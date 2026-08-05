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கஜினி பட வில்லன் நடிகர் பிரதீப் ராவத் காலமானார்... புற்றுநோயால் பாதிப்பு

Actor Pradeep Rawat : புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட பிரபல நடிகர் பிரதீப் ராவத் (74) சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று (ஆகஸ்ட் 4) உயிரிழந்தார். இவர் சூர்யாவின் கஜினி படத்தில் வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து, தமிழ் ரசிகர்கள் மத்தியில் நன்கு அறியப்பட்டவர்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 05, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:46 AM IST
கஜினி பட வில்லன் நடிகர் பிரதீப் ராவத் காலமானார்... புற்றுநோயால் பாதிப்பு
Image Credit: Actor Pradeep Rawat Passed Away | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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கஜினி பட வில்லன் நடிகர் பிரதீப் ராவத் காலமானார்... புற்றுநோயால் பாதிப்பு
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