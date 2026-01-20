சூனியம் வைத்து கொள்ளப்பட்ட பிரபல நடிகை? பகீர் தகவலை பகிரும் கணவர்..

Parag Tyagi Shefali Jariwala Killed By Black Magic : திரையுலகில் பிரபலமாக இருப்பவர்கள், நன்றாக இருப்பதாக மக்கள் நினைக்கும் சமயத்திலேயே திடீரென உடல் நலக்கோளாறு ஏற்பட்டு உயிரிழந்து விடுகின்றனர். ஒரு சிலரது இறப்பு குறித்து காரணம் தெரிந்தாலும், ஒரு சில இறப்புகள் மர்மமானதாகவே இருக்கின்றன. அந்த இறப்பிற்கான காரணங்களையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அந்த வகையில், பாலிவுட்டின் பிரபல நடிகையும் மாடலுமான ஷெஃபாலி ஜரிவாலா, கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் திடீரென உயிரிழந்தார்.
ஷெஃபாலி ஜரிவாலா:
குஜராத்தை சேர்ந்த ஷெஃபாலி ஜரிவாலா, இந்தி பாடல்களின் நடித்தும்-நடனம் ஆடியும் பிரபலம் ஆனவர். இந்தி பிக்பாஸின் வைல்ட் கார்ட் பாலிவுட்டை தாண்டி சில கன்னட மொழி படங்களிலும் அவர் நடித்திருக்கிறார். இதை தவிர்த்து அவர் சில ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொண்டு பிரபலமாகி இருக்கிறார். குறிப்பாக, இந்தி பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 13வது சீசனில் இவர் வைல்ட் கார்ட் போட்டியாளராக நுழைந்தார். இதையடுத்து மக்களிடையே பிரபலமாகவும் ஆனார்.
இறப்பு:
ஷெஃபாலி, கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் 27ஆம் தேதி, தனது 42வது வயதில் மும்பையில் உள்ள தனது அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் உயிரிழந்தார். இவருக்கு, மாரடைப்பு ஏற்பட்டதால் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறாது. இதற்கு காரணமாக, அவர் வயது ஆவது தெரியாமல் இருக்க எடுத்துக்கொள்ளும் ஊசி (Anti-aging injection) காரணம் என்று சொல்லப்பட்டது. உயிரிழப்பதற்கு முந்தைய நாள் அவரது ரத்த அழுத்தம் குறைந்ததாகவும், அவரை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்ற போது அவரது உறவினர்கள் அவர் விரதம் இருந்து வந்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
கணவர் குற்றச்சாட்டு:
ஷெஃபாலி ஜரிவாலா, பராக் தியாகி என்ற பிரபல நடிகரை திருமணம் செய்திருந்தார். இவர் பல பாலிவுட் படங்களில் வில்லனாக நடித்திருக்கிறார். தன் மனைவியின் மரணம் குறித்து, பராக் தியாகி ஒரு பேட்டியில் பேசியிருக்கிறார். அப்போது, “கடவுல் எங்கிருந்தாலும் தீய சக்தியும் அங்கு இருக்கிறது. பலர், தங்களின் சொந்த துன்பங்களை விட, பிறரின் மகிழ்ச்சியை பார்த்து ரொம்ப துன்பப்படுகிறார்கள். என் மனைவி ஷெஃபாலிக்கு யார் சூனியம் செய்தார்கள் என்பது எனக்கு தெரியும். ஆனால், அதை என்னால் வெளியில் சொல்ல முடியாது. இது போல எங்கள் மீது ஒரு முறை அல்ல, இரண்டு முறை சூனியம் வைக்கப்பட்டது. ஒரு முறை, நாங்கள் அதிலிருந்து தப்பித்து விட்டோம். 2வது முறை கொஞ்சம் கடுமையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. என்ன நடந்தது என்பது எனக்கு தெரியவில்லை” என்று கூறியிருக்கிறார்.
பரபரப்பு!
பராக் தியாகி, இவ்வாறு தெரிவித்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் பலரையும் அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. இவ்வாறான அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் பெரும்பாலும் யாராலும் நம்பப்படுவதில்லை. ஆனால், தன் மனைவியின் இறப்பிற்கு சூனியம்தான் காரணம் என ஒரு நடிகர் கூறுவது, பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. பராக் தியாகி, பாலிவுட்டில் அமிதாப் பச்சன், சல்மான் கான் உள்ளிட்டோருடனும், தெலுங்கில் பவன் கல்யாண் மற்றும் மகேஷ் பாபு உள்ளிட்டோருக்கும் வில்லாக சில படங்களில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
