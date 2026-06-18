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அஜித் இவ்ளோ காமெடி பண்ணுவாரா..? ஓடாத படம் குறித்து சொன்ன விஷயம்..

பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் புகழ், தன்னிடம் அஜித் குமார் பேசிய விஷயங்கள் குறித்து சமீபத்தில் பகிர்ந்திருந்தார். அப்போது, அவரது நகைச்சுவை குறித்தும் பேசியிருந்தார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 18, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:51 PM IST
அஜித் இவ்ளோ காமெடி பண்ணுவாரா..? ஓடாத படம் குறித்து சொன்ன விஷயம்..
Image Credit: Pugazh Ajith Kumar | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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அஜித் இவ்ளோ காமெடி பண்ணுவாரா..? ஓடாத படம் குறித்து சொன்ன விஷயம்..
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