ், வங்காளம், கன்னடம், மலையாளம்.
சுருக்கமாக:
- ஹைதராபாத்தில் 30 ஏக்கர் பரப்பளவில் குடிசைப்பகுதி செட்.
- நானி நடிக்கும் தி பாரடைஸ் படம்.
- இயக்கம்: தசரா புகழ் ஸ்ரீகாந்த் ஓடேலா.
- கதை: குடிசைப்பகுதியில் பிறந்த ஹீரோ உச்சிக்குச் செல்வது.
- பாகுபலி போல “Slums’ Empire” செட்.
- இசை: அனிருத் ரவிச்சந்தர்.
- தயாரிப்பு: SLV Cinemas.
- வெளியீடு: 26 மார்ச் 2026.
- மொழிகள்: இந்தி, தெலுங்கு, தமிழ், ஆங்கிலம், ஸ்பானிஷ், வங்காளம், கன்னடம், மலையாளம்.
