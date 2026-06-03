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ஊட்டியில் ரெஸ்ட் எடுக்க வந்த ரஜினிகாந்த்..தலைவர் 173 அப்டேட் எங்கே? முழு விவரம்..

நடிகர் ரஜினிகாந்த், சமீபத்தில் ரெஸ்ட் எடுப்பதற்காக ஊட்டிக்கு சென்றிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 03, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:23 PM IST
ஊட்டியில் ரெஸ்ட் எடுக்க வந்த ரஜினிகாந்த்..தலைவர் 173 அப்டேட் எங்கே? முழு விவரம்..
Image Credit: Rajinikanth | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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