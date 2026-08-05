/கஜினி பட வில்லன் நடிகர் பிரதீப் ராவத் காலமானார்... புற்றுநோயால் பாதிப்பு

Actor Pradeep Rawat Passed Away : கஜினி படத்தின் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் அனைத்து தலைமுறை ரசிகர்களாலும் அறியப்பட்ட நடிகர் பிரதீப் ராவத் நேற்று (ஆகஸ்ட் 4) மாலை 6 மணியளவில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார்.
நீண்ட நாளாக புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை மேற்கொண்டு வந்த அவர், சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று உயிரிழந்தார். அவருக்கு வயது 74.
மும்பையில் உள்ள கோகிலாபென் திருபாய் அம்பானி மருத்துவமனையில் பிரதீப் ராவத் முதலில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். பின்னர், மேற்சிகிச்சைக்காக 10 நாள்களுக்கு முன்னர் பிவாந்தியில் உள்ள புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். அவருக்கு ஒரு மனைவி மற்றும் விக்கிரமாதித்யா என்றொரு மகனும் இருக்கிறார்கள்.
தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி என பல மொழித் திரைப்படங்களில் கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடித்து வந்தார். சூர்யா நடிப்பில், ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு வெளியான கஜினி படத்தில், வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் அதுவும் டபுள் கெட்டப்பில் மிரட்டியிருப்பார்.
கஜினி திரைப்படம் மூலம்தான் பலதரப்பட்ட ரசிகர்களை அவர் சென்றடைந்தார். தமிழில் மிகச்சிறப்பாக நடித்ததையொட்டி, கஜினியின் இந்தி ரீமேக்கிலும் அவரே வில்லனாக நடித்தார்.
அத்திரைப்படத்தையும் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கியிருந்தாலும், ஆமிர் கான் நடித்திருந்தார். 2008ஆம் ஆண்டில் அப்படம் வெளியானது. அதற்கு முன்னர் 2001Eஆம் ஆண்டு வெளியான லகான் திரைப்படத்திலும் ஆமிர் கான் உடன் அவர் நடித்திருந்தார்.
தொலைக்காட்சியில் தொடராக ஒளிபரப்பான பி.ஆர். சோப்ராவின் 'மகாபாரதம்' தொடரில் துரோணரின் மகன் அஸ்வத்தாமனாக பிரதீப் ராவத் நடித்திருந்தார். இதுவே அவருக்கு பெயரை பெற்று தந்த முதல் படைப்பு.
இந்த தொடர் 1988ஆம் ஆண்டு முதல் 1990ஆம் ஆண்டுவரை தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிப்பரப்பு செய்யப்பட்டது. அதற்கு முன்பே மேரி ஜங் என்ற திரைப்படத்தில் 1985ஆம் ஆண்டு முதல்முறையாக நடித்தும் விட்டார்.
தெலுங்கில் 2004ஆம் ஆண்டு வெளியான எஸ்எஸ் ராஜமௌலியின் Sye படத்தில் நடித்ததே தென்னிந்தியாவில் இவருக்கு பெரிய திறப்பை உண்டாக்கியது. அதுதான் அவருக்கு முதல் தெலுங்கு திரைப்படம். அதன்பிறகு எக்கச்சக்கமான தெலுங்கு திரைப்படங்களிலும் வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வந்தார்.
தமிழில் அவருக்கு முதல் படம் சிம்புவின் தொட்டி ஜெயா (2005) திரைப்படம்தான். அதன்பின் கஜினி, சபரி, வாத்தியார், அசல், ராஜபாட்டை, மிரட்டல், ஹரிதாஸ், ஜில்லா, வீரம், ஆம்பள, எலி, சிவலிங்கா, ஆயிரத்தில் இருவர், மார்கெட் ராஜா எம்பிபிஎஸ், குளு குளு, டிடி ரிட்டன்ஸ் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.
இவர் தமிழில் விஜயகாந்த், விஜய், அஜித், சூர்யா, சிம்பு, விக்ரம் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றியிருக்கிறார். பிரதீப் ராவத் மறைவுக்கு திரையுலகினர் பலரும் தங்களின் இரங்கலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.