ரஜினி ரசிகர்களுடன் சேர்ந்து..வேண்டுதலை நிறைவேற்றிய ரஜினியின் அண்ணன்!

Rajinikanth Brother Sathyanarayana Rao : பூரண உடல் நலம் பெற வேண்டி திருப்பரங்குன்றம் முருகனுக்கு ரஜினி ரசிகர்களின் வேண்டுதலை ரசிகர்களுடன் நிறைவேற்றிய ரஜினியின் சகோதரர் சத்யநாராயணன்- இந்த மாதிரி கோவிலை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றும் பேட்டி
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களின் மூத்த சகோதரர் சத்யநாராயண ராவ் கெய்க்வாட் திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவிலில் இன்று சாமி மேற்கொண்டார். கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு அவர் மாரடைப்பால் பாதிக்கப்பட்டு பெங்களூரில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அவரை சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.
உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்ட சத்தியநாராயண ராவ் பூரண உடல் நலம் பெற வேண்டி திருப்பரங்குன்றத்தை சேர்ந்த தீவிர ரஜினி ரசிகர் கோல்டன் சரவணன் மற்றும் ரசிகர்கள் சிகிச்சையில் இருக்கும் ரஜினியின் சகோதரர் சத்யநாராயணன் ராவ் பூர்ண உடல் நலம் பற்றி வீடு திரும்பினால் திருப்பரங்குன்றம் முருகனுக்கு பால் அபிஷேகம் செய்வதாக வேண்டி இருந்தார்.
இந்த நிலையில் சத்யநாராயணன் ராவ் உடல்நிலை பெற்று திரும்பிய நிலையில் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற அவருக்கு அழைப்பு விடுத்த நிலையில் தம்பியின் ரசிகர்களின் அழைப்பை ஏற்று அவரும் இன்று திருப்பரங்குன்றம் அருள்மிகு சுப்ரமணியசாமி திருக்கோவிலுக்கு வந்திருந்து சாமி தரிசனம் மேற்கொண்டு 51 லிட்டர் பசும்பால் கொண்டு மூலவர் முருகனின் திருகரத்தில் உள்ள வேலுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. பின்னர் அபிஷேகத் செய்யப்பட்ட பாலை பக்தர்களுக்கு வழங்கினார். அவரைப் பார்த்ததும் கோயிலுக்கு வந்திருந்த பக்தர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் சிலர் அவருடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் கூறுகையில்: ரொம்ப பழமையான விசேஷமான கோவில் இந்த மாதிரி கோவிலை நான் பார்த்ததே இல்லை எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நல்லது செய்யணும் வேண்டிக் கொண்டுள்ளேன் தரிசனம் விசேஷமாக இருந்தது. நான் உடல் நலம் பெற வேண்டி வேண்டி இருப்பார்கள் என்று நான் நினைத்துக் கூட பார்க்கவில்லை அவர்கள் குடும்பம் நல்லா இருக்க வேண்டும் ரஜினிக்காக ரசிகர்கள் கோவில் கட்டி வழிபடுவது அவர்களின் இஷ்டம் கோல்டன் சரவணன் புதிதாக கட்டி உள்ள வீட்டில் ரஜினி சிலை அருமையாக இருந்தது. முருகன் அருளால் எல்லோரும் நல்லா இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டேன் என்றார்.
மேலும் படிக்க | தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் முதல் முறை: 250 ட்ரோன்களுடன் ‘வித் லவ்’ பிரம்மாண்ட அறிவிப்பு!
மேலும் படிக்க | ராம் சரண்-உபாசனா சொத்து மதிப்பு..இரட்டை குழந்தைகளுக்கு இத்தனை கோடி சொத்துகளா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ