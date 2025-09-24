பிரபுதேவா பட இயக்குநர் உயிரிழப்பு! சோகத்தில் ரசிகர்கள்-எந்த படத்தை இயக்கியவர் தெரியுமா?

Prabhu Deva Movie Director Narayanamurthy Passes Away : திரையுலகில் நுழையும் அனைவரும் பிரபலமாகி விடுவதில்லை. ஒரு சிலர், ஏதேனும் ஓரிரெண்டு ஹிட் படங்களை கொடுத்து விட்டு பின்னர் திரையுலகில் பெரிதாக ஆக்டிவாக இல்லாமல் இருந்து விடுவர். பின்னர் அவர்கள் இறக்கும் போதோ, அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஏதேனும் பெரிய மாற்றம் நிகழும் போதோதான் “ஓ..இவரு அவர்தானே..” என்று பலருக்கு தெரியும். அப்படித்தான், இப்போதும் ஒரு திரைப்பட இயக்குநர் உயிரிழந்துள்ளார். இவர் குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
பிரபுதேவா பட இயக்குநர்:
2001ஆம் ஆண்டு, பிரபுதேவா நடிப்பில் வெளியான படம், 'மனதை திருடி விட்டாய்'. இந்த படத்தில் வடிவேலு, காயத்ரி ஜெயராமன், கெளசல்யா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருப்பர். இப்படத்தை ,நாராயணமூர்த்தி என்பவர் இயக்கியிருந்தார். இப்படத்தின் காமெடி மற்றும் டைலாக்குகள் பெரிய அளவில் ஹிட் ஆனதற்கு, இவர் ரைட்டிங்கும் ஒரு காரணம். மனதை திருடி விட்டாய் படத்தை மட்டுமல்ல, 'ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன்' படத்தையும் நாராயணமூர்த்தி
இயக்கியிருக்கிறார்.
உயிரிழப்பு!
இயக்குநர் நாராயண மூர்த்தி, இப்போது திரையுலகில் பெரிதாக ஆக்டிவாக இல்லை. இவர், நெஞ்சு வலி காரணமாக நேற்று இரவு 8.30 மணி அளவில் காலமானார்.
சென்னை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் கடந்த ஒரு வாரமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த இவர், செப்டம்பர் 23ஆம் தேதியான நேற்று உயிரிழந்திருக்கிறார். அவருக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறார். பிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்த அவர், தற்போது வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
மகன் லண்டனில் வேலை பார்த்து வரும் நிலையில், தற்போது சென்னையில் இயக்குநர் நாராயண மூர்த்தி உயிரிழந்திருப்பது சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. லண்டனில் இருந்து மகன் வந்த பிறகுதான் இறுதி சடங்கு என்பதால், இயக்குனர் நாராயணமூர்த்தியின் உடலை தனியார் மருத்துவமனையில் பாதுகாப்பாக வைத்துள்ளனர். வெள்ளிக்கிழமை அன்று பம்மலில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இறுதி சடங்குகள் நடைபெறும் என்று பத்திரிகைகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | மறைந்த நடிகர் ரோபோ ஷங்கரின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா? முழு விவரம் இதோ
மேலும் படிக்க | ரோபோ சங்கரின் கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றும் கமல்! என்ன தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ