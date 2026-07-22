/“பழைய காதல் மறக்குமா?” குஷ்பு பெயரை கேட்டவுடன் பிரபு கொடுத்த ரியாக்ஷன்! வைரல்..

Prabhu Kushboo Name Video : தமிழ் திரையுலகை பற்றி யாருக்கு தெரிந்திருந்தாலும் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு குஷ்பு-பிரபு காதல் கதையை பற்றியும் தெரிந்திருக்கும். அப்படி தெரியாதவர்களும் கூட குறைந்தபட்சம், அவர்கள் நடித்த படங்கள் குறித்து கேள்வியாவது பட்டிருப்பார்கள். இந்த காதல் கதை குறித்தும், தற்போது இருவரும் வாழ்வில் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்தும், பிரபு சமீபத்தில் குஷ்புவின் பெயரை கேட்டு கொடுத்த ரியாக்ஷன் குறித்தும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
குஷ்புவை ஹீரேயினாக நடிக்க வைக்க 17 வயதிலேயே பல்வேறு இயக்குநர்கள் அவர் வீட்டிற்கு வெளியே லைன் கட்டி நிற்க ஆரம்பித்து விட்டனர். அவருடைய சினிமா வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரமும், பிற்காலத்தில் அவருக்கு கோயில் கட்டும் அளவிற்கு ரசிகர்களை பெற்றுத்தந்த படமும் ‘சின்னத்தம்பி’தான். இந்த படத்தில் குஷ்புவும் பிரவும் ஒன்றாக சேர்ந்து நடித்திருந்தனர். இப்படத்தில் நடிக்கும் போது, இருவருக்கும் காதல் பற்றியதாக கூறப்படுகிறது. அந்த சமயத்தில் பிரபுவிற்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆகியிருந்தது.
குஷ்புவும் பிரபுவும் காதல் உறவில் இருந்ததாக கூறப்பட்டத்தை அடுத்து, அவர்களின் ஆன்-ஸ்கிரீன் கெமிஸ்டிரியையும் ரசிகர்கள் பெரிதாய் கொண்டாடினர். ஒரு கட்டத்தில் குஷ்புவும் பிரபுவும் தங்களின் போயஸ் கார்டன் இல்லத்தில் லிவ்-இன் உறவில் வாழ்ந்து வருவதாகவும், வீட்டிலயே திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் கூறப்பட்டது. பிரபுவின் செயல்கள், அவருடைய தந்தையும் நடிகருமான சிவாஜி கணேசனுக்கு அவப்பெயரை ஏற்படுத்தியதாக கூறப்பட்டதால், அவரே இந்த உறவிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்ததாக ஒரு தகவலும் இருக்கிறது. ஆனால், இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ சான்றுகள் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
சமீபத்தில் நடிகர் பிரபு பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, பேட்டி எடுக்கும் ஒரு பெண்ணிடம் “உங்கள் பெயர் என்ன?” என்று கேட்டார். அந்த பெண், “குஷ்பு” என்று கூறினார். அதற்கு அவர் “குஷ்புவா..?” என்று கேட்டு விட்டு சத்தமாக சிரித்தார். அருகில் இருந்த அனைவரும் சிரிக்கின்றனர். இந்த வீடியாேதான் தற்பாேது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Them:He mustve moved on its been so long— Aryan (@Pokeamole_) July 21, 2026
Meanwhile him: pic.twitter.com/5O4ftcmGXd
பிரபு, இப்படி “குஷ்புவா?” என்று கேட்டு சிரித்ததற்கு நெட்டிசன்கள் பலவாறாக ரியாக்ட் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, ஒரு சிலர் “ஆண்கள் மூவ் ஆன் ஆகவே மாட்டார்கள்” என்று கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். இன்னும் சிலர், குஷ்பு-பிரபுவின் காதலை கமெண்ட் செக்ஷனில் நினைவு கூர்ந்து வருகின்றனர். எது எப்படி இருப்பினும்,
குஷ்பு, 2000ஆம் ஆண்டில் சுந்தர்.சியை திருமணம் செய்து காெண்டார். இவர்களுக்கு இரு மகள்கள் உள்ளனர். அதில் மூத்த மகளை சமீபத்தில்தான் திருமணம் செய்து கொடுத்தார். பிரபுவும் தன்னுடைய குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வருகிறார். இவர், தன் பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்து பேரப்பிள்ளைகளையே பார்த்து விட்டார்.
ஒரு முறை அவரிடம் பிரபுவுடனான உறவு குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர் பழைய விஷயங்கள் பழையதாகவே இருக்கட்டும் என்று கூறியதோடு இப்போது இரு குடும்பமும் ஒருவர் மீது ஒருவர் நல்ல மரியாதையோடு இருக்கிறோம் என்றும் பேசியிருந்தார். மேலும், தான் இப்போது யாரையும் துன்புறுத்த விரும்பவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார்.