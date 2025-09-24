English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பிரபுதேவா பட இயக்குநர் உயிரிழப்பு! சோகத்தில் ரசிகர்கள்-எந்த படத்தை இயக்கியவர் தெரியுமா?

Prabhu Deva Movie Director Narayanamurthy Passes Away : பிரபு தேவா நடிப்பில் வெளியான படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் ஒருவர் தற்போது உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 24, 2025, 01:03 PM IST
  • பிரபு தேவா பட இயக்குநர் மரணம்!
  • மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு
  • வெள்ளியன்று இறுதி சடங்கு

பிரபுதேவா பட இயக்குநர் உயிரிழப்பு! சோகத்தில் ரசிகர்கள்-எந்த படத்தை இயக்கியவர் தெரியுமா?

Prabhu Deva Movie Director Narayanamurthy Passes Away : திரையுலகில் நுழையும் அனைவரும் பிரபலமாகி விடுவதில்லை. ஒரு சிலர், ஏதேனும் ஓரிரெண்டு ஹிட் படங்களை கொடுத்து விட்டு பின்னர் திரையுலகில் பெரிதாக ஆக்டிவாக இல்லாமல் இருந்து விடுவர். பின்னர் அவர்கள் இறக்கும் போதோ, அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஏதேனும் பெரிய மாற்றம் நிகழும் போதோதான் “ஓ..இவரு அவர்தானே..” என்று பலருக்கு தெரியும். அப்படித்தான், இப்போதும் ஒரு திரைப்பட இயக்குநர் உயிரிழந்துள்ளார். இவர் குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

பிரபுதேவா பட இயக்குநர்:

2001ஆம் ஆண்டு, பிரபுதேவா நடிப்பில் வெளியான படம், 'மனதை திருடி விட்டாய்'. இந்த படத்தில் வடிவேலு, காயத்ரி ஜெயராமன், கெளசல்யா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருப்பர். இப்படத்தை ,நாராயணமூர்த்தி என்பவர் இயக்கியிருந்தார். இப்படத்தின் காமெடி மற்றும் டைலாக்குகள் பெரிய அளவில் ஹிட் ஆனதற்கு, இவர் ரைட்டிங்கும் ஒரு காரணம். மனதை திருடி விட்டாய் படத்தை மட்டுமல்ல,  'ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன்' படத்தையும் நாராயணமூர்த்தி 
இயக்கியிருக்கிறார். 

உயிரிழப்பு!

இயக்குநர் நாராயண மூர்த்தி, இப்போது திரையுலகில் பெரிதாக ஆக்டிவாக இல்லை. இவர், நெஞ்சு வலி காரணமாக நேற்று இரவு 8.30 மணி அளவில் காலமானார். 

சென்னை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் கடந்த ஒரு வாரமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த இவர், செப்டம்பர் 23ஆம் தேதியான நேற்று உயிரிழந்திருக்கிறார்.  அவருக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறார். பிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்த அவர், தற்போது வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

மகன் லண்டனில் வேலை பார்த்து வரும் நிலையில், தற்போது சென்னையில் இயக்குநர் நாராயண மூர்த்தி உயிரிழந்திருப்பது சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. லண்டனில் இருந்து  மகன் வந்த பிறகுதான் இறுதி சடங்கு என்பதால், இயக்குனர் நாராயணமூர்த்தியின் உடலை தனியார் மருத்துவமனையில் பாதுகாப்பாக வைத்துள்ளனர். வெள்ளிக்கிழமை அன்று பம்மலில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இறுதி சடங்குகள் நடைபெறும் என்று பத்திரிகைகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Prabhu Deva

