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“பழைய காதல் மறக்குமா?” குஷ்பு பெயரை கேட்டவுடன் பிரபு கொடுத்த ரியாக்ஷன்! வைரல்..

Prabhu Kushboo Name Video : 80களில், தமிழ் திரையுலகின் திரை காதல் ஜாேடிகளாக இருந்தவர்கள்தான் குஷ்புவும் பிரபுவும். இவர்கள் இருவரும் நிஜத்திலும் காதலித்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து, சமீபத்திய நிகழ்வு ஒன்றில் குஷ்புவின் பெயரை கேட்டு விட்டு பிரபு கொடுத்த ரியாக்ஷன் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByYuvashree
Published: Jul 22, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:02 PM IST
“பழைய காதல் மறக்குமா?” குஷ்பு பெயரை கேட்டவுடன் பிரபு கொடுத்த ரியாக்ஷன்! வைரல்..

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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“பழைய காதல் மறக்குமா?” குஷ்பு பெயரை கேட்டவுடன் பிரபு கொடுத்த ரியாக்ஷன்! வைரல்..
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