/ஊட்டியில் ரெஸ்ட் எடுக்க வந்த ரஜினிகாந்த்..தலைவர் 173 அப்டேட் எங்கே? முழு விவரம்..

பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உதகைக்கு வந்து தங்கி ஓய்வெடுத்த நடிகர் ரஜினிகாந்த். காரை மறித்து போட்டோ எடுக்க முயன்ற ரசிகர்களுக்கு டாட்டா காட்டி புறப்பட்டு சென்றார்.
நீலகிரி மாவட்டம் உதகைக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஓய்விற்காக நேற்று வருகை புரிந்தார். மைசூரில் இருந்து வாடகை காரில் தனியாக உதகை வந்த ரஜினி காந்த் பிரபல ஹிந்தி நடிகர் மிதுன் சக்கரவர்த்திக்கு சொந்தமான நட்சத்திர விடுதியில் தங்கினார். நேற்று சில ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை சந்தித்து பின்னர் அவர்களுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார்.
ரஜினிகாந்த தங்கி இருப்பதை அறிந்து இன்று காலை அவரது ரசிகர்கள் நட்சத்திர ஓட்டலின் முன் கூடி அவருடன் புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என நட்சத்திர விடுதி மேலாளர்களிடம் வலியுறுத்தினர்.அப்போது திடீரென ரஜினிகாந்த் கர்நாடக பதிவு எண் கொண்ட இன்னோவா காரில் நட்சத்திர ஹோட்டலில் இருந்து வெளியே வந்தார். அப்போது வெளியில் காத்திருந்த ரசிகர்கள் அவரது காரின் குறுக்கே நின்று புகைப்படம் எடுக்க முண்டி அடித்தனர்.
அப்போது காரின் உள்ளிருந்த ரஜினி ரசிகர்களுக்கு கையை அசைத்தபடி புறப்பட்டு சென்றார். அவரது காரை சில ரசிகர்கள் பின் தொடர்ந்து ஓடிய போது கார் நிற்காமல் மைசூருக்கு புறபட்டு சென்றது. மன்னன், எஜமான் போன்ற திரைபடங்களின் படபிடிப்பிற்கு பிறகு நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஊட்டிக்கு வராத நிலையில் நீண்ட காலங்களுக்கு பிறகு உதகை வந்துள்ளது குறிப்பிட்டத்தக்கது.
ரஜினிகாந்த், சமீபத்தில் நடித்திருந்த படம் ஜெயிலர் 2. இதனை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கியிருந்தார். இதையடுத்து ரஜினி தனது 173வது படத்தில் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அதன் ஷூட்டிங் இன்னும் தொடங்காமலேயே இருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த படத்தை சிபி சக்காவர்த்தி இயக்குவதாக, அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், கதை மாற்றங்கள் காரணமாக அவர் படத்திலிருந்து விலகியதாக கூறப்படுகிறது. இவருக்கு பதிலாக, அஸ்வத் மாரிமுத்து இந்த படத்தை இயக்கப்போவதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.