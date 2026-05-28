/பிரபாஸ் கட்டி வரும் பிரமாண்ட பங்களா! வீட்டில் தியேட்டர், நிச்சல் குளம் இன்னும் பல..

பிரபல பான் இந்திய நடிகர் பிரபாஸ், பல கோடி செலவில் தற்போது விலை அதிகமுள்ள பங்களா வீடு ஒன்றை கட்டி வருகிறார். இதன் மதிப்பு மட்டும் எவ்வளவு தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!
இந்திய திரையுலகில் இருக்கும் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் பிரபாஸ். இவர் நடிப்பவை, பெரும்பாலும் பான் இந்திய படங்களாகவே இருக்கின்றன. இந்த சமயத்தில், இவர் தற்போது புதிதாக கட்டி வரும் வீடு குறித்த தகவல்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இந்திய திரையுலகில் மிகவும் பிரபலமான நடிகராகவும், இந்திய சினிமாவின் முகம் ஆகவும் விலகுகிறார் பிரபாஸ். பாகுபலி படத்திற்கு பிறகு, உலக அளவில் பேமஸ் ஆன இவர், தற்போது நடித்துவரும் படங்கள் எல்லாமே பெரிய பட்ஜெட் படங்களாக இருக்கின்றன. இந்த சமயத்தில், அவர் தற்போது கட்டி வரும் பங்களா வீடு குறித்த தகவல்கள் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.
நடிகர் பிரபாஸ், தற்போது ஹைதராபாத்தில் பெரிய பங்களா வீட்டை கட்டி வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஹைதராபாத்தில் 3 ஏக்கர் நிலத்தில் அந்த வீடு கட்டப்படுவதாகவும், இதில் கட்டுமான பணிகள் மட்டும் சுமார் ரூ.180 கோடி என்றும் கூறப்படுகிறது. பெரிய அளவில் கட்டப்படும் இந்த வீடு பிரபாஸ் தங்குவதற்காகவா, அல்லது இதை வாடகை விடப் போகிறாரா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.
பிரபாஸ் 3 ஏக்கர் நிலத்தில் கட்டி வரும் இந்த வீட்டில், பல வசதிகள் செய்யப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது, வீட்டிற்குள்ளேயே நீச்சல் குளம், 20 பேர் அமர்ந்து பார்க்கும் வகையில் மினி தியேட்டர், உடற்பயிற்சி செய்ய பர்சனல் ஜிம் உள்ளிட்டவை இந்த வீட்டில் அடக்கம். பல வகையான மின்விளக்குகள், பிரைட்டான வண்ணம் பூசிய சுவர் என்று இந்த வீட்டின் மாதிரி புகைப்படம் ஒன்று தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
நடிகர் பிரபாஸுக்கு இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, இத்தாலியிலும் ஒரு பங்களா வீடு இருக்கிறது. மலை உச்சியில் கட்டப்பட்டிருக்கும் அந்த வீட்டில், அருகிலேயே நீர்நிலைகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது அந்த இடத்திற்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கும், அங்கு இருக்கும் முழு வாசிகளுக்கும் வாடகை விடப்படுமாம். அப்படி யாரும் வாடகைக்கு இல்லாத பட்சத்தில், பிரபாஸ் அங்கு சில நாட்கள் தங்கிக் கொள்வாராம்.
இதேபோல, பிரபாஸிற்கு லண்டனிலும் வீடு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அந்த வீட்டை அவர் சூட்டிங்கிற்காக வாடகை விட்டு வந்ததாக தகவல் வெளியாகியுங்கள். இந்த இரு வீட்டின் விலைகளை கிட்டத்தட்ட 90 கோடி மதிப்பு பெரும் என்று அனுமாணிக்கப்படுகிறது.
நடிகர் பிரபாஸ், பாகுலி படத்திற்கு பின்பு நடித்த பல பான் இந்திய படங்கள் பெரிதாக சொதப்பியது. சாஹோ, ராதே ஷ்யாம், ஆதி புருஷ், சலார் உள்ளிட்ட படங்கள் அவருக்கு பெரிய வெற்றியை தரவில்லை. கடைசியாக, 2024ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘கல்கி’ திரைப்படம் ஓரளவிற்கு நல்ல வசூலையும் விமர்சனத்தையும் பெற்றது. இதையடுத்து, அவர் தி ராஜா சாப் திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இது பெரிதாக ஓடவில்லை. தற்போது ஃபாசி, ஸ்பிரிட், கல்கி ஏடி 2ஆம் பாகம் உள்ளிட்டவற்றிலும் நடித்து வருகிறார். இவை விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.