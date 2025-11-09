English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ஒரு காலத்தில் கார் துடைத்த புகழ்..இப்போ விலையுயர்ந்த காருக்கு ஓனர்! எத்தனை லட்சம்?

Pugazh Buys Batman Edition Car : பிரபல நகைச்சுவை கலைஞர் புகழ், தான் புதிதாக கார் வாங்கியிருப்பதாக இணையத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார். இந்த காரின் விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 9, 2025, 03:07 PM IST
ஒரு காலத்தில் கார் துடைத்த புகழ்..இப்போ விலையுயர்ந்த காருக்கு ஓனர்! எத்தனை லட்சம்?

Pugazh Buys Batman Edition Car : தமிழ் சின்னத்திரையுலகில், முக்கிய நகைச்சுவை கலைஞர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் புகழ். இவர், சமீபத்தில் விலையுயர்ந்த கார் ஒன்றை வாங்கியிருக்கிறார். இதன் விலை குறித்த விவரம் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

நகைச்சுவை கலைஞர் புகழ்:

தமிழில் பிரபலமாக இருக்கும் தொலைக்காட்சியில், முக்கிய நட்சத்திரமாக இருப்பவர் புகழ். மேடை நிகழ்ச்சிகளில், ஆரம்பத்தில் பெண் வேடமிட்டு ரசிகர்களை சிரிக்க வைத்து வந்த புகழ், பின்பு குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலமாக புகழடைய ஆரம்பித்தார். இந்த நிகழ்ச்சியின் முதல் சீசனில் கோமாளியாக நுழைந்த புகழ், பின்பு இதே நிகழ்ச்சி மூலமாக தனது வெவ்வேறு விதமான கெட்-அப் திறமைகளையும் கொண்டுள்ளவராக இருக்கிறார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் நுழைந்த பிறகு புகழ், திரைத்துறையிலும் இறங்கினார். முதலில் சிக்ஸர் படத்தில் ஆரம்பித்தது, காக்டெயில், சபாபதி, என்ன சொல்லப்போகிறாய், வீட்ல விசேஷம், வலிமை என பல படங்களில் நடித்தார். இப்போது ஹீரோவாகவும் நடித்து வருகிறார்.

கார் வாங்கிய புகழ்:

நகைச்சுவை கலைஞர் புகழ், தற்பாேது புதிதாக விலையுயர்ந்த காரை வாங்கியிருக்கிறார். இது குறித்த பதிவையும் அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார். “கார் துடைக்கும் வாட்டர் வாஷ் மேனாக பயணம் ஆரம்பித்தது. இப்போது இந்த பேட்மேன் காரின் சொந்தக்காரன்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த பேட்மேன் சீரிஸ் கார், விலையுயர்ந்த கார் ஆகும். இதனை, பல திரையுலக பிரபலங்களும் ஸ்போரட்ஸ் மேன்களும் வைத்துள்ளனர்.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pugazh (@pugazhoffl_)

இந்த Batman Edition E 6 காரின் விலை, ரூ.27 லட்சத்திற்கும் மேல் என்று கூறப்படுகிறது. வரிகள் அனைத்தும் சேர்த்து, ரூ.29 லட்சம் இதன் விலையாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

புகழ் ஹீரோவாக நடிக்கும் படங்கள்:

நடிகர் புகழ், காமெடியனாக நடப்பதை தொடர்ந்து, ஹீரோவாகவும் நடிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார். இந்த Batman Edition E 6 காரின் விலை, ரூ.27 லட்சத்திற்கும் மேல் என்று கூறப்படுகிறது. வரிகள் அனைத்தும் சேர்த்து, ரூ.29 லட்சம் இதன் விலையாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து அடுத்த சீசனின் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியிலும் கோாளியாக வருவார் என்று நம்பப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | அனுபமாவின் மார்ஃபிங் பதிவுகள் வெளியீடு..கைது செய்யப்பட்ட இளம்பெண்! பரபரப்பு அறிக்கை..

மேலும் படிக்க | குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழை பதிவிட்ட ஜாய்! தந்தை பெயர் இடத்தில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்..

