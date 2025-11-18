English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு பெரிய மனசு.. நண்பருக்கு சர்ப்ரைஸ்.. எதுக்கு இந்த திடீர் பரிசு?

பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு பெரிய மனசு.. நண்பருக்கு சர்ப்ரைஸ்.. எதுக்கு இந்த திடீர் பரிசு?

Pradeep Ranganathan: நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன், தனது நண்பர் ஒருவருக்கு கார் ஒன்றை பரிசளித்திருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வரும் நிலையில், அவருக்கு ரசிகர்கள் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 18, 2025, 12:12 PM IST
  • பிரதீப் ரங்கநாதன் நண்பருக்கு பரிசளித்துள்ளார்
  • இணையத்தில் வைரலாகும் பதிவு
  • முழு விவரம்

Trending Photos

ஒரு காலத்தில் ரூ.20 சம்பளம்..இப்போ பல கோடிக்கு அதிபதி! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Famous Actor
ஒரு காலத்தில் ரூ.20 சம்பளம்..இப்போ பல கோடிக்கு அதிபதி! யார் தெரியுமா?
நயன்தாரா &#039;நோ&#039; சொன்ன மெகா ஹிட் திரைப்படங்கள்
camera icon8
Lady Superstar Nayanthara
நயன்தாரா 'நோ' சொன்ன மெகா ஹிட் திரைப்படங்கள்
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள், லிஸ்ட் இதோ
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள், லிஸ்ட் இதோ
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : பைனல் லிஸ்ட் வரும் தேதி இதுதான்!
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : பைனல் லிஸ்ட் வரும் தேதி இதுதான்!
பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு பெரிய மனசு.. நண்பருக்கு சர்ப்ரைஸ்.. எதுக்கு இந்த திடீர் பரிசு?

Pradeep Ranganathan gift to his friend Ramesh Narayanan: நடிகரும் இயக்குநருமான பிரதீப் ரங்கநாதன், குறுகிய காலத்திலேயே மக்களின் மனதில் இடம் பிடித்துவிட்டார். இளம் நடிகர்கள் திரையில் நீடிப்பது கடினமாக இருக்கும் சூழலில், இரண்டு, மூன்று படங்களியே தனக்கான் ஒரு மார்க்கெட்டை பிரதீப் உருவாக்கிவிட்டார் என்றே சொல்லலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

Pradeep Ranganathan: இயக்குநர் டூ நடிகர் 

முதலில், நடிகர் ஜெயம்ரவி, காஜல் அகர்வால் ஆகியோரை வைத்து கோமாளி என்ற படத்தை இயக்கினார். 2019ஆம் ஆண்டு வெளியான இப்படம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இதையடுத்து அவரே இயக்கி ஹீரோவாக நடித்த லவ் டுடே படம் வெளியானது. அப்படத்திற்கும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. அதன் மூலம் அவருக்கு இளைஞர்கள் மத்தியில் ரசிகர்களும் உருவாகினர். பின்னர் அடுத்தடுத்த படங்களில் பிரதீப் கமிட்டாகி நடக்க தொடங்கினார். 

கடந்த ஆண்டு அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் உருவான டிராகன் படம்  வெளியானது. இப்படத்தில் அனுபமா பரமேஸ்வரன், மிஸ்கின், கெளதம் வாசுதேவ் மேனன், கே.எஸ். ரவிகுமார் உள்ளிட்ட நட்சத்திரங்கள் நடித்திருந்தனர். படம் வசூல் ரீதியாகவும் வெற்றிபெற்றது. அண்மையில் இயக்குநர் கீர்த்திஸ்வரன் இயக்கத்தில் பிரதீப் நடிப்பில் உருவான  டியூட் படம் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகியது. இந்த படமும் வசூல் சாதனை சாதனை செய்தது. இதன் மூலம் ஒரு இளம் நடிகர் தொடர்ச்சியாக நடித்த மூன்று படங்களும் ரூ. 100 கோடி வசூலை எட்டியது இந்திய சினிமாவிலேயே முதல்முறை என்று கூறப்படுகிறது. 

Pradeep Ranganathan: இளம் நடிகராக சாதித்த பிரதீப்

இளம் நடிகராக அவர் சாதித்ததற்கு காரணம், பிரதீப் தற்போது ட்ரெண்டிற்கு ஏற்றவாறு கதைகளை தேந்தெடுத்து நடிப்பதுதான். அதை தனது காமெடியான பாணியில் தெரிவிப்பது இளைஞர்களை எளிதில் கவர்கிறது. தேவையான கருத்தை ஜாலியாக எடுத்துச் சென்று கூறுவதே இவரது வெற்றிக்கு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது என்று கூட சொல்லலாம். இந்த நிலையில், தனது வெற்றிக்கு பின், பிரதீப் ரங்கநாதன் தனது நண்பர் ஒருவருக்கு கார் பரிசளித்திருக்கிறார். இது தொடர்பான புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 

Pradeep Ranganathan: நண்பருக்கு பரிசு 

பிரதீப் ரங்கநாதானின் வெற்றியுடன் பயணத்த ஒருவருக்குதான் அவர் இந்த பரிசை வழங்கி இருக்கிறார். கோமாளி, லவ் டுடே, டிராகன் உள்ளிட்ட பல படங்களில் இணை இயக்குநராக பணியாற்றியவர் அவரது நண்பர் ரமேஷ் நாராயணன் . இவரை பாராட்டும் விதமாக அவருக்கு விலை உயர்ந்த கார் ஒன்றை பிரதீப் ரங்கநாதன் பரிசளித்திருக்கிறார். பலரும் இவரது இந்த பெருந்தன்மையான செயலுக்கு தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். 

மேலும் படிக்க: நயன்தாரா-கமல் சேர்ந்து நடிக்காதது ஏன்? கைக்கு எட்டி வாய்க்கு எட்டாத வாய்ப்பு..

மேலும் படிக்க: நடிகை நயன்தாராவின் பிறந்தநாள் இன்று.. அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன? முழு விவரம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Pradeep RanganathanRamesh NarayananTamil CinemaPradeep Ranganathan car gift

Trending News