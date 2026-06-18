/அஜித் இவ்ளோ காமெடி பண்ணுவாரா..? ஓடாத படம் குறித்து சொன்ன விஷயம்..

நடிகர் அஜித்குமார், சமீப காலமாக சினிமாவை விட்டுவிட்டு கார் ரேசிங்கில் அதிகமாக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இவருடைய அஜித்தின் 64வது திரைப்படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்குவதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, இவர் குறித்த சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை, நகைச்சுவை நடிகர் புகழ் பகிர்ந்திருக்கிறார்.
நடிகர் அஜித் நடிப்பில், கடந்த ஆண்டு விடாமுயற்சி மற்றும் குட் பேட் அக்லி உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் வெளியாகின. இந்த படங்களில், குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் மட்டும் நல்ல ஹிட் அடித்தது. இதையடுத்து, அவரது அடுத்த படத்தின் அப்டேட் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அடுத்ததாக அதற்கான எந்த தகவலும் இல்லை.
அஜித், தற்போது சினிமாவை விடுத்து கார் ரேசிங்கில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். படங்களில் நடிப்பதை நிறுத்திய இந்த ஒரு வாரத்தில் அவர் தொடர்ந்து பல கார் பந்தையங்களில் கலந்து கொண்டதோடு, சிலவற்றில் வெற்றியும் பெற்றார். அஜித்தின் 64வது திரைப்படம் தள்ளிப்போவதற்கு, அவருடைய சம்பளம்தான் முழுமுதற் காரணம் என கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அஜித் குறித்து புகழ் தெரிவித்திருக்கும் விஷயங்கள் வைரலாகி வருகிறது.
குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர், புகழ். இவர், சில படங்களில் ஹீரோவாகவும், சில படங்களில் துணை நடிகராகவும் நடித்திருக்கிறார். அதே சமயத்தில், அஜித்துடன் வலிமை திரைப்படத்திலும் நடித்துள்ளார். இதில் அவருடன் நடித்தது குறித்து, ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார். அதில், அமேசான் ப்ரைமில் ஒரு ஷோ செய்து கொண்டிருந்த போது, அதில் தான் தான் டைட்டில் வின்னர் என்று கூறிய அவர், இதனால் அந்த ஷோவின் தயாரிப்பாளரிடம் எப்படியோ பேசி, வலிமை படத்தில் நடித்ததாக பேசினார்.
நைட் ஷூட்டிங் முடித்துவிட்டு போனதால், அப்போது கண்கள் எல்லாம் ரெட் ஆகி விட்டதாம். அப்போது அஜித், “ஏன் கண்கள் எல்லாம் சிவந்திருக்கின்றன?” என்று கேட்டாராம். ஷூடிங்கால் தூங்கவில்லை என்று சொன்னாராம். தூங்கி எழுந்து நடிக்க வாருங்கள் என்று அஜித் சொன்னதாகவும், அவர் செம மனுஷன் என்றும் கூறியிருந்தார்.
அவர் ஒருமுறை அவர், “நாம காமெடி படம் பண்ணலாமே., நானும் உங்கள் கூட நடிப்பேனே” என்று கேட்டாராம். அதற்கு அஜித், ”நிறைய படங்கள் செய்திருக்கிறேனே, என்னுடைய ஓடாத படமெல்லாம் காமெடி படம்தானே புகழ்” என்று கூறினாராம் அஜித். அஜித்தை உச்சக்கட்ட நடிகர் என்று புகழும் புகழ், அவரை ஜெண்டில்மேன் என்றும், அவர் எப்போதும் நம்மை கம்ஃபோர்ட் சோனில் வைத்துக்கொள்வார் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.